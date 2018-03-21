The Village продолжает расспрашивать городских героев об их любимых местах — секретных точках, магазинах, музеях и кафе, где они проводят свободное время. Сегодня в выпуске Екатерина Дементьева, главный редактор соцмедиа «Яндекса», рассказала о царстве свинца, серы и топазов в Нескучном саду.

Екатерина Дементьева главный редактор соцмедиа «Яндекса»

Все знают, что в парке Горького есть великий музей «Гараж» и хороший музей самого парка, но в Нескучном саду спрятана настоящая сокровищница — музей минералогии имени Ферсмана. Это гигантская зала с коврами, массивными люстрами и десятками изящных деревянных витрин, где любовно собраны камни, кристаллы, псевдоморфозы и агрегаты.

Помните, на старом LAMе была кнопка подгрузки статей на главной «Нам нужно больше минералов»? Вот под этим девизом и прожили свою жизнь академики Ферсман и Вернадский, которые переупаковали петровскую коллекцию минералов из Кунсткамеры в настоящее чудо, где должен побывать каждый уважающий себя юный химик. Мы с коллегами по каналу «Психо Daily» это пережили и всем советуем.

Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана

Простые души подумают, что в этом музее показывают бабулин малахит и горный хрусталь. Под стеклом и впрямь щедро рассыпаны рубины, изумруды и кимберлитовые трубки из Якутии, но по-настоящему красивы и причудливы, например, мусковит, похожий не то на лунный камень, не то на замерзшую ссанину. Прозрачен, как радуга в горном ручье, кальцит, он же исландский шпат. Румяный и розовый, как миллениал, камень — это кварц из Намибии. От красоты украинского флюорита в топазе можно лишиться рассудка. Неповторимы похожие на декорации к техно-вечеринке пириты — мрачновато-серые и серебристые серные колчеданы сложной текстуры, а еще бывает пирит радужный — это вообще космос. О космосе тут, кстати, много: есть фотографии кратеров на эстонском острове Сааремаа (это где лагерь «Камчатка»), и есть рисунок полета метеорита в лесу, сделанный со слов очевидца, которому место в «Гараже» на выставке советских концептуалистов.

«Простые вещества», «Минералы ультраосновной магмы», «Кристаллизация в вязких и твердых средах», «Разрушение индивида» — это только названия витрин. А есть еще глубинные, пепперштейновские (хотя больше даже пивоваровские) миры внутренних таксономий. Арагонит (агрегат оолитов с битумами) похож на горку черного перца. Халькантит и атакамит образовали псевдоморфозу по мыши. Она приехала из Промежуточной пещеры в Туркменистане.

Музей Ферсмана — это как если попасть в гигантский каталог, доисторический «Яндекс» про планету Земля и сопредельные галактики. И еще это сказка. Отчасти она из книжек Ивана Ефремова про советский космос, отчасти — из романов Алексея Иванова про уральские рудники. Отчасти — про толкиеновские пещеры гномов и еще про мой любимый инстаграм про кристаллы и адский маникюр — Prism Souls.

Публикация от Ekaterina Dementieva (@dementieva) 17 Мар 2018 в 9:14 PDT

Предусмотрен и мягкий выход из музея: там есть сувенирная лавка (камушек домой — 100–300 рублей) и кот Барсик.

Фотографии: обложка — dclic-photo.fr — stock.adobe.com, 1 — Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана