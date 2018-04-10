На The Village — новая рубрика, в которой городские герои, а иногда и сотрудники редакции рассказывают о своих любимых кафе и секретных точках, где они обедают, ужинают, покупают вещи и проводят свободное время. На этот раз фотограф The Village Виктор Юльев поведал о пространстве FFTN — самой маленькой галерее Петербурга, куда любой зритель может попасть, воспользовавшись общим ключом, и остаться с искусством безо всякого присмотра — один на один.

Виктор Юльев фотограф

Изначально в помещении, в котором теперь устроено выставочное пространство, была мастерская моего друга — художника Ильи Гришаева. Это совсем маленькое помещение, всего около четырех с половиной квадратных метров, раньше его часть занимал склад, а в другой работал Илья. В какой-то момент ему просто захотелось поделиться всем этим с другими — понятный для художника жест, — и он стал предлагать друзьям что-то сделать в крошечном пространстве. Так и возник проект «Пятнадцать», или FFTN, — и вот уже на протяжении полутора лет там каждые две недели проходят выставки. Сам Илья не особо охотно называет FFTN галереей, потому что галереи ассоциируются с продажами искусства, а это полностью некоммерческая инициатива. Интересная идея с названием: Илья ссылается на знаменитое выражение о «15 минутах славы», на которые во времена популярной культуры может рассчитывать художник, но применительно к проекту интерпретирует его по-своему: 15 минут славы у него для авторов нет, зато есть условные 15 зрителей, которые придут и увидят работы.

Сейчас проект, начинавшийся исключительно как дружеская инициатива, обрел даже какие-то институциональные черты. У пространства есть два куратора: помимо Ильи Гришаева, им занимается Ирина Аксенова. У них действует постоянный опен-колл — есть специальная форма, через которую желающие могут самостоятельно подать заявку. Одновременно кураторы сами ищут и отбирают авторов и даже делают особый проект «Один на один» — когда один куратор выбирает одного автора, второй — другого, и они выстраивают какое-то взаимодействие между работами (ну или противодействие).

Но самое прекрасное в FFTN — полная свобода для зрителей. У Ильи нет возможности сделать так, чтобы кто-то постоянно присутствовал в галерее. Поэтому они просто оставляют ключ от пространства прикованным к решетке во дворе. Чтобы сюда попасть, нужно позвонить по телефону, который указан на странице в фейсбуке, — вам ответит непосредственно автор выставки, даст номер кодового замка. Дальше нужно лишь найти решетку, снять ключ и подняться в пространство. И ты остаешься один на один с выставкой. Вне зависимости от того, что ты увидишь, сам этот опыт кажется мне впечатляющим. В Петербурге такого точно еще не было. Ты можешь провести там сколько угодно времени, делать что угодно, как угодно смотреть работы, вплоть до того, что можешь там переночевать или сорвать со стены картину и унести домой. Пока таких случаев, к счастью, не было, но именно это удивительное доверие зрителю подкупает в проекте больше всего.

Фотографии: обложка, 2, 3 – Александр Седельников, 1 – Михаил Новицкий