The Village продолжает расспрашивать городских героев об их любимых местах — секретных точках, магазинах, музеях и кафе, где они проводят свободное время. Сегодня в выпуске музыкальный директор «Ламбада-маркета» и диджей Соня Тарасова рассказывает о кафе «Парос» в Басманном районе.

Соня Тарасова музыкальный директор «Ламбада-маркета» и диджей

Кафе «Парос» забурилось внутрь арки напротив Елоховской церкви рядом с метро «Бауманская»; из всех опознавательных знаков есть только табличка с названием в окне, кажется, сделанная вручную под трафарет. «Парос» — совершенно чокнутое место, где из хачапури, плова по-ирански, яиц под майонезом, настойки «Сусанновки», передачи про рептилоидов нашего времени по телику под потолком складывается тотальный джаз. На первый взгляд, это идеальная точка для заварушек, но благодаря панк-задаткам и дипломатическим навыкам хозяйки — Сусанны Христофоровны — здесь мирно, спина к спине, пьянствуют и закусывают старые работники культуры и юные дебоширы.

Я бывала в «Паросе» рано утром, днем и за полночь, а Сусанна Христофоровна неизменно шуршит по хозяйству или застольничает с завсегдатаями. В Москве, кажется, нет дубликата, где бы с таким же нефальшивым пониманием относились к похмелью и праздному образу жизни. Если у вас всего 500 рублей в кармане, то чечевичный суп и рюмка самодельной настойки на орехах — самый надежный способ прийти в себя после ночного кутежа. Желаю «Паросу» еще долгих лет жизни, так как безоговорочно рассчитываю отметить здесь свое 50-летие.

Кстати, Сусанна несколько месяцев старательно выбирала, приклеивала на стену и подписывала фотографии своих родственников, так что обязательно зайдите и посмотрите.

Фотографии: обложка – Martin Rettenberger - stock.adobe.com, 1 – gorkemdemir - stock.adobe.com