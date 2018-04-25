The Village продолжает расспрашивать городских героев об их любимых местах — секретных точках, магазинах, музеях и кафе, где они проводят свободное время. Сегодня в выпуске менеджер продукта в «Яндекс.Картах» и бывший главный редактор The Village рассказывает, почему надо пойти гулять в Северное Чертаново.

Юрий Болотов менеджер продукта в «Яндекс.Картах»

Неочевидных маршрутов для прогулок по городу на майские много: хороша набережная у парка «Фили», очарователен конструктивистский пояс вдоль Яузы, но для меня самый беспроигрышный вариант — это прогулка по Северному Чертанову и Битцевскому лесу. За час можно из модернистской утопии перейти в дикую природу, а после вновь вернуться в город.

Северное Чертаново — один из самых ярких жилых экспериментов СССР: социалистическое жилье с человеческим лицом стали проектировать еще в начале 1970-х, а завершали уже в 1980-е, да так толком и не завершили из-за чрезмерных расходов на Олимпиаду-80 и войну в Афганистане. Впрочем, даже в упрощенном виде бруталистские здания с массивными балконами и изломами крыши производят сильное впечатление. Недаром в «московском Барбикане» регулярно снимают фильмы, клипы и рекламу: у Северного Чертанова упал инопланетный корабль из «Притяжения», Хаски пел о невыносимости жизни в спальных районах, а Oxxxymiron рекламировал Reebok. Парадоксально, что исключительный, элитарный и по-хорошему несоветский проект стал медийным символом тяжелого советского быта, который никуда не исчез после развала страны.

Компактное Северное Чертаново, в котором совсем нет машин (все дороги убраны под землю), можно пройти насквозь за десять минут, — а после сразу окунуться в местами обжитой, местами дикий Битцевский лес с его ручьями, оврагами и соснами. Говорят, что в лесопарковой зоне водятся кабаны, зайцы и лисы, но куда проще там встретить велосипедистов. А еще в этом лесу живет один из самых трогательных героев материалов The Village — лесник Дмитрий Гладков, который бросил жизнь в центре ради спокойствия на природе.

Нагулявшись в Битцевском лесу, стоит выйти к красной крепости Палеонтологического музея на Профсоюзной улице или отправиться обедать на «Экомаркет» в Коньково. Конечно, «Китайские новости» уже не так популярны, как в 2015 году, но там все так же готовят вкусные пельмени и супы.

Фотографии: Анна Марченкова