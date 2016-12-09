В прокат вышел второй фильм Тома Форда «Под покровом ночи» — нуар и одновременно мелодрама с несчастливым концом об отношениях из прошлого, которые пробивают бреши в настоящем. Эми Адамс и Джейк Джилленхол играют бывших супругов, которые спустя 20 лет встретились не самым очевидным образом: бывший муж прислал бывшей жене рукопись нового романа «Ночные животные» о жестокости в Техасе. Он стал писателем, несмотря на ее сомнения в нем, а она не спит ночами из-за недовольства собой. Том Форд снимает как бы два фильма — один по мотивам американской традиции кино с вопиющей жестокостью, другой — о кризисе среднего возраста в роскошном особняке.

Разбираемся, из чего собран новый фильм Форда, одно из самых интересных кинособытий года и пример магического превращения известного дизайнера в серьезного режиссера.