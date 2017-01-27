Роман Сюсаку Эндо

«Молчание» поставлено по одноименному роману 60-х японского автора Сюсаку Эндо — сразу после публикации книгу назвали современным шедевром и впечатляющим тиражом выпустили во всему миру и мгновенно перевели. Скорсезе прочитал «Молчание» на пути в Японию, он ехал на съемки в фильме Акиры Куросавы, японского патриарха и давнего кумира: сложно в это поверить, но Куросава заготовил для Скорсезе роль Винсента Ван Гога в позднем фильме «Сны».

Книга Эндо — описание событий ХVII века, частично роман в письмах, частично дневник вымышленного главного героя, португальского иезуита Себастьяна Родригеша, приехавшего с католической миссией в Японию в пору агрессивного неприятия иноверцев.

Писатель Сюсаку Эндо, крещеный в 11 лет и изучавший литературу в Лионском университете, — неочевидный голос японской литературы, размышляющий о том, как христианство сталкивается с буддизмом, а религия становится испытанием для миссионеров и неминуемо переплетается с политикой. Книга уже была экранизирована дважды: японским режиссером Синодой в 1971 году и португальцем Жуаном Мариу Грилу в середине 90-х под названием «Глаза Азии».