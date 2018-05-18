Кто такой Дэдпул

Дэдпул — персонаж, которого придумали в начале 90-х художник Роб Лайфилд и сценарист Фабиан Нициеза. По сюжету комиксов Дэдпул (а настоящее его имя — Уэйд Уилсон) — наемник, который заболел раком и, чтобы излечиться, согласился подвергнуться опытам в секретной программе «Оружие икс». В процессе экспериментов Дэдпул вылечился, но потерял рассудок и поэтому понял, что находится внутри комикса. Эта особенность сделала из него самого постмодернистского героя Marvel. Он регулярно ломает четвертую стену, шутит шутки, которые не понимают другие персонажи (потому что они отсылают к нашему с вами миру, а не миру комиксов), обращается к авторам и читателям и так далее. Бабблы с речью Дэдпула в комиксах даже специально красят в желтый цвет, чтобы подчеркнуть особенную природу персонажа.

За почти 30 лет комиксов про Дэдпула авторы использовали его особенность по максимуму. Чаще всего, правда, истории про него особенно жестоки и полны насилия; поскольку Дэдпул — наемник, крови в историях про него не меньше, чем метаюмора. Существует даже отдельный комикс «Дэдпул уничтожает вселенную Marvel», в котором происходит ровно то, что заявлено в названии. Благодаря этому герой пользуется популярностью среди подростков и почему-то особенно обожаем в России, где про него издали почти все комиксы, какие только можно.

Почему первая часть фильма о супергерое не удалась

Райан Рейнольдс мечтал сделать фильм про Дэдпула больше десяти лет, в 2016 году ему удалось. Поэтому фильм, режиссером которого стал Тим Миллер, для Рейнольдса не просто очередная работа: это кино, сделанное с любовью, — и случай, когда актер идеально подходит для своей роли.

«Дэдпул» вышел в эпоху, когда многие говорят об усталости от супергеройских фильмов: Marvel Studios выпускает по два-три фильма в год, за ним пытается угнаться Warner Bros. и другие студии. Кажется, что каждый второй, а то и больше блокбастер — экранизация супергеройского комикса. Поэтому первый «Дэдпул» в том числе пытался выступить как комментарий о супергероике и делал вид, что сам он совсем другое кино. Как и комиксы о персонаже, фильм был полон насилия и постмодернистского юмора и всячески высмеивал другие супергеройские фильмы, подчеркивая, что сам он не такой.