Кинопремьеры«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино
Гриша Пророков — о второй части франшизы про супергероя, который знает, что он находится внутри фильма
Вчера в прокат вышел «Дэдпул 2» — постмодернистский супергеройский блокбастер о насмешливом наемнике, который понимает, что находится внутри комикса (а в случае с экранизацией — внутри фильма), и поэтому постоянно ломает четвертую стену, обращается к зрителям и шутит про другие фильмы в прокате. Первый «Дэдпул», вышедший в 2016-м, стал большим хитом и побил рекорды по кассовым сборам для фильмов категории R, поэтому продолжение было неизбежно.
Гриша Пророков рассказывает, почему «Дэдпул 2» — крайне удачное продолжение первого фильма, которое превратило издевательский, но несколько пустой фильм в историю о важности эмпатии и принятии собственных эмоций.
Кто такой Дэдпул
Дэдпул — персонаж, которого придумали в начале 90-х художник Роб Лайфилд и сценарист Фабиан Нициеза. По сюжету комиксов Дэдпул (а настоящее его имя — Уэйд Уилсон) — наемник, который заболел раком и, чтобы излечиться, согласился подвергнуться опытам в секретной программе «Оружие икс». В процессе экспериментов Дэдпул вылечился, но потерял рассудок и поэтому понял, что находится внутри комикса. Эта особенность сделала из него самого постмодернистского героя Marvel. Он регулярно ломает четвертую стену, шутит шутки, которые не понимают другие персонажи (потому что они отсылают к нашему с вами миру, а не миру комиксов), обращается к авторам и читателям и так далее. Бабблы с речью Дэдпула в комиксах даже специально красят в желтый цвет, чтобы подчеркнуть особенную природу персонажа.
За почти 30 лет комиксов про Дэдпула авторы использовали его особенность по максимуму. Чаще всего, правда, истории про него особенно жестоки и полны насилия; поскольку Дэдпул — наемник, крови в историях про него не меньше, чем метаюмора. Существует даже отдельный комикс «Дэдпул уничтожает вселенную Marvel», в котором происходит ровно то, что заявлено в названии. Благодаря этому герой пользуется популярностью среди подростков и почему-то особенно обожаем в России, где про него издали почти все комиксы, какие только можно.
Почему первая часть фильма о супергерое не удалась
Райан Рейнольдс мечтал сделать фильм про Дэдпула больше десяти лет, в 2016 году ему удалось. Поэтому фильм, режиссером которого стал Тим Миллер, для Рейнольдса не просто очередная работа: это кино, сделанное с любовью, — и случай, когда актер идеально подходит для своей роли.
«Дэдпул» вышел в эпоху, когда многие говорят об усталости от супергеройских фильмов: Marvel Studios выпускает по два-три фильма в год, за ним пытается угнаться Warner Bros. и другие студии. Кажется, что каждый второй, а то и больше блокбастер — экранизация супергеройского комикса. Поэтому первый «Дэдпул» в том числе пытался выступить как комментарий о супергероике и делал вид, что сам он совсем другое кино. Как и комиксы о персонаже, фильм был полон насилия и постмодернистского юмора и всячески высмеивал другие супергеройские фильмы, подчеркивая, что сам он не такой.
Первый «Дэдпул» пытался выступить как комментарий о супергероике и делал вид, что сам он совсем другое кино. Как и комиксы о персонаже, фильм был полон насилия и постмодернистского юмора и всячески высмеивал другие супергеройские фильмы, подчеркивая, что сам он не такой. Это не сработало
Это не сработало: при всем удальстве у Миллера и Рейнольдса вышел классический блокбастер по комиксам, который попадал во все те же ловушки, что и его предшественники. Невнятный злодей, скучная финальная битва, стандартная структура — в «Дэдпуле» было все это; фильм шел по накатанным рельсам от истории появления героя до неизбежной финальной победы над злодеем.
Тем не менее «Дэдпул» собрал много денег и стал самым кассовым фильмом с рейтингом R (только для взрослых) в истории, так что продолжение было неизбежно. Вторая часть, к счастью, совершенно другая.
В гик-культуре есть определенные проблемы с эмпатией. Эта культура не вся такая, и вообще про нее трудно говорить как про что-то монолитное, но тем не менее среди гиков популярны многие произведения, которые преподносят цинизм как лучшее из возможных отношение к жизни. Скажем, «Рик и Морти», мультсериал, который при желании (особенно после третьего сезона) можно воспринимать как прямолинейную историю про сверхумного ученого, который насмехается над всем миром — и поэтому у сериала множество токсичных поклонников. Цинизм легко воспринимать как более рациональное и честное отношение к миру, поэтому многие истории для гиков преподносят отрицание привязанности к другим людям и отрицание человеческих эмоций как признак силы. Популярность Дэдпула тоже всегда была отчасти связана с этим: он циничный герой, который знает какую-то тайную правду про мир (в его случае — что мир — это лишь комикс) и насмехается над всеми остальными. При этом в основе хороших историй чаще всего лежат человеческие эмоции, с которым мы можем ассоциироваться, и вот с этим у Дэдпула всегда были проблемы. Отчасти с этим работал уже первый фильм: в лучшие моменты он превращался в ромком, историю любви Уэйда и Ванессы, сопровождаемую песней «Careless Whisper»; и в эти моменты он сиял, был наиболее живым, потому что переставал придуриваться и обнажал свое сердце. На одних издевательствах и шутках фильм не вывезешь, хотя в издевательствах и шутках, разумеется, нет ничего плохого.
Как вторая часть «Дэдпула» меняет интонацию
Второй «Дэдпул» начинается примерно так же, как и первый: главный герой теперь успешный наемник, который зарабатывает тем, что убивает не самых хороших людей вроде наркоторговцев или рабовладельцев. Уэйд счастливо живет с Ванессой, героиней Морены Баккарин из первой части, и они мечтаю завести семью. Фильм бодро отстукивает тот же ритм, что и первая часть, с первых секунд засыпая зрителя скабрезными шутками, ломая четвертую стену и заливая экран кровью. Но потом происходит разворот на 180 градусов: в жизни Уэйда Уилсона происходит трагедия, и «Дэдпул 2» приобретает новые оттенки.
С самого начала фильма Дэдпул сообщает зрителям, что они смотрят семейное кино, и сюжет второго «Дэдпула» действительно крутится вокруг семьи: Уэйду нужно спасти мутанта-подростка по имени Расселл, и для этого он собирает команду. При этом за Расселлом из будущего, почти как Терминатор, прилетает опасный суперсолдат Кейбл — потому что выросший мальчик, как можно быстро догадаться, в будущем сделал что-то нехорошее. Хотя с самого начала можно легко представить, что будет дальше (особенно зрителям, хотя бы чуть-чуть знакомым с комиксами и отношениями Дэдпула и Кейбла в них), фильм как будто немного изменяет своему главному персонажу, но на самом деле добавляет ему новых граней, которых так не хватало раньше.
Главный конфликт фильма разрешается не при помощи насилия, а, наоборот, при помощи эмпатии и принятия — и при помощи диалога
«Дэдпул 2» вроде заманивает зрителя все теми же вещами, что и первая часть: во-первых — красивым насилием. Фильм снял Дэвид Литч, автор «Джона Уика» и «Атомной блондинки», и в плане экшена первая часть еще лучше второй. Во-вторых, шутками и отсылками: тут есть и шутки про другие фильмы — например, про «Логана», и неизбежная шутка про «Войну бесконечности» (Дэдпул называет Кейбла Таносом, потому что обоих персонажей играет Джош Бролин), и шутки про расизм и политкорректность в кино. Последние, правда, довольно беззлобные и отчасти направлены на сам фильм — авторы «Дэдпула 2» явно не против прогрессивного кастинга: они сами взяли на роль традиционно белой героини Домино афроамериканку Зази Битц из «Атланты» (чем были недовольны некоторые фанаты комиксов — играет она, кстати, прекрасно). Но в итоге, заманив зрителей всем этим, «Дэдпул» меняет интонацию и учит их эмпатии. Весь фильм Дэдпул учится значимости семьи, взаимопониманию и тому, что эмоции — это важно.
Не раскрывая сюжетных подробностей, пересказать трудно, но вкратце: это фильм о смерти, потере, принятии и семье. Сразу два важных персонажа потеряли семью, но приобретают новую и совершают важные эмоциональные решения. Главный конфликт фильма разрешается не при помощи насилия, а, наоборот, при помощи эмпатии и принятия — и при помощи диалога.
В конечном счете, «Дэдпул 2» оказывается честнее предшественника, потому что принимает свою супергеройскую суть и не пытается ей противиться. Если первый фильм был посвящен тому, как Дэдпул изо всех сил старается не быть героем и отрицает супергеройскую природу своего фильма, как бы ставя себя отдельно ото всех, то во второй части происходит ровно обратное. Это в чем-то обычное — и хорошее — супергеройское кино. История про героя, самопожертвование и семейные ценности.
Почему вторая часть может оказаться последним хорошим фильмом о Дэдпуле
«Дэдпул 2» выходит в интересное время: Disney покупает 20th Century Fox, и если сделку утвердят, то супергеройское кино поменяется навсегда. Короткая версия: Disney владеют всем — Marvel, Pixar, Lucasfilm. Права на фильмы о людях Икс и Дэдпуле при этом у Fox, поэтому это другие фильмы, которые стилистически отличаются от фильмов Marvel Studios, сделанные другими людьми. Если Disney их все-таки купит, то обещают присоединить их к своей вселенной, а значит, неизбежно сделать более похожими на собственные фильмы. «Дэдпул 2» показывает, что это будет скорее трагедия — потому что это в целом обычное супергеройское кино добавляет киноиндустрии достаточного разнообразия, чтобы было интереснее.
Фотографии: 20th Century Fox
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