Выбирая дома, которые войдут в книгу, мы руководствовались несколькими критериями. Во-первых, дом должен быть жилым. Хотя, конечно, у нас были отклонения от жанра. Например, мы включили в книгу дом на Мясницкой, половину которого занимает детский сад, а другую — рабочие из Киргизии. Также мы добавили общежитие Коммунистического университета национальных меньшинств Запада имени Ю. Ю. Мархлевского. Но ведь общежитие — тоже жилой дом, хоть люди и живут там временно.

Во-вторых, здание должно было быть построено до 1930 года. Дело в том, что мне интересны старые дома, ведь каждый такой дом имеет множество слоев. И чем здание старше, тем больше различных социальных, исторических и культурных слоев в нем можно найти. Вообще, неинтересных домов не бывает. О любом старом московском доме можно сделать книгу или главу в книге. Все зависит от подачи материала, качества работы с архивами, жильцами.

Кроме того, мне было действительно интересно делать истории не о звездных домах, а о тех, о которых я вообще ничего не знаю. То есть таким образом ты в некоторой степени приоткрываешь дом для самого себя: узнаешь, когда он был построен, кто в нем жил до революции, в советское время и сейчас живет, в чем его особенность.

Мы находили героев совершенно разными способами: через знакомых и в интернете. Иногда просто звонили в дверь. Или я подходил к людям на улице, если видел, что они гуляют с коляской или собакой недалеко от дома. Еще я ходил в Совет ветеранов, в ЖЭК. Что удивительно, так это то, что никто из людей не отказывался и не боялся. Хотя двое мужчин, которые ищут жителей старых московских домов в пределах Садового кольца, выглядят немного подозрительно. Тем не менее, люди загорались нашей идеей, и потом уже мы сами давали им информацию о доме и даже иногда об их семьях.

Любимых домов у меня много. Но особенно интересно было работать над теми, о которых я вообще ничего не знал. Так, я очень люблю небольшой двухэтажный дом в 1-м Самотёчном переулке. С архитектурной точки зрения он не представляет никакой ценности, в интернете о нем ничего нет. Зато в архивах мне удалось обнаружить огромное количество информации, найти всех, кто жил в нем до революции, затем в 1920-е годы. Я даже познакомился с семьей, которая жила в этом доме с 1914 года. Кроме того, это один из двух домов книги, который находится за пределами Садового кольца.

Еще я очень люблю дом на Пятницкой, 17 за то, в каком виде он сохранился: лестничные ограждения, плитка, деревянные резные двери в стиле модерн, квартира с лепниной на стенах и потолке, со старым камином, паркетом, дверьми и окнами. Степень сохранности и красоты этого дома меня поражала и поражает до сих пор. Плюс оба эти дома — новые для нашего проекта, мы не писали о них для журнала «Большой город», поэтому работа над ними велась с чистого листа, специально для нашей книги.

Для меня «Истории московских домов» — история о частном человеке, внимании к нему. А также о старой московской архитектуре, о старом русском городе, о сохранении архитектурного наследия. Причем не только того, которое поражает человека своей древностью, архитектурными особенностями или связью с историческими личностями. В нашей книге показана рядовая московская историческая застройка, которая составляет образ и атмосферу города, которую невероятно важно сохранять.

Мне кажется, книга получилась даже лучше, чем я ожидал. Благодаря фотографу Антону Акимову и дизайнеру Насте Яруллиной она вышла очень красивой. Это больше, чем какой-то путеводитель или краеведческая литература. Это настоящий фотоальбом с первоклассными фотографиями и отличным дизайном. Конечно, мне бы хотелось рассказать про большее количество домов и сделать книгу толще в два раза. И у меня до сих пор чешутся руки начать новую книгу или другой проект, связанный с московской архитектурой.

Если бы мне сейчас предложили сделать книгу, дали на это год и финансирование, я бы с удовольствием согласился. Мне было бы интересно поехать в Ярославль, Кострому или Вологду и сделать подобный проект. Также мне было бы интересно поехать в деревню. Я еще не работал в этом поле, и мне бы хотелось описать и открыть крестьянскую архитектуру — деревянную, дореволюционную. Потому что это тот культурно-архитектурный пласт, который в некоторой степени забыт всеми: властью, искусствоведами, историками архитектуры, хотя он хранит в себе много интересного.

Особенно мне интересна тема преемственности в деревне. В более отдаленных от Москвы областях много бабушек и дедушек до сих пор живут в домах, построенных их предками. Вообще, в деревнях линия, когда в одном и том же доме живут потомки его строителей, меньше прерывается, чем в городе, особенно в таком, как Москва — с постоянными разрушениями, перестройками и переселениями. Здесь найти людей, которые в течение долгого времени живут в одной квартире, представляется действительно большой сложностью.