В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» выходит книга Дэна Роэма, автора бестселлера «Визуальное мышление». На этот раз автор объясняет, почему все должны научиться рисовать и как это сделать. The Village публикует первую главу.

Три факта о картинках

Недавно я занимался одним проектом и столкнулся с тремя удивительными фактами из мира данных. Компания IBM заявила: 90 % всей информации, созданной в ходе истории, возникло за последние два года. А компания Cisco сообщала, что 90 % данных, размещаемых онлайн, — визуальные. Третий факт я обнаружил сам, занимаясь корпоративным обучением, когда заметил, что 90 % предпринимателей понятия не имеют, как эффективно использовать визуализацию в своем деле. 90 % — 90 % — 90 %. Мы создаем больше данных, чем когда-либо, они по большей части визуальные, и большинство из нас не знают, как использовать изображения. Будущее любого бизнеса визуально. Чтобы ваше дело продолжало развиваться, вам придется научиться лучше разбираться в использовании изображений.

Еще один факт…

Затем я столкнулся с еще одним фактом, на этот раз в Entertainment Weekly: семь из двадцати самых популярных книг на Amazon за последние месяцы оказались раскрасками для взрослых. Согласно Boston Globe, этот «неожиданный, внезапный и в целом смешной поворот» стал «писком моды, по крайней мере, по мнению миллионов восхищенных американцев».

Не думаю, что это неожиданно, внезапно и тем более смешно. Мы всегда были способны к визуализации. Большинство деловых людей просто забыли об этом.

Рисование — древнейшая технология

Тридцать две тысячи лет назад наши прародители Оог и Ааг рисовали картинки на стене пещеры. Они изобразили бизона, табун лошадей и множество прекрасных быков. Эти рисунки появились раньше, чем оружие, горшки, ювелирные украшения и большая часть одежды.

Вашим древним предкам было что сказать друг другу, и для этого они воспользовались технологией рисования. Желание поделиться информацией было настолько всепоглощающим, что дети Оога и Ааг, их внуки и правнуки продолжили приходить в ту же пещеру и рисовать те же картинки следующие восемь сотен лет. Раскраски для взрослых «смешные»? Не думаю. Скорее, смешно то, что предприниматели почему-то больше не рисуют.

Визуализация вернулась — и остается

Онлайн-мир зиждется на изображениях. Основной фокус соцсетей — Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram, Snapchat, Tumblr — изображение. Взрывная популярность картинок — не прихоть нового поколения, ничего не понимающего в бизнесе. Это логическое продолжение линий, нарисованных когда-то Оогом и Ааг. Сегодня просто технологии лучше.

Не думайте, что популярность картинок означает оглупление общества или угрожает бизнесу. Напротив, создание и передача изображений — самые естественные занятия в мире. Проблема в том, что слишком многие изображения не очень хороши или недостаточно хороши для вас. Большая часть онлайн-картинок — «ленивые». Милые котики, железнодорожные аварии и сексуальные тела по-своему привлекательны, но затрагивают «наименьший общий знаменатель», отвлекают и занимают мозг, не предлагая ему особой ценности.

Хорошие изображения — значимые, которые вызывают глубокие мысли, разъясняют сложные моменты и вдохновляют, — существуют, но их гораздо меньше. Они не виноваты. «Ленивые» картинки так притягательны потому, что люди, которые их создают, знают, что ваш мозг любит на них смотреть. Это полезная информация, и мы также воспользуемся этим, но будем применять это открытие для того, чтобы превратить ваши хорошие идеи в хорошие картинки. Почему это важно? Потому что, как нам напоминает Cisco, 90 % данных, которые вы видите, визуальны.

Общение визуально

Если вы пройдете по офису, громко разговаривая с собой, никто не будет вас слушать. Но если вы способны включиться в беседу, которая уже идет в голове коллеги, он уделит вам все свое внимание и вступит в диалог. Это всегда верно. В наши дни общение стало визуальным. Человеческие истории визуальны. Покупки тоже. Да и новости визуальны. Если вы хотите присоединиться практически к любому обсуждению, вам тоже надо стать визуальным. Научитесь вступать в визуальный диалог, и вас услышат и увидят.

Не бойтесь рисовать!

Не говорите: «Я не умею рисовать, поэтому я не визуален». Это ловушка восприятия. Вы как будто предполагаете, что рисовать сложно и ваша визуальность зависит от этого навыка. И то и другое неверно. Это ловушка: она мешает вам воспользоваться самой могущественной частью вашего мозга, отвечающей за решение задач, до того, как вы узнаете, что она существует. И это не просто глупо: это огромное препятствие на вашем пути.

Что на самом деле означает «рисовать»?

Если письменность — способ фиксации вербального мышления, то рисование — способ записи мышления визуального. Это не загадка и не таинственный талант, а позиция: «Я визуальное существо, и я воспользуюсь этим. Я буду рисовать, чтобы лучше понять мир, и продолжу рисовать, чтобы показать миру, что я вижу». Мыслить как человек рисующий просто. Вы и так постоянно этим занимаетесь. — Когда вы видите изображение или идею и крутите ее перед мысленным взором, вы уже рисуете, но без бумаги и карандаша.

— Когда вы очень внимательно рассматриваете проблему и замечаете детали, из которых она состоит, вы уже рисуете.

— Когда вы смотрите на головоломку и понимаете, как детали соединяются друг с другом, вы рисуете.

— Когда вы оцениваете ситуацию и понимаете, чего тут не хватает, вы рисуете.

— Когда вы жестикулируете во время беседы, чтобы показать, что вы имеете в виду, вы рисуете.

Продолжайте делать все это, но добавьте один штрих: начните водить карандашом по бумаге. Тогда вы на самом деле начнете рисовать. Отличные новости: вам пришлось потратить годы, чтобы научиться писать, а рисовать вы научитесь за считаные минуты.

Как начать рисовать, не занимаясь живописью

Есть много простых способов начать рисовать, не углубляясь в частности.

Начните с графика

Большинство предпринимателей не боится графиков. Откройте программу, выберите вариант графика и внесите свои данные. Так вы создали визуальный образ.

Наметьте последовательность

Предприниматели обычно хорошо разбираются в процессах, а рисовать процессы несложно. Запишите шаги, расставьте их в верной последовательности и нарисуйте соединяющие их стрелки. Теперь у вас есть изображение того, что должно произойти и в каком порядке.

Проведите линию

Поиск «сквозной темы», которая объединяет много разных идей, — мощное визуальное упражнение. Запишите на стикерах несколько различных, но взаимосвязанных идей и наклейте их на стену. Определите общие категории и переклейте листочки в группы с общими признаками. Разместите получившиеся группы в верной последовательности, от первой к последней. Затем проведите линию через все группы. Она будет визуальной подсказкой при любой дальнейшей дискуссии.

Зафиксируйте эмоцию

Эмоции визуальны, просты, сильны и отлично воспринимаются как средство коммуникации. Вместо того чтобы рисовать что-то для вашего следующего собрания, возьмите смартфон, выберите список смайликов и пошлите себе сообщение. Сделайте скриншот и включите его в вашу презентацию. Смотрите-ка: получилась чисто визуальная история.

Простое упражнение, чтобы начать рисовать

Вот простое и быстрое упражнение, которое научит вас визуально обдумывать задачи. Я называю его линией отрыва. Это простая иллюстрация одного из основных правил современного бизнеса: ничто не может долго оставаться на месте. Идея вот в чем: нарисуйте линию, которая символизирует основу вашего бизнеса. Это может быть что угодно: мы продаем книги, мы организуем свадьбы, мы создаем системы управления предприятиями, мы сcужаем деньги покупателям недвижимости.

Затем продолжите нарисованную линию пунктирной. Она символизирует идею, в которую вы, как почти все, верите в душе: то, что вы делаете сегодня, вы, скорее всего, будете делать и завтра. Линия отрыва для бизнеса означает переворот, который ожидает вас впереди. Это разрыв в линии, который возникает, когда кто-то новый приходит в вашу отрасль и переворачивает все с ног на голову. Возможно, кто-то изобретет новую технологию; возможно, из совершенно посторонней отрасли придет конкурент; возможно, кто-то создаст новую бизнес-модель. Прорыв возникнет, когда состоится переворот. Будущего, которое вы предсказали, уже нет. И для многих бизнесов это начало конца.

Если вы думаете, что это неправда, взгляните на линии отрыва бизнеса за последние несколько лет: Amazon, Uber, Netflix, Airbnb. Вспоминаете другие примеры? А теперь речь пойдет о вас. Каким бы ни был ваш бизнес — питание, здравоохранение, одежда, финансы, технологии, — нарисуйте линию отрыва. Затем отметьте прорыв и спросите себя: «Что со мной будет?»

Рисовать — значит мыслить

Перестаньте думать о рисовании как о художественном процессе. Это мыслительный процесс. Если вы хотите четче воспринять идею, нарисуйте ее. Если хотите стать более эффективным лидером, подумайте, как изобразить свое ви́дение, чтобы другие восприняли его так же ясно, как вы. Если вы хотите изобретать, подумайте, как визуализация поможет вам взглянуть на обычные вещи необычным способом. Если вы хотите продавать больше, подумайте о том, как визуализация сделает ваши предложения и идеи более привлекательными, чем те, поставщики которых не визуальны. Общение визуально. Рисуйте так, словно ваш мир зависит от этого.

Обложка: «Манн, Иванов и Фербер»