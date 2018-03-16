В издательстве «Бомбора» вышла книга журналистки Джоанны Найлунд «Sisu. Финское искусство упорства, стойкости и оптимизма». Она рассказывает, откуда упорные финны берут ресурсы, чтобы преодолевать трудности, оставаясь при этом одними из самых счастливых людей в мире. The Village публикует отрывки из первой главы.

Что такое сису

Сису вполне можно назвать любимым словом финского народа. Этот непереводимый термин стал популярным в 1920-х годах, но корнями он уходит в туманное прошлое. Сису — это некое сочетание мужества, жизнестойкости, упорства, целеустремленности и настойчивости — характеристик, которые формируют не только судьбу целого народа, но и повседневную жизнь обычных финнов.

Финляндия традиционно занимает высокие места в международных рейтингах уровня счастья. Небольшая страна с населением примерно в пять с половиной миллионов человек, приютившаяся в северо-восточном уголке Европы, Финляндия — спокойно и сдержанно — оставляет свой след в мире. Вам будет очень трудно найти финна-хвастуна, поскольку похвальба считается у нас проявлением крайней нецивилизованности. Спросите финна, в чем секрет нашего успеха, — и в ответ получите пожимание плечами, а то и высказанные вслух сомнения, что этот успех вообще есть. Но те, кто считает, что успех может быть результатом сису, недалеки от истины. Видите ли, мы втайне гордимся своим сису.

Точный смысл сису определить трудно. В других языках вряд ли найдется для него точная параллель, да и в самом финском сису обозначает целую группу черт характера, таких как: решимость, выносливость, мужество, храбрость, сила воли, упорство и жизнестойкость. Сису вступает в игру, когда вы беретесь за преодоление трудностей, которые, казалось бы, превосходят ваши способности. К нему обращаются, когда превратности судьбы и препятствия вынуждают сдаться и только мужество позволяет вам не отступать.

Как сису помогает в поиске работы

Сейчас ценятся отличные навыки общения или способность убедительно продавать товар. Наше восприятие трудностей целиком и полностью связано с нашей системой отсчета и прежним опытом. То, что трудно для меня, может оказаться парой пустяков для вас — и наоборот.

Чтобы получить работу, вам, вероятно, приходится ходить по собеседованиям. Для некоторых собеседования — это пугающе пристальное внимание к их персоне плюс понимание, что можешь все испортить из-за тревоги. Или вы терпеть не можете публичных выступлений, но от вас требуют важных презентаций на работе — как раз того, чего вы боитесь всей душой. А может, вам нужно провести трудный телефонный разговор или притворяться счастливчиком перед коллегами, хотя ваша личная жизнь летит в тартарары. Какими бы ни были трудности, есть шаги, которые можно предпринять, чтобы уменьшить тревожность и подключиться к своему сису.

Подготовьтесь

«Хорошо подготовиться — значит наполовину сделать дело» — популярное финское выражение. Если вам нужно совершить что-то такое, что заставляет вас нервничать, постарайтесь подготовиться как можно лучше… а потом еще немножко лучше. Если нервы начнут сдавать, вам, по крайней мере, не придется беспокоиться из-за того, что вы плохо знаете свой предмет.

Заботьтесь о себе

В трудных ситуациях мы часто забываем о себе или, по крайней мере, ставим свои потребности на последнее место. Пересмотрите этот подход — и обнаружите позитивный волновой эффект, распространяющийся во всех направлениях. Высыпайтесь, дышите свежим воздухом, хорошо питайтесь и не жалейте времени на себя — вы улучшите и свое состояние, и эффективность.

Центрируйтесь

Важнейшая часть способности подключаться к сису, резерву своей внутренней силы, о котором вы, возможно, и не догадывались, — это умение заглушить весь поверхностный шум. Очистите свой разум путем медитации, молитвы, упражнений на глубокое дыхание или просто проведя какое-то время в общении с природой. Вы удивитесь, заметив, насколько ясным и спокойным стало ваше мышление.

Как пережить непогоду

Жить в Финляндии — значит жить среди резких контрастов. Летом световой день длится от 24 часов на севере до 19 часов на юге. Круглосуточный «день» сбивает сон у детей и кружит голову взрослым заманчивыми возможностями («Сейчас еще только полночь, пойдем поиграем в гольф?»). В темное зимнее время — другая крайность: на севере нет вообще никакого дневного света, там царит kaamos — полярная ночь, а в самой южной части страны день длится максимум шесть часов. Зима тянется долго, и в редкие солнечные деньки люди в шутку спрашивают друг друга, не видели ли они случайно «какую-то странную яркую штуку в небе».

Редкие голливудские фильмы, в которых фигурирует Финляндия, предсказуемо демонстрируют заснеженные ландшафты; но у нас все-таки есть четыре отличных друг от друга времени года. Лето порой бывает очень даже теплым и со стабильной погодой без особых дождей (заметьте, я написала «порой бывает»). Согласно нашим метеорологам, +25 °C следует считать «жарким» днем. И это означает, что большинство летних дней до такой температуры не дотягивает. Но в этом есть свои преимущества: для активных занятий на свежем воздухе никогда не бывает слишком жарко. Зимние температуры сильно варьируются — от нескольких градусов тепла до –30 °C, а то и ниже.

Осень приходит в Финляндию рано, а весна — поздно, и у двух этих сезонов есть свои прелести и трудности. Но именно крайности правят нашей жизнью: мы скрипим зубами и призываем свое сису при приближении зимы и радуемся такому долгожданному лету.

Уже в феврале-марте можно стать свидетелем такой беззаветной преданности солнцу, которая ближе всего к религиозному поклонению. Стоит появиться первому лучику (при этом снег лежит на земле как ни в чем не бывало) — и народ укутывается поплотнее и отправляется на поиски местечка, где можно уютно посидеть с термокружкой кофе в руке и понежиться на солнышке с закрытыми глазами. Финны, как правило, люди хладнокровные, но в том, как мы наслаждаемся весной и летом, нет и намека на осторожность. И то и другое мы хватаем как быка за рога и отказываемся отпускать. Активность на свежем воздухе доходит до фанатизма, а провести чудесный день в четырех стенах у нас почитают за смертный грех. Нас, остро сознающих быстротечность лета, никак нельзя обвинить в том, что мы не пользуемся им на всю катушку.

Зимой в Финляндии становится темно. Я имею в виду — по-настоящему темно. С середины декабря до середины февраля на долю нашей страны достается всего по несколько часов дневного света. Казалось бы, мы должны привыкнуть к этому, но людям, где бы они ни жили, нужен свет, чтобы нормально функционировать, и сезонное аффективное расстройство (САР) — штука очень даже реальная. Можно терпеть, скрипя зубами, можно выживать на чистом сису; но есть способы сделать зимние месяцы более сносными — и даже приятными.

Впадайте в зимнюю спячку

Нет, разумеется, не буквально. Но зима — самое подходящее время, чтобы создавать домашний уют: зажигать свечи, собираться вокруг камина, сворачиваться под пушистеньким пледом, наслаждаться согревающими и бодрящими напитками и вообще немножко себя баловать. Пригласите друзей на настольную игру или просмотр фильма; зима идеальна для домашнего общения.

Ешьте

Этот совет требует предостережения. Как говорит моя подруга: «Настанет зима — и моей главной задачей станет не запихивать в рот шоколад обеими руками». Это не слишком полезная диета, так что постарайтесь добиваться комфорта и уюта в душе полезными блюдами — рагу, например, и приятным красным вином. И зажгите еще пару свечек.

Ходите в сауну

Ах, эта сауна! Сердце финской жизни и абсолютное спасение зимой. Ее тепло плавит косточки так, как не сможет никакая горячая ванна. Финны ходят в сауну регулярно — в одиночку, с друзьями или «по-семейному». Сауны есть в большинстве домов или многоквартирных зданий, а также в спортзалах и на рабочих местах. Насладитесь по максимуму — после сауны вам будет замечательно тепло и сонно, даже без пива, которое обычно сопровождает такие походы.

Обложка: «Бомбора»