В издательстве «Альпина паблишер» вышла книга врача, медицинского переводчика и редактора Wonderzine Ольги Лукинской о том, как мечтать продуктивно, добиваясь поставленных целей. The Village публикует главу про то, как все успевать.

Как все успевать

Нехватка времени — это проблема, которая не перестает быть актуальной, несмотря на то, что ее решению посвящено множество книг, статей и сайтов. Безусловно, с ней ежедневно сталкиваюсь и я. Но меня столько раз спрашивали: «Как ты все успеваешь?» — что, похоже, я и правда делаю много, хотя в моих сутках точно такие же 24 часа, как у любого человека на этой планете. Успевать делать все желаемое мне помогает следующее:

— планирование;

— расстановка приоритетов;

— делегирование;

— доведение до автоматизма;

— использование технологий, о которых я подробно рассказывала в предыдущей главе.

Планирование

Начнем с планирования. Я составляю планы на год, месяц, неделю и день, всегда в письменном виде (на бумаге или на экране). Долгосрочные планы помогают отслеживать, что уже сделано, а чему надо уделить побольше внимания. Краткосрочные — это, например, списки дел на ближайшие дни или неделю, которые могут включать и сдачу проекта, и химчистку, и мелкие покупки. Я записываю не для того, чтобы не забыть (я и так не забуду), а для того, чтобы разгрузить мозг и заниматься выполнением задач, а не прокручиванием плана в голове. Долгосрочные планы удобно выполнять в формате, например, mindmaps — схем, которые можно сколько угодно разветвлять.

Списки дел на ближайшее время я чаще всего составляю в обычном приложении «Заметки», которое синхронизируется между всеми моими электронными устройствами; некоторые мелочи (обычно связанные с работой) пишу на листах бумаги на рабочем столе.

При планировании важно реалистично смотреть на собственные возможности. Запланировать перевод 80 страниц в день и двухчасовую тренировку можно, но не получится выполнить ни то ни другое. Лучше честно признаться себе, что не можешь работать непрерывно больше часа, и подумать, как лучше распределить время пиковой активности. Слышали выражение «я все успеваю, потому что ничего не делаю»? Предлагаю перефразировать: «я все успеваю, потому что не делаю ничего лишнего».

Расстановка приоритетов

А как понять, что лишнее, а что нет? За это отвечает расстановка приоритетов. Для себя я расставляю их так: на первом месте — здоровье, мое и всей семьи. Физическое и психическое. Это значит, что нужно крепко и долго спать, ежедневно двигаться, не мерзнуть и не перегреваться, быть в хорошем настроении. Это основа, без которой не будет получаться ни продуктивной работы, ни взаимопонимания с близкими.

Когда Кристофер только родился, я гуляла с ним по несколько часов ежедневно, хотя он все время спал в коляске. Знаю, что можно было бы обойтись, например, балконом (правда, у нас нет балкона) или сидением на скамейке в парке. Но два-три часа пешком — это мой приоритет, это мое здоровье, это выполнение рекомендаций ВОЗ, и это важнее, чем лишних два часа поработать. Важнее конкретно мне и конкретно в тот момент. Если бы тогда в приоритете были деньги, я, конечно, эти два-три часа работала бы, а с малышом гулял бы человек, час времени которого стоит дешевле.

Еще у меня всегда в приоритете сон, даже с новорожденным на руках. Если есть выбор либо поспать хотя бы полчаса днем, либо что-то поделать по дому, я лягу спать. По моим наблюдениям, от недосыпа часто страдают люди, которые стараются делать слишком много дел, в том числе неважных (не может же мытье посуды или стирка быть важнее собственного сна!). Приоритет здоровья выражается и в том, что я никогда не экономлю на отоплении или охлаждении дома. В России и в Испании я наблюдала две противоположные, но схожие тенденции: не покупать кондиционер или не устанавливать отопительную систему, если предполагается пользоваться ими лишь пару-тройку месяцев в году. Но ведь три месяца — это 25 % года! Четверть жизни, проживаемая в страданиях от жары или холода, когда человек нетрудоспособен, плохо спит, никак не может вылечить простуду (в Барселоне зимой дома бывает +14 градусов) или, наоборот, задыхается в московский июльский зной.

Да, кондиционер и отопление стоят денег, но ведь это вложение в собственное здоровье и хорошее самочувствие. На втором месте — работа. Если я не буду работать, то не будет и привычного для всей семьи образа жизни, в том числе частых путешествий, обедов и ужинов в ресторанах, спонтанных подарков друг другу. Час моего рабочего времени дорого стоит, а пользы приносит гораздо больше, чем час уборки или готовки собственными руками.

Конечно, работа важна не только как способ зарабатывания денег: я люблю работать, люблю ощущать свой профессионализм, понимать, что таких переводчиков единицы. Я реализуюсь в работе, принимаю решения, обдумываю разные ситуации. Мне важно ощущать, что я приношу пользу множеству людей (в том числе врачам и пациентам), вношу вклад в разработку новых лекарств и делаю их более доступными. Я давно поняла, что не согласилась бы работать, например, в табачной компании, просто потому что я против курения. Быть автором и редактором Wonderzine мне интересно в первую очередь из-за важных, близких мне тем: за ту же или даже более высокую зарплату я бы согласилась на работу далеко не в каждом издании.

Бытовые вопросы — поддержание порядка в доме, покупка продуктов и разных мелочей, химчистка, стирка, мытье посуды — занимают существенную часть каждого дня, ведь они формируют условия, в которых делается все остальное. Но я считаю, что за счет придания быту меньшего значения можно выиграть время и сэкономить нервы. Конечно, пролитый кофе или просыпанную соль лучше убрать сразу, но разбросанной одежде или игрушкам можно не уделять столько внимания. Я навожу минимальный порядок (составляю посуду в посудомоечную машину, убираю вещи в шкаф) в течение нескольких минут утром, пока готовится кофе. И это почти все время, что я трачу на решение вопросов быта.

Уборкой раз в неделю занимается помощница, которая приходит на два часа. В супермаркет за мелочами и в химчистку можно зайти на прогулке. Средства для стирки сейчас такие, что можно не сортировать белье и не тратить на это время. В общем, как я уже говорила, «все успеваю, потому что не делаю ничего лишнего», а поддержание быта я отношу к лишним для себя действиям. О делегировании обязанностей я более подробно расскажу в одной из следующих глав; пожалуй, главное в этом вопросе — доверять другим. Я писала о принципе «хочешь сделать хорошо — сделай сам» и о том, как он стал моим девизом на время ремонта; но я искренне уверена, что этот принцип не всегда действенен, и многие задачи можно безболезненно переложить на других исполнителей.

Принятие решений

Отдельно стоит поговорить о так называемом ресурсе принятия решений. Часто бывает, что мы устаем и ничего не успеваем из-за того, что принимаем слишком много мелких (и, честно говоря, необязательных) решений. Что съесть на завтрак? Какие кроссовки надеть? Начать рабочий день с ответа на срочные письма или с запроса билетов для командировки? В результате мы тратим чересчур много энергии на решения, без которых могли бы обойтись, создав определенные условия заранее. К середине дня силы иссякают, творческий ресурс исчерпывается, и работать становится тяжело. Что с этим делать?

Вырабатывать привычки и доводить действия до автоматизма, чтобы не приходилось каждый раз принимать решение по одному и тому же вопросу. После рождения ребенка я интуитивно начала формировать новые рутинные модели поведения, не требующие выбора. Например, выбросила часть косметики, оставив то, что мне безусловно идет, и стала краситься почти всегда одинаково; научилась с вечера готовить одежду для себя (а потом и для малыша в детский сад), чтобы утром не выбирать, а надевать подготовленное, не задумываясь.

Потом я прочитала пост Татьяны Никоновой, где она описала такой подход именно как сохраняющий ресурс принятия решений: выбрать, каким из 38 шампуней помыть голову сегодня, вроде бы несложно, но, если держать на полочке в душе лишь один шампунь, вопрос выбора отпадает вовсе, и жить становится проще. Выстраивание привычек помогает вести более здоровый образ жизни. Например, чистить зубы и смывать макияж перед сном — это нормальная привычка, без которой спать не ляжешь. Почему бы не придумать дополнительные?

Я начала оставлять смартфон на ночь в гостиной; пока он заряжается, я спокойно сплю, не дергаясь при каждом пробуждении, чтобы посмотреть, нет ли новых сообщений. Перед сном читаю книгу, а вот интернет в спальню просто не допущен. Это пример простой привычки, которая формируется одним действием — не брать телефон в постель. В результате сон крепче, нервная система не перевозбуждена, а утром самочувствие лучше.

Обложка: ООО «Альпина Паблишер»