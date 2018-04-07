В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» выходит книга «Как не сойти с ума, работая из дома, и еще 103 совета для творческих людей». Ее написал автор бестселлера «1 страница в день», художник и писатель Адам Куртц. The Village публикует отрывки из новой книги.

Как (попытаться) преодолеть творческие страхи

Определите, чего вы боитесь. Поймите, что страх не делает вас слабее, он подтверждает, что вы тоже человек. Посмотрите своему страху в глаза. В чем ваша проблема? Сформулируйте ее, чтобы можно было найти решение.

«Я не справлюсь». Наверное, это основной страх, но его проще всего преодолеть. Почему вы думаете, что не справитесь, если еще не попробовали это сделать? Может, стоит взять и попробовать?

«Всем плевать». Мы так глубоко погрузились в свое дело, что забыли о людях, которые занимаются совсем другими вещами, — та фигня, которую мы делаем каждый день, кажется им новой и прекрасной.

«Это не идеально». Трудно запустить проект, который кажется несовершенным, но дело не только в том, что совершенства не существует. То, что сейчас кажется вам идеальным, однажды превратится в «фу-у-у», потому что ваше мастерство вырастет. В целом вам нужно сделать все как можно лучше, а потом просто заткнуться и отдать результат людям — он им понравится.

«Я слишком...» Но мы ведь прекрасно понимаем: если вы не подошли для одного проекта, это не значит, что вы не окажетесь идеальным кандидатом для другого. Пусть ваша работа говорит сама за себя.

«В чем смысл?» Помните, мы делаем то, что делаем, прокладываем свой путь, потому что у нас есть внутренняя потребность взаимодействия с другими людьми. Если вы забываете о смысле своей работы и вас одолевает уныние, дайте себе немного времени на восстановление, и вы скоро будете как новенький.

Смех. Если все остальные способы не помогли, победить страх можно с помощью чувства юмора. Иногда смех, как и слезы, приносит большое облегчение.

Как не сойти с ума, работая из дома

Наденьте носки. То, что вам не нужно одеваться, вовсе не означает, что одеваться не стоит. Наденьте носки, а может, даже и ботинки — это докажет (вам самому), что вы думаете о деле.

Купите себе что-нибудь. Придумайте какую-нибудь причину, чтобы выйти из дома. Возьмите кофе, купите газету или прогуляйтесь. Это не переключит вас, но разграничение должно помочь.

Разомнитесь. Пришло время приступать. Для разминки ответьте на электронную почту или поделитесь чем-то в социальных сетях. Облегчите себе начало рабочего дня: пусть ваш дом станет для вас офисом.

Отлично, приступайте. Время работать. Не в кровати, в офисе. Можно работать на кушетке, но ни в коем случае не на кровати — поставьте себе разумные рамки, чтобы сохранить рассудок.

Сделайте нормальный перерыв на обед. Даже если это на самом деле завтрак, который вы не доели с утренним кофе. Садитесь обедать где угодно, только не на рабочем месте. Можно пообедать с кем-то еще!

Работайте с кем-то вместе. Если не можете работать в кафе в одиночку, пригласите друга. Если у вас есть большая домашняя мастерская (или кухонный стол), пригласите друга к себе. Ему тоже может пойти на пользу смена обстановки.

Конец дня. Пусть конец вашего рабочего дня будет особенным. Он может сдвигаться, возможно, вам придется работать дольше, но это мысленное разделение работы и отдыха очень важно.

Как перестать сравнивать себя с другими

Признайте, что сравниваете. Давайте примем данность, что вы сравниваете себя с другими и немного завидуете, хотя все прекрасно понимаете. И что? Это разрушает вас или просто раздражает? Вы воспринимаете успех людей как информацию к размышлению или он мотивирует вас на действия? Подумайте об этом и пообещайте себе перестать как можно скорее.

Составьте список своих талантов. У нее есть то, у них — это, а что есть у вас? Заведите список своих профессиональных достижений. Вы многое можете, вы идете своим путем, вы такой классный, вы справитесь, черт побери!

Позвольте себе радоваться своему успеху. Не завидуйте, а гордитесь: то, что вы можете предложить, пользуется спросом, продается, получает признание.

Отпразднуйте успех кого-то из коллег вместе с ним. Сделайте всплывающее окно с поздравлением, скажите тост, сходите на организованную им ярмарку. Поддержите от всего сердца — успех и радость заразительны. Искренний обмен радостью гарантирует, что у вас появятся новые идеи. Возможно, этот обмен перерастет в сотрудничество.

Сделайте что-то новое. Если вы знаете, над чем работают другие, вы знаете и то, над чем они не работают — используйте это преимущество. Предложите миру что-то, чего вообще пока не существует.

Вырвите себе глаза. Если все эти способы не сработали, хватит смотреть! Перестаньте проверять, как одержимый, количество подписчиков или списки клиентов, лучше посмотрите внутрь себя. Над чем вы сейчас работаете? Каждый хочет показать себя с лучшей стороны. Стремитесь не только казаться, но и быть лучше.

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