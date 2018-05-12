В издательстве «Альпина Паблишер» выходит книга немецкого вирусолога Карин Мёллинг. В ней она рассказывает об истории вирусов и о том, как они помогают людям. The Village публикует отрывок о том, почему туалеты в ресторанах быстрого питания оказываются чище подносов, что с этим делать и как вирусы помогают в дезинфекции продуктов.

Что грязнее — холодильник или туалет?

При встрече никогда не следует обмениваться рукопожатиями. Обмен рукопожатиями между пациентами и врачами или медперсоналом должен быть запрещен, по крайней мере, в лечебных учреждениях. «Но когда мы пожимаем руки пациентам, те чувствуют себя психологически комфортно. Поэтому мы не можем отказаться от практики рукопожатий», — ответили мне сотрудники медицинского факультета Цюрихского университета, когда я привела им свои доводы. Почему бы тогда не позаимствовать у японцев традицию кланяться и не начать раскланиваться с друзьями при встрече? Тереться носами в знак приветствия, как это делают эскимосы, пожалуй, еще хуже!

Практически во всех клиниках есть гигиенисты, которые обучают работающих в здравоохранении способам дезинфекции разного рода поверхностей, особенно рук. Они используют искусственно выведенные зеленые светящиеся бактерии и освещают их ультрафиолетовой лампой, чтобы продемонстрировать степень зараженности различных предметов: стетоскопов, дверных ручек, клавиатур банкоматов, компьютеров, телефонов, кнопок лифтов, телевизионных пультов. Тем не менее чаще всего мы не заболеваем.

Обычно иммунная система контролирует такие микроорганизмы и даже нуждается в них для постоянной тренировки. В доме самым зараженным микроорганизмами местом является не туалет, а холодильник. Нужно ли некоторое количество зеленых светящихся бактерий, чтобы определить, где именно нужно убирать?

Как следует из одного телерепортажа, в ресторанах быстрого питания McDonald’s туалеты чище подносов. Самое большое число микроорганизмов обнаружено на сиденьях нью-йоркского метро, где они сохраняются в течение недели. А что тогда насчет сидений в самолете? Мне трудно поверить в это и мне кажется, что в репортаже могла быть ошибка.

В повседневной жизни нам нечего опасаться. Нужно взять за правило по возвращении домой мыть руки и перед тем, как начать готовить, а в больницах существуют особые правила: нужно использовать мыло и мыть разные участки рук (главным образом кончики пальцев и большие пальцы) в общей сложности в течение 30 секунд. 15 октября — Международный день вымытых рук, цель учреждения которого — повышение информированности населения всех стран мира о важности гигиены.

Вирусы для дезинфекции

Бактерии могут быть инфицированы фагами, несущими ген зеленого флуоресцентного белка (GFP, ЗФБ), которые выявляют при помощи ультрафиолетовой лампы. Этот тест по своей эффективности превосходит ПЦР, поскольку в отличие от ПЦР позволяет дифференцировать живые и неживые бактерии. ЗФБ синтезируется только живыми бактериями и выявляется при помощи флуоресценции. Фаг, содержащий флуоресцентный белок, можно использовать для контроля качества продуктов питания, в частности швейцарского сыра вашрена, для проверки на заражение микробами.

В Швейцарском федеральном технологическом институте (Цюрих) даже открыт факультет, специализирующийся на этой технологии. С помощью данной технологии проверяют рыбу, креветки, куриное мясо, гамбургеры и сосиски и при необходимости запрещают их к реализации на рынке Швейцарии, что происходило неоднократно.

Фаги могут использоваться для уничтожения бактерий. Ими опрыскивают яйца, используемые для получения вакцины против вируса гриппа. Фаги применяют при работе с картофелем — картофельные клубни перед посадкой дезинфицируют, что, согласно данным датских ученых, обеспечивает повышение урожайности в пять раз. Душ из фагов применяется для опрыскивания винограда в целях повышения урожая. В Южной Корее фаги используют даже для стерилизации молока — в этом случае применение фагов заменяет процедуру пастеризации (которая предусматривает термическую обработку). Я не могу прочитать состав продукта на корейской упаковке молока, поэтому не знаю, информируют ли об этом покупателей.

Вероятно, многие потребители отказались бы покупать молоко, если бы знали, что его обработали вирусами! Полезна или вредна такая обработка? Показано использование фагов в животноводстве с целью замены антибиотиков, применение которых приводит к появлению слишком большого количества мультирезистентных бактерий. Швейцарский федеральный технологический институт (Цюрих) предлагает программу для стартап-компаний, которая называется «Создайте собственную компанию», и мне бы хотелось это сделать. Я обсуждала с несколькими коллегами вопрос о создании компании, специализирующейся на фагах. Однако все они высказались против, так как с фагами очень трудно работать и, кроме того, нет гарантий, что удастся получить патент, поскольку фаги уже хорошо известны — это «известный уровень техники». Тем не менее мне кажется, что можно зарабатывать даже на мыле!

Возможно, найдется читатель, который сможет воспользоваться этой бизнес-идеей. Мне представляется, что фаги можно использовать для уничтожения бактерий в палатах интенсивной терапии в клиниках. Для борьбы с бактериями нам нужно вступить в союз с фагами. Кроме того, есть серьезные перспективы их использования в пищевой промышленности. На фаги не распространяется законодательство, регулирующее ГМО (генно-модифицированные организмы), которое ограничивает использование других генно-модифицированных продуктов. Фаги находятся на поверхности продуктов. И если их съедают, обычно ничего страшного не происходит. А если все же вам не хочется этого делать — просто смойте их!

Обложка: «Альпина Паблишер»