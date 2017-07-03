О Москве, Марьине и Грузии

Москва — мой любимый город, потому что это мой дом. Борис Гребенщиков пел: «Каждый человек — он дерево. Он отсюда, и больше нигде». Мне кажется, что этот город с древних времен воспринимался как какой-то цветастый рынок — все пестрое, все перемешано, в том числе и у людей в головах. В этом смысле Москву отлично иллюстрирует храм Василия Блаженного. Больше всего в этом городе меня привлекают местные тайны и парадоксы. Например, в Леонтьевском переулке есть дом, который весь уже выселили, не считая одной пожилой женщины. Она до сих пор держит там ресторан. После учебы я часто заглядывала к ней через пыльное окно — внутри столы, накрытые ажурными скатертями, все в духе Серебряного века. Там собираются художники, поэты и какие-то иностранцы, причем работает этот ресторан только в определенное время вечером, а простому человеку туда не попасть.

Я с детства живу в Марьине. Главное место силы для меня — это местный парк. Сюда я хожу гулять всегда и в любое время года: тут хорошо гулять с друзьями или сидеть одной под мостом, слушать воду и грохот проезжающих машин одновременно. Я люблю это место за то, что здесь есть река, а с берега открывается отличная перспектива — много неба, много воды, вдали символично горит факел с Капотнинского нефтезавода. Еще здесь есть причал, от которого ходят речные маршрутки. Люблю погулять в Коломенском и уже вечером, под закат вернуться в Марьино на одном из этих стареньких кораблей. По духу это очень напоминает фильм «Асса». Еще у нас очень много птиц, в том числе и редких видов, которые занесены в Красную книгу — этому посвящен целый сайт, который ведут местные жители, а в парке часто можно встретить орнитологов.