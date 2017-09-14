Гостиница «Исеть»

Своим главным достижением я считаю третью биеннале, которую мы сделали в гостинице «Исеть» в 2015 году. Именно тогда я осознала, как по-другому можно смотреть на Екатеринбург, что роскошные и титанические конструктивистские здания здесь появлялись на фоне деревянных одноэтажных домов. А еще на девятом этаже гостиницы Исеть я поняла, что Екатеринбург похож на Манхэттен: у него такое же перпендикулярное строение улиц. Все это мне дало новое ощущение города и любви к нему.

Раньше я критически относилась к Екатеринбургу, понимала, что многое в нем можно изменить к лучшему. Именно желание перемен и подтолкнуло меня создавать биеннале. Хотелось, чтобы город присутствовал в разговорах по-другому: чтобы люди знали, что это не только место убийства царя и жизни Ельцина, чтобы на зарубежных конференциях и стажировках люди не спрашивали, где этот Екатеринбург, а говорили: «Екатеринбург? Это же город, в котором эгегей!». Этим «эгегей!» и стала биеннале.

Я стремилась изменить судьбу гостиницы «Исеть». После биеннале мы предлагали открыть в ней арт-отель: проект пришелся бы к месту во время Чемпионата мира по футболу как беззвездочный отель, где есть номера разных уровней комфортности с индивидуальным дизайном. Я была в нескольких таких гостиницах за рубежом — например, в отеле «Ллойд» в Амстердаме. Это место, где нужно бронировать место за полгода вперед, где раз в год лучшие мировые художники полностью меняют дизайн номеров, и ты никогда не знаешь, в какой попадешь.

Получается, что в рамках биеннале мы уже создали такие номера, и нужно было лишь найти отельера и запустить проект. Но тут заработала бюрократическая машина, всплыли вопросы финансирования реставрации. Биеннале показала, что перекрытия в здании в плохом состоянии, и нам пришлось даже ограничивать количество человек в экскурсионных группах, чтобы не превысить нагрузку. Сейчас гостиница «Исеть» пустует и ждет своей очереди на реставрацию. А до региональных памятников очередь доходит небыстро.