О Китай-городе

Петар: Сейчас Китай-город играет скорее символическую роль в нашей жизни. Золотые годы на этом районе — 2011–2013, когда здесь все было по-другому: не было замечательного парка возле синагоги, не было «Ароматного мира», но были «Солянка» и «Сабвей».

Кирилл: В 2011 году мы окончили школу, и у меня тут за углом находился универ — я поступил в «Вышку». Когда Петя приезжал с учебы в Москву (тогда он учился в Англии), мы шли тусоваться и творить всякую херню — как правило, это происходило именно здесь, на Китай-городе.

Любимый маршрут: мы покупали вино в продуктовом возле метро, выпивали половину по пути до «Солянки», ныкали оставшуюся половину рядом со входом и шли в клуб. Там выпивали по пиву с водкой — это было дешево и сердито, но не слишком плохо. Уходили из «Солянки», забирали недопитое вино и направлялись, как правило, на набережную или к памятнику Мандельштаму.

Петар: Тогда не было таких проблем с правоохранительными органами: им либо просто было по фигу, что мы пьем на улице, либо у нас были достаточно большие компании, чтобы им не приходилось заморачиваться с каждым. Позже, в 2015–2016 годах, менты озверели и начали добросовестно выполнять свою работу, нас постоянно начали забирать даже в больших компаниях — они придумали уловку: «выбирайте двух человек, которые поедут с нами». Благо мы переехали в Басманный район, в тот же дом, где находится отделение. Поэтому после ночных распитий нас просто начали подвозить до дома — на такси деньги теперь тратить не приходится.

Григорий: Сейчас Китай-город несет скорее гастрономическую роль в нашей жизни, а еще мы здесь репетируем.

Кирилл: На самом деле этот район постигла джентрификация — уровень благоустройства за последние пару лет заметно повысился.

Петар: Да, если четыре-пять лет назад Китай-город можно было любить вопреки всему, то сейчас его вполне можно любить за что-то. Здесь действительно все очень красиво, культурно и интересно. Не могу не сказать, что это теперь несколько усложняет нам жизнь.

Кирилл: Сейчас тут можно встретить очень много людей, которые могут оказаться большими любителями или не любителями нашей музыки. Иногда с ними приходится разговаривать.

Петар: Здесь нас чаще всего узнают в Москве, иногда это бывает неуместно. Но, вообще, сюда можно прийти одному и быстро оказаться в компании своих друзей или знакомых.

Григорий: Прикольно, что благодаря нашему дурному влиянию здесь теперь чаще тусуются люди, которые раньше сюда бы даже не подумали пойти.

Кирилл: Например, Мандельштама никто не называл Мандельштамом — говорили «тот сквер, где памятник». Мы приложили руку к тому, что это название стало общепринятым.