В Москве я никогда не чувствовала себя как дома. Я родилась в Подмосковье, в маленьком городе Ступино. По идее, я нормально должна относиться к Москве, потому что часто сюда ездила еще с детства по маршруту, хорошо знакомому жителям области — одеться, сходить в IKEA, на занятия или в музей. Тогда мне все это нравилось, но, когда я переехала в город, поступив в универ, на меня сильно стало давить количество людей вокруг, комьютинг — в общественном транспорте в целом всегда чувствую себя очень неуютно. Думаю, что это чувство ухудшилось в последние годы из-за блога и в какой-то степени известности. Каждый раз, когда выхожу из дома, меня обязательно кто-то узнает, просит сфотографироваться, сняться на видео, ответить на вопросы. Первые раз пять это клево, но потом — неприятно или страшно, поэтому мне в целом некомфортно находиться на улице. И еще мне не нравится долго ездить из одной точки в другую.

Изначально я переехала в общежитие ВШЭ, когда поступила на соцфак в 2010 году. Потом переехала на квартиру старшего брата, который на тот момент уже заканчивал учиться. Несколько лет жила с ним, потом он уехал, и квартира осталась целиком мне. Это было на окраине, поэтому закладывать два часа на то, чтобы добраться до центра, было обычной практикой.

Где-то два года назад, начав нормально зарабатывать на офисной работе, я переехала в центр. С комьютингом стало намного лучше, но психологически — немного страшнее. Не хочу сильно об этом распространяться, но мне довольно часто угрожают, отслеживают, пытаются узнать мой адрес. На окраине с этим было как-то спокойнее, хотя, может быть, это и нелогично — там ведь еще больше людей живет.

О лучшей веганской еде в Москве

В последнее время с веганской едой в Москве стало чуть лучше, но все еще не так хорошо, как в Питере. Из мест, которые можно порекомендовать: фалафельная «Мисада» на «Хлебозаводе», Fruits & Veges — там отличный фалафель в ролле с грибным соусом. Еще индийские точки на Даниловском рынке и в «Цветном» — есть веганские опции, очень вкусные. Вообще я очень жду, когда в Москве появится питерская Fika.