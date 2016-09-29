Детектив Алексея Мизгирёва («Кремень», «Бубен, барабан», «Конвой») и одна из главных российских премьер года — о загадочном мастере дуэлей, от руки которого погибают самые состоятельные дворяне. Время и место действия — Петербург, 1860 год: дождь стеной, грязь под ногами, Миллионная улица и Петроградская сторона. Пять человек погибли по вине малоизвестного графа Яковлева (Петр Федоров), ему ассистирует немец с загадочными мотивами и дорогими зубными протезами, каждая смерть приносит колоссальные прибыли. Заказчик убийств неизвестен, пока не появляется новая мишень — брат и сестра Тучковы, еще не подросшие состоятельные наследники. При дворе немки-императрицы в это время особое влияние имеет граф Беклемишев (Владимир Машков), известный слабостью к красивым женщинам и большим деньгам. Есть риск насыпать спойлеров, но в «Дуэлянте» будет и разжалование в солдаты, и месть за старую обиду, и натуралистичные кровавые сцены, и даже дикая жизнь на Алеутских островах. Все к месту, все работает и держит в напряжении.

«Дуэлянт» — дорогой и хороший жанровый фильм, количеством и качеством которых определяется состояние киноиндустрии. Это редкий пример того, как автор с собственным голосом находит применение большому бюджету — и пока такие фильмы удаются в России раз в год. Режиссер и сценарист не идет простым путем (спасибо, что он не решился в сотый раз экранизировать историю Великой отечественной войны), а берется за мотив дворянской чести и принципы дуэли, о которых мы знаем из русской классики и исследований Юрия Лотмана. Получается, с одной стороны, детектив, закрученный вокруг исторически правдоподобных событий, с другой — точный и сильный рассказ о вечных российских бедах. О коррупции и взяточничестве, об иерархии, которая остается подчинена петровской табели о рангах, о заказных преступлениях, должниках, воровстве и огромных деньгах. В конце концов, о бескрайней России, где можно затеряться и, восстав из пепла, вернуться новым человеком.

Местами похожий на «Престиж» Кристофера Нолана или «Шерлока Холмса» Гая Ричи (в первую очередь гаммой, темпом и работой с пространством), «Дуэлянт» совсем не декоративный и в ключевые моменты брутальный фильм: здесь долго вытаскивают пули из тела, бьют плетьми до шрамов, правдоподобно занимаются сексом, колотят дубинками в подворотне и гримируют трупы — и камера смотрит ровно туда, откуда хочется отвести взгляд. Живое, честное, не механическое и с умом сделанное кино.