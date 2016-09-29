Фильмы недели«Дуэлянт», «Глубоководный горизонт», «Зачинщики»
Владимир Машков в дворянском Петербурге, Марк Уолберг на нефтяной вышке, Зак Галифианакис грабит инкассаторов — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
«Дуэлянт»
Режиссер
Алексей Мизгирёв
В ролях
Петр Федоров, Владимир Машков, Мартин Вуттке, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Сергей Гармаш, Юрий Колокольников
Детектив Алексея Мизгирёва («Кремень», «Бубен, барабан», «Конвой») и одна из главных российских премьер года — о загадочном мастере дуэлей, от руки которого погибают самые состоятельные дворяне. Время и место действия — Петербург, 1860 год: дождь стеной, грязь под ногами, Миллионная улица и Петроградская сторона. Пять человек погибли по вине малоизвестного графа Яковлева (Петр Федоров), ему ассистирует немец с загадочными мотивами и дорогими зубными протезами, каждая смерть приносит колоссальные прибыли. Заказчик убийств неизвестен, пока не появляется новая мишень — брат и сестра Тучковы, еще не подросшие состоятельные наследники. При дворе немки-императрицы в это время особое влияние имеет граф Беклемишев (Владимир Машков), известный слабостью к красивым женщинам и большим деньгам. Есть риск насыпать спойлеров, но в «Дуэлянте» будет и разжалование в солдаты, и месть за старую обиду, и натуралистичные кровавые сцены, и даже дикая жизнь на Алеутских островах. Все к месту, все работает и держит в напряжении.
«Дуэлянт» — дорогой и хороший жанровый фильм, количеством и качеством которых определяется состояние киноиндустрии. Это редкий пример того, как автор с собственным голосом находит применение большому бюджету — и пока такие фильмы удаются в России раз в год. Режиссер и сценарист не идет простым путем (спасибо, что он не решился в сотый раз экранизировать историю Великой отечественной войны), а берется за мотив дворянской чести и принципы дуэли, о которых мы знаем из русской классики и исследований Юрия Лотмана. Получается, с одной стороны, детектив, закрученный вокруг исторически правдоподобных событий, с другой — точный и сильный рассказ о вечных российских бедах. О коррупции и взяточничестве, об иерархии, которая остается подчинена петровской табели о рангах, о заказных преступлениях, должниках, воровстве и огромных деньгах. В конце концов, о бескрайней России, где можно затеряться и, восстав из пепла, вернуться новым человеком.
Местами похожий на «Престиж» Кристофера Нолана или «Шерлока Холмса» Гая Ричи (в первую очередь гаммой, темпом и работой с пространством), «Дуэлянт» совсем не декоративный и в ключевые моменты брутальный фильм: здесь долго вытаскивают пули из тела, бьют плетьми до шрамов, правдоподобно занимаются сексом, колотят дубинками в подворотне и гримируют трупы — и камера смотрит ровно туда, откуда хочется отвести взгляд. Живое, честное, не механическое и с умом сделанное кино.
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Да
«Глубоководный горизонт»
Deepwater Horizon
Режиссер
Питер Берг
В ролях
Марк Уолберг, Дилан О'Брайен, Кейт Хадсон, Курт Рассел, Джина Родригес, Итан Сапли, Джон Малкович
Напряженный экшн о крупнейшей экологической катастрофе — разливе нефти в Мексиканском заливе компанией British Petroleum в 2010 году. Марк Уолберг играет технического супервайзера на нефтяной вышке, в чью смену оборудование на вышке выходит из-под контроля. Реальные жертвы — 11 жизней и серьезные ранения. Герой Курта Рассела, отвечающий за персонал на вышке, принимает каждую смерть как личное поражение. Причина катастрофы, как это очевидно из фильма, — директорат BP, настаивающий на том, чтобы произвести бурение, не считаясь с нормами безопасности. Полтора часа мы наблюдаем, как механизмы и стихия сходят с ума из-за алчности и халатности людей.
«Глубоководный горизонт» — технично сделанный и убедительный фильм о трагедии, которая действительно изменила планету. В отличие от десятков вымышленных апокалиптических кошмаров, этот имеет конкретные цифры и известный ход событий. Уолберг в роли инженера и Рассел в роли начальника коллектива вышки — попадание в десятку. Оба отлично изображают тот узнаваемый тип неравнодушных и опытных специалистов, к которым наверху так редко прислушиваются. Почти каждого работника вышки ждут дома — линия с женой (Кейт Хадсон) и дочерью героя Уолберга только обозначает всех, кто провел сутки после катастрофы, переживая за жизнь близких. Честная и драматичная история платы за чужую самоуверенность, жадность и ошибки — неудобное и совсем не оптимистичное кино о последствиях катастрофы со всеми общими местами жанра. Среди фантастических фильмов о том, как человек не может совладать с природой, полезно посмотреть хотя бы один про то, что сам человек творит с окружающим миром.
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Да
«Зачинщики»
Masterminds
Режиссер
Джаред Хесс
В ролях
Зак Галифианакис, Оуэн Уилсон, Кристен Уиг, Джейсон Судейкис, Кейт Маккиннон
Комедия создателя «Наполеона Динамита» и «Мачо Либре» Джареда Хесса о реальных событиях — одном из самых крупных (на 17 миллионов долларов) ограблений банка в истории Америки. Его совершает неуклюжий скучающий клерк (Галифианакис), вроде бы обрученный с властной грымзой (Маккиннон), но на самом деле неровно дышащий к циничной коллеге с отличным чувством юмора (Уиг). Операцией по ограблению инкассаторов руководит его давний знакомый и опытный воротила (Уилсон), по следу исполнителей пущены копы и одиозный хитмен (Судейкис). Провернув ограбление, клерк будет вынужден броситься в бега после десятка оставленных следов.
Главные лица современной мейнстримовой комедии (половину из снявшихся тут только что можно было увидеть в «Охотницах за привидениями» Пола Фига) вроде бы без всяких заминок разыгрывают занятную историю о неидеальном ограблении. Но история разваливается на части и не дает искры, которая так необходима комедии. Все актеры и роли хороши по отдельности, но вместе «Зачинщики» не работают и совершенно не оправдывают претензий на звание главной комедии осени. Больше половины гэгов показаны в трейлере, реплики пресные, сценарий не дает героям никаких новых измерений, кроме ролей на рекламном постере (наживка, пешка, мозг и прочее). За них не хочется волноваться ни минуты, какими бы симпатягами ни были любимые актеры. Сценарий написан совсем не Хессом, а собран тремя авторами, самая известная из которых пишет шутки для вечернего шоу Saturday Night Live.
Этот фильм — еще одно доказательство того, что смешное в стендапе и экшн-комедии очень сильно отличаются друг от друга. Джаред Хесс отлично работает с абсурдом (вспомните его бредовых и смешных «Господ Бронко»), но, пытаясь собрать остросюжетную историю со злыми шутками, бродит по черновикам «Большого Лебовски» — и ничего близкого на выходе у него не получается.
Смотреть?
Нет
обложка: кадр из фильма «Дуэлянт»
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