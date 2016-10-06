Новый фильм Тима Бёртона и экранизация подросткового хита — детская версия «Людей Икс» встречает «Гарри Поттера» и историческую реконструкцию. На дворе — Уэльс 40-х годов. Джейк (актер из «Хьюго» Мартина Скорсезе) застает загадочную смерть горячо любимого дедушки, который любил рассказывать, как пережил Вторую мировую войну в секретном месте. Речь о валлийском острове, где находится приют для особенных детей под руководством мисс Перегрин (Ева Грин). Она обладает двумя сверхспособностями: превращаться в птицу и удерживать время на месте. Идет 1943 год, и только чудо помогает дому Перегрин и острову спастись от немецких бомбардировок.

Джейк приезжает в странный приют, где дети парят в воздухе, вселяют жизнь в неодушевленные предметы, исчезают или управляют роем пчел в животе. За мисс Перегрин и ее подопечными по какой-то причине охотится демонический антигерой (Сэмюэл Л. Джексон), привычка которого — хрустеть детскими глазными яблоками.

Позднего Тима Бёртона часто ругают (иногда за дело, иногда зря — «Франкенвини» и «Мрачные тени», например, очень хороши), но каждый раз от него все равно ждешь маленького чуда. Чаще всего он умеет придумывать живых героев, прорисовывать их недостатки и очаровательные детали и вдыхать воздух в то, что кажется совершенно бездушным. К сожалению, «Мисс Перегрин» состоит только из милых выдумок и лишена скелета, который собирал бы историю воедино. В приключения подростка на острове забытых детей не верится с первых кадров — с цирковой смерти дедушки и гипертрофированной героини Евы Грин, которая таращится так, будто перепила кофе за завтраком.

Все лучшее мы уже где-то видели, но какие фильмы это портило? Проблема в том, что ничего свежего в этой сказке нет, а плохого и неубедительного — с излишком. Бёртон рассказывал о правдивости небылиц в сентиментальной и проникновенной «Крупной рыбе», оживлял неживое во «Франкенвини» и «Трупе невесты», подбирал свой спецэффект к каждому трудному персонажу во всех фильмах, сделанных в нулевые. В его новом фэнтези не хватает психологических тонкостей, атмосферы настоящего приключения и непосредственности в детях-актерах (их много, они густо населяют фильм, но несут с собой лишь новые клише). Бёртон теряет из виду то, ради чего и затевается кино — теплоту и волшебство в мелочах. Однако если искать детский фильм, на который можно сходить с ребенком допереходного возраста, «Дом странных детей» — это, вероятно, неплохой выбор и стартовая точка для разговора о том, что такое быть особенным ребенком и как фантазия о приюте отверженных соотносится с сегодняшним днем.