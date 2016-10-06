Фильмы недели«Дом странных детей мисс Перегрин», «Коллектор», «Ведьма из Блэр: Новая глава»
Новый Тим Бёртон, бенефис Константина Хабенского и возвращение хоррора из 90-х — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
«Дом странных детей мисс Перегрин»
РЕЖИССЕР
Тим Бёртон
В РОЛЯХ
Ева Грин, Эйса Баттерфилд, Элла Пернелл, Сэмюэл Л. Джексон, Крис О'Дауд, Руперт Эверетт, Джуди Денч
Новый фильм Тима Бёртона и экранизация подросткового хита — детская версия «Людей Икс» встречает «Гарри Поттера» и историческую реконструкцию. На дворе — Уэльс 40-х годов. Джейк (актер из «Хьюго» Мартина Скорсезе) застает загадочную смерть горячо любимого дедушки, который любил рассказывать, как пережил Вторую мировую войну в секретном месте. Речь о валлийском острове, где находится приют для особенных детей под руководством мисс Перегрин (Ева Грин). Она обладает двумя сверхспособностями: превращаться в птицу и удерживать время на месте. Идет 1943 год, и только чудо помогает дому Перегрин и острову спастись от немецких бомбардировок.
Джейк приезжает в странный приют, где дети парят в воздухе, вселяют жизнь в неодушевленные предметы, исчезают или управляют роем пчел в животе. За мисс Перегрин и ее подопечными по какой-то причине охотится демонический антигерой (Сэмюэл Л. Джексон), привычка которого — хрустеть детскими глазными яблоками.
Позднего Тима Бёртона часто ругают (иногда за дело, иногда зря — «Франкенвини» и «Мрачные тени», например, очень хороши), но каждый раз от него все равно ждешь маленького чуда. Чаще всего он умеет придумывать живых героев, прорисовывать их недостатки и очаровательные детали и вдыхать воздух в то, что кажется совершенно бездушным. К сожалению, «Мисс Перегрин» состоит только из милых выдумок и лишена скелета, который собирал бы историю воедино. В приключения подростка на острове забытых детей не верится с первых кадров — с цирковой смерти дедушки и гипертрофированной героини Евы Грин, которая таращится так, будто перепила кофе за завтраком.
Все лучшее мы уже где-то видели, но какие фильмы это портило? Проблема в том, что ничего свежего в этой сказке нет, а плохого и неубедительного — с излишком. Бёртон рассказывал о правдивости небылиц в сентиментальной и проникновенной «Крупной рыбе», оживлял неживое во «Франкенвини» и «Трупе невесты», подбирал свой спецэффект к каждому трудному персонажу во всех фильмах, сделанных в нулевые. В его новом фэнтези не хватает психологических тонкостей, атмосферы настоящего приключения и непосредственности в детях-актерах (их много, они густо населяют фильм, но несут с собой лишь новые клише). Бёртон теряет из виду то, ради чего и затевается кино — теплоту и волшебство в мелочах. Однако если искать детский фильм, на который можно сходить с ребенком допереходного возраста, «Дом странных детей» — это, вероятно, неплохой выбор и стартовая точка для разговора о том, что такое быть особенным ребенком и как фантазия о приюте отверженных соотносится с сегодняшним днем.
Смотреть?
Нет
«Коллектор»
РЕЖИССЕР
Алексей Красовский
В РОЛЯХ
Константин Хабенский
Фильм с одним актером — Константином Хабенским, который играет пса современного капитализма. Коллектор Артур, одетый в черное, сидит в башне из стекла и бетона и по hands free общается с десятками людей — нынешней девушкой, старой подругой, коллегой, ветеринаром, начальником и, самое главное, должниками. Артуру платят шестизначную сумму за то, что он давит на людей и вытаскивает из них деньги, представляясь кем угодно — от начальника пожарной бригады до блудного сына. Должники больны и находятся в сложных жизненных обстоятельствах, но рано или поздно деньги отыскиваются у всех — чаще всего у неверных мужей, транжирящих жен и испуганных родителей.
Один из звонков Артуру — от молодой женщины, которая выкладывает в Сеть загадочное видео. В этом видео с участием Артура происходит что-то страшное (целиком зрителям так и не показывают, что). Желание звонящей — наказать подонка по заслугам. Уже через пару минут репутация коллектора висит на волоске.
«Коллектор» — фильм Алексея Красовского по собственному сценарию — устроен просто и сложно одновременно. Когда все, на что мы можем смотреть, — это лишь озадаченный человек в офисе, драматургию нужно выстраивать филигранно. Хабенский легко держит на себе внимание — концентрируясь на нем, легко не обратить внимания на несколько фальшивых нот в голосах и сюжетных линиях. В фильме есть несколько неубедительных поворотов и довольно предсказуемый финал, но в главном он прав: вокруг нас слишком много нервных и ненужных связей, освобождаясь от которых, можно освободить самого себя.
Герой Хабенского, в начале фильма рифмующийся с «Американским психопатом», постепенно раскрывается и становится очень узнаваемым: не приукрашенным, уязвимым, не до конца продажным, но и не очень человечным, успешным, но неуверенным в себе и хорошо осведомленным о чужих и собственных ошибках. «Она» Спайка Джонза встречает «Локка» с Томом Харди — смотреть на героя времени не очень приятно, но и от десятка удобных стереотипов о представителях профессии «Коллектор» спокойно уворачивается.
Эта трезвость во взгляде на реальность без заломленных рук, истерик и гипертрофированного смеха, который населяет большинство российских драм, подкупает в «Коллекторе» больше всего. Обидно, что финал сводит на нет все чисто сыгранные ноты.
Смотреть?
Да
«Ведьма из Блэр: Новая глава»
РЕЖИССЕР
Адам Уингард
В РОЛЯХ
Джеймс Аллен МакКьюн, Корбин Рейд, Уэс Робинсон, Калли Эрнандес, Брэндон Скотт
Напряженный, крепко сделанный хоррор на один раз, сиквел «Ведьмы из Блэр» — тот самый случай, когда можно пойти в кино на жанровый фильм, съежиться в кресле и забыть о нем по выходе из кинотеатра. Легендарный малобюджетный хоррор о ведьме в лесу, запустивший волны подражаний в жанре found footage, давно включили в обязательную образовательную программу киношкол — его копировали слишком часто, по надобности и без. Адам Уингард, известный в первую очередь по «Гостю» и «Тебе конец!», бережно обходится с оригиналом (его продолжение никак не поранит тех, кто чтит первую картину) и пару раз за фильм заставляет кровь стыть в жилах, главным образом из-за фантастически удачного звукового ряда, где трещит лес и надрываются люди.
Сюжет, однако, не готовит ничего нового: шестеро ребят, недружелюбный лес, раны, погони, разбросанная по лесу аппаратура и манипуляции над зрительскими инстинктами. Брат давно пропавшей в лесу на Черных холмах девушки берет с собой группу поддержки из ближайших приятелей и отправляется на поиски ведьмы из Блэр. Группа увешана гаджетами — от камеры GoPro до дронов — и готова штурмовать лес для расследования: кто-то снимает документалку, кому-то слишком скучно на занятиях, кто-то знает о ведьмах почти все, и в конце концов это просто захватывающе. Авторы знают про триггеры нервной системы и хорошо понимают, как заставить бояться: подростков стало вдвое больше и слышно их вдвое сильнее.
Рецензируя десяток хорроров в год, невозможно игнорировать собственную дрожь и примитивные реакции тела в темноте (при этом после первой и второй новая «Ведьма» смотрится как неторопливый и ровный фильм). Но если говорить не только о физиологии, новая «Ведьма» нажимает на те же кнопки, что и прежняя. Она отлично смотрелась бы пару лет спустя после выхода оригинала, но в 2016 году выглядит посылкой из позавчера. В ней точно больше честности, чем во всех супергеройских франшизах, но не хватает оригинальных ходов не только внутри сюжета, но и относительно всего жанра в целом. Что происходит с ужасами и как они меняются со временем? Прошло 15 лет, а нас пугают все теми же приемами из прошлого тысячелетия.
Смотреть?
Нет
Обложка: «Двадцатый Век Фокс СНГ»
КомментарииПодписаться