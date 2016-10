«Ученик»

Режиссер

Кирилл Серебренников В ролях

Петр Скворцов, Виктория Исакова, Александр Горчилин, Юлия Ауг, Александра Ревенко Известный спектакль Кирилла Серебренникова по пьесе немецкого драматурга Майенбурга стал фильмом. Замкнутый подросток (Петр Скворцов) живет в приморском городе с мамой (Юлия Ауг) и заканчивает школу. Библия увлекает его куда больше, чем занятия для галочки, ровесники и учителя, которые высиживают часы и ничего не знают о детях. Молчание сменяется манией и агрессией: главный герой начинает цитировать Священное Писание, получает одного последователя и постепенно начинает пытаться подчинить школу своим порядкам. Противится ему только учительница биологии (Виктория Исакова), критически мыслящая упрямая атеистка, которая пытается разобраться в мотивах новообращенного. «Ученик» проделал путь с театральных подмостков до Каннского фестиваля и по разным причинам стал единственным российским фильмом, более или менее получившим международное признание и прокат в этом году. На этой ноте очень хочется поздравить авторов и похвалить фильм, но хвалить его, к колоссальному сожалению, почти не за что. Органично выглядящий на сцене (актеров «Ученика» и сейчас можно увидеть в лучших московских театрах в главных ролях), опыт Серебренникова бронзовеет на экране и превращается в конечное высказывание о радикализме, до обидного очевидное и однозначное. Странным образом фильм о разрушительности догм выглядит предельно догматичным. Провинциальный город из стереотипов, лепечущая кликуша-мать, равнодушные учителя цвета стен — все это до обидного узнаваемые декорации мира, в котором так трудно разглядеть людей, а не типажи. Всем, кто знаком с пьесой, будет очевидно, как она выхолощена в экранизации: меняются важные детали и финал, реплики звучат не с теми интонациями, а за героев не тревожно и не обидно — когда они превращаются в функции, эмпатия просто не включается. Придуманный как фильм для мыслящих людей и открытый разговор о правом повороте, «Ученик» лишен воздуха, деталей, иронии и, кажется, существует в той же дихотомии «свой — чужой», которая делает пропащими всех героев этой истории.

Смотреть? Нет

«Инферно»

Inferno

Режиссер

Рон Ховард В ролях

Том Хэнкс, Бен Фостер, Фелисити Джонс, Сидсе Бабетт Кнудсен, Омар Си Третья часть конспирологического детектива Дэна Брауна — о разгадке послания Данте Алигьери с погонями в десятке городов. Тома Хэнкса представлять не нужно, Рон Ховард снял не только предыдущие две части, но и «Игры разума» и «Фрост против Никсона». В этой части ставки повышаются: необходимо спасти род человеческий. Человек большого кругозора, знаток истории профессор Роберт Лэнгдон оказывается во флорентийской больнице — он потерял краткосрочную память и не знает, как стал пациентом. Доктор Брукс (неотразимая даже здесь Фелисити Джонс), фанатка Данте и в прошлом ребенок-гений, спасает его от покушения, а позже помогает выйти на след биологического оружия. Как известно, за чумой позднего Средневековья пришел Ренессанс — именно этой аналогией руководствуется создатель вируса в надежде дать миру шанс. За два часа экранного времени мы увидим топовые достопримечательности мира по версии TripAdvisor, к каждой из которых будет приплетена петля сюжета или еще одна не слишком волнующая погоня. Для того чтобы продать миллионы копий книги, достаточно упаковать классику, которую никто не читал и не видел своими глазами (в данном случае Данте, хорошо знакомого только въедливым гуманитариям), в детективный сюжет. Рон Ховард делает то же самое в кино, превращая туристический гид в квест для двоих актеров. Зрители любят Тома Хэнкса настолько сильно, что готовы простить ему все, загадок много не бывает, а дурацких вечеров, которые некуда деть, всегда предостаточно. «Инферно» — наглядный пример того, как воспринимается явление, когда проходит эпидемия увлеченности им. Дистанция позволяет распознать в авторе книги и фильма бессовестных спекулянтов — вроде тех, что развлекают толпу у метро, рисуют шаржи или продают брелоки с Эйфелевой башней на Елисейских Полях. В каждой квартире достаточно барахла, купленного от скуки в мировых столицах, и спустя время «Инферно» останется такой же глупостью в ящике памяти — никчемной безделушкой, на которую согласился уже не помнишь почему.

Смотреть? Нет

«Франц»

Frantz

Режиссер

Франсуа Озон В ролях

Пьер Нинэ, Паула Бир, Эрнст Штёцнер, Мария Грубер, Йохан фон Бюлов Мелодрама Франсуа Озона о немецкой девушке, похоронившей на Первой мировой войне своего жениха. Жених — добрый блондин Франц, игравший на скрипке, погиб в 23 года незадолго до окончания войны. Его невеста Анна (Паула Бир) живет теперь у его родителей — врача и его жены, теплой и любящей хозяйки. Однажды на свежей могиле Анна встречает Адриана (Пьер Нинэ), высокого француза, который приехал в маленький город чужой страны, чтобы попросить прощения за все, в чем виноват. Эти двое начинают проводить много времени вместе, и вскоре родители Франца все охотнее видят именно Адриана новым мужем Анны и человеком, который принесет в их дом новую жизнь. Когда фильм, кажется, приблизится к развязке, история сделает еще один виток — судя по всему, близкие не знали о Франце примерно ничего. Черно-белая (не считая нескольких цветных эпизодов) и скупая на мелочи история Озона выглядит удивительно свежей, своевременной и тонкой, хотя передает конфликт столетней давности. Главные события в жизни Франца даны намеками, мы мало знаем о героях, но очень многое понимаем о травмах послевоенной жизни, жажде привязанности и уродливых чертах реваншизма в Германии и Франции в первый год мира. Франц ускользает от нас весь фильм, но чувствуется в героях, мы улавливаем различия между образами жизни и напряжение в соседских отношениях. Самые важные вещи не говорятся вслух, и именно в этой недоговоренности — простота и нежность Озона. Он умеет снимать вычурно и броско, но здесь решил пойти по другому пути — рядом с Рильке и Верленом, которых он так охотно цитирует.

В теме, на которую уже очень много снято и сказано, режиссер находит тропы и типажи, за которые болит сердце. Наверное, фильм о времени, когда было проще погибнуть, чем открыться семье, стоит снимать именно так.

Смотреть? Да

«Новая эра Z»

The Girl with All the Gifts

Режиссер

Колм Маккарти В ролях

Джемма Артертон, Гленн Клоуз, Пэдди Консидайн, Сенниа Нануа В недалеком будущем в военной части содержатся 20 загадочных детей: главная героиня Мелани лет десяти живет в клетке, как и ее одноклассники. Их образование поручено учительнице Хелен (Джемма Артертон), а руководит неизвестным экспериментом доктор-генетик Колдуэлл (Гленн Клоуз). После нападения зомби на этот участок Мелани и ее охранники пешком отправляются в Лондон, чтобы найти другие военные части и подмогу — город давно пустует, зарос зеленью и переполнен существами с инстинктом убивать. Мелани — особо ценный мутант зомби и человека — может контролировать голод и изредка отлучается полакомиться кошками. Похожая на человека и невидимая для зомби, она — идеальный компас в меняющемся мире и инструмент выживания для последних людей. Если приличный фильм о зомби-апокалипсисе возможен, то «Новая эра Z» — это он. В нем есть десятки узнаваемых поворотов — вроде чумы укусов, сонма существ с землистым цветом лица и угловатыми походками, хватает выстрелов в лоб и стремительных гонок. «Девочка со всеми способностями», как в оригинале и называется фильм, — интересный и смелый ход в зомби-жанре, где угроза наконец представлена не стадом голодных анонимных упырей, а загадочным существом с ценностями, привязанностью и волей, которому по силам укрощать природные инстинкты. На фоне сай-фай-сериалов «Новая эра Z» не кажется чем-то вторичным и вялым: в ней достаточно действия, объяснимых конфликтов и кивков на каноны, только теперь мы смотрим на зло с мозгами и душой, а главное — планом по спасению человечества. В будущее возьмут только тех, кому хватает мужества не бояться Другого.

Смотреть? Да

