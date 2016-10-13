Известный спектакль Кирилла Серебренникова по пьесе немецкого драматурга Майенбурга стал фильмом. Замкнутый подросток (Петр Скворцов) живет в приморском городе с мамой (Юлия Ауг) и заканчивает школу. Библия увлекает его куда больше, чем занятия для галочки, ровесники и учителя, которые высиживают часы и ничего не знают о детях. Молчание сменяется манией и агрессией: главный герой начинает цитировать Священное Писание, получает одного последователя и постепенно начинает пытаться подчинить школу своим порядкам. Противится ему только учительница биологии (Виктория Исакова), критически мыслящая упрямая атеистка, которая пытается разобраться в мотивах новообращенного.

«Ученик» проделал путь с театральных подмостков до Каннского фестиваля и по разным причинам стал единственным российским фильмом, более или менее получившим международное признание и прокат в этом году. На этой ноте очень хочется поздравить авторов и похвалить фильм, но хвалить его, к колоссальному сожалению, почти не за что. Органично выглядящий на сцене (актеров «Ученика» и сейчас можно увидеть в лучших московских театрах в главных ролях), опыт Серебренникова бронзовеет на экране и превращается в конечное высказывание о радикализме, до обидного очевидное и однозначное. Странным образом фильм о разрушительности догм выглядит предельно догматичным. Провинциальный город из стереотипов, лепечущая кликуша-мать, равнодушные учителя цвета стен — все это до обидного узнаваемые декорации мира, в котором так трудно разглядеть людей, а не типажи.

Всем, кто знаком с пьесой, будет очевидно, как она выхолощена в экранизации: меняются важные детали и финал, реплики звучат не с теми интонациями, а за героев не тревожно и не обидно — когда они превращаются в функции, эмпатия просто не включается. Придуманный как фильм для мыслящих людей и открытый разговор о правом повороте, «Ученик» лишен воздуха, деталей, иронии и, кажется, существует в той же дихотомии «свой — чужой», которая делает пропащими всех героев этой истории.