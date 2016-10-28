Юрий Болотов: Аутист Кристиан Вульф (Бен Аффлек) днем работает как финансовый консультант, помогающий пожилым фермерам сократить расходы с помощью нехитрой манипуляции с налогооблагаемой площадью их жилья, а по вечерам возвращается в свой серый дом без лишней мебели и украшений, где готовит себе идеальные панкейки, яичницу из трех яиц и жарит бекон, а потом тщательно выкладывает все на тарелку. Впрочем, это лишь прикрытие: на самом деле безэмоциональный финансовый гений занимается аудитом и консалтингом крупных преступных организаций и за ним охотится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов США. Чтобы сбросить с себя слежку, Вульф берется за проверку финансовых счетов компании по производству высокотехнологичных протезов, где недавно обнаружили недостачу в несколько миллионов долларов, и тут-то все идет наперекосяк.

Если из этого описания вам кажется, что «Расплата» — производственная драма из жизни бухгалтеров, в которой популярно расскажут о финансовом управлении крупной компанией (смотри «Игру на понижение») или о классных приемах работы в Excel, вы ошибаетесь: главный герой очень быстро оставляет свои расчеты с маркером и, вспомнив навыки, данные ему отцом-офицером, берется за винтовку, а когда не помогает и она, душит противников ремнем.

Правда, от всего этого не легче. Если бы «Расплата» вышла в конце 1990-х, она бы стала культовым фильмом, но в 2016 году от сложно структурированного сюжета, в котором все персонажи неожиданно оказываются связанными между собой, рябит в глазах. Фильм старается быть всем и сразу: то историей одинокого гения-аутиста, который впервые завязывает отношения (попутно повторяя все стереотипы об аутистах из кино), то семейной драмой, то криминальным боевиком, то триллером с неожиданным сюжетным твистом.

Бен Аффлек повторяет свою недавнюю роль Бэтмена, повествование то и дело прерывается флешбэками из прошлого героя, а ближе к концу сюжет действительно переворачивается с ног на голову несколько раз. Но в итоге «Расплата» не отрабатывает ни одного из заявленных обещаний, смешивая, но не доводя до логического завершения сюжетные линии. О чем хотел сказать режиссер? Кажется, лишь о том, что быть аутистом в семье военного полезно: можно не только перемножать в голове многозначные числа, но и еще в детстве научиться убивать других.

Смотреть? Нет