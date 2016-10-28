Фильмы недели«Абсолютная власть», «Я, Дэниел Блейк», «Расплата»
Дэниел Рэдклифф в лагере неонацистов, Бэн Аффлек в роли бухгалтера с винтовкой, а также победитель Каннского кинофестиваля — The Village посмотрел новинки проката
«Абсолютная власть»
Imperium
Режиссер
Дэниел Рагуссис
В ролях
Дэниел Рэдклифф, Тони Коллетт, Трейси Леттс, Крис Салливан, Сэм Трэммелл
Алиса таёжная: Драма по реальным событиям о ФБР-агенте под прикрытием (Дэниел Рэдклифф), который работает в неонацистской ячейке. Босс (Тони Коллетт) нанимает его для шпионажа и выяснения обстоятельств грядущего теракта, который должен случиться в американской столице — большинство людей в ФБР, в отличие от нее, уверены, что опасности стоит ждать от исламистов. От чтения по ночам — к татуировкам и совместным посиделкам с людьми, которые в равной степени поклоняются Гитлеру и Иисусу. Перед новыми знакомыми агент изображает ветерана-морпеха из Ирака и все лучше узнает врага. Среди ультраправых есть не только покорные последователи, но и харизматики: брутальные альфа-самцы и интеллектуалы с отличным чувством юмора.
Рэдклифф давно вырос из главного героя своей фильмографии, и «Абсолютная власть» — доказательство того, что ему по силам сыграть многое. С ролью отчаявшегося ветерана в бомбере он справляется на ура и ни на секунду не сбавляет хватки, хотя и выглядит, мягко говоря, не как морпех. Совсем не новаторский в изображении среды и не такой радикальный, как недавний наци-слэшер «Гримерка», этот фильм — честная попытка разобраться в идеях об ультраправых ценностях, которые с каких-то пор звучат не из лесов и подвалов, а на предвыборных теледебатах. Это не «Ненависть» Кассовица, не «Это — Англия» Шейна Медоуза и не «Американская история Икс», но очень уверенный жанровый фильм с характерами, которым веришь.
Смотреть? Да
«Я, Дэниел Блейк»
I, Daniel Blake
Режиссер
Кен Лоуч
В ролях
Дэйв Джонс, Хейли Сквайрс, Шэрон Перси, Микки МакГрегор, Колин Кумбс
Настя Курганская: У пожилого британского плотника плохо с сердцем — врач запретил ему работать, но так как жить на что-то надо, приходится обивать порог центра занятости, чтобы получить пособие по инвалидности. Там все работает по законам новой эры, абсолютно чужой незнакомому с компьютером плотнику: переписки по мейлу, онлайн-анкеты, электронные очереди. Среди этих онлайн-анкет и бдящих охранников плотник знакомится с Кэти — приезжей матерью-одиночкой, которую, как и его, грозит раздавить бюрократический режим. Вместе они пытаются во что бы то ни стало добиться внимания со стороны государства.
80-летний любимец критиков Кен Лоуч всю жизнь снимает важное кино о судьбе добросовестных представителей рабочего класса перед личиной безжалостного капитализма. «Дэниел Блейк», победитель конкурса последнего Каннского кинофестиваля, не исключение — это квинтэссенция его социально-критического метода, рассказ о маленьком человеке, способном к труду, но оставшемся на обочине жизни в век социальных сетей, растущей безработицы и «Брекзита». Это прямолинейное, однозначное, как политический манифест, кино человека, привыкшего писать манифесты и выучившего законы их создания — тому, кто немного знаком с творчеством Лоуча, не составит труда предугадать львиную долю сюжетных ходов. Всем прочим и тем, кого не смущает непреклонное авторское деление на черное и белое, «Дэниел Блейк» показан — хотя бы из-за трогательного драматического выхода британского комика Дэйва Джонса и честной игры еще десятка непрофессиональных актеров.
Смотреть? Да
«Расплата»
The Accountant
Режиссер
Гэвин О'Коннор
В ролях
Бен Аффлек, Синтия Аддай-Робинсон, Анна Кендрик, Дж. К. Симмонс, Джон Бернтал, Джон Литгоу
Юрий Болотов: Аутист Кристиан Вульф (Бен Аффлек) днем работает как финансовый консультант, помогающий пожилым фермерам сократить расходы с помощью нехитрой манипуляции с налогооблагаемой площадью их жилья, а по вечерам возвращается в свой серый дом без лишней мебели и украшений, где готовит себе идеальные панкейки, яичницу из трех яиц и жарит бекон, а потом тщательно выкладывает все на тарелку. Впрочем, это лишь прикрытие: на самом деле безэмоциональный финансовый гений занимается аудитом и консалтингом крупных преступных организаций и за ним охотится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов США. Чтобы сбросить с себя слежку, Вульф берется за проверку финансовых счетов компании по производству высокотехнологичных протезов, где недавно обнаружили недостачу в несколько миллионов долларов, и тут-то все идет наперекосяк.
Если из этого описания вам кажется, что «Расплата» — производственная драма из жизни бухгалтеров, в которой популярно расскажут о финансовом управлении крупной компанией (смотри «Игру на понижение») или о классных приемах работы в Excel, вы ошибаетесь: главный герой очень быстро оставляет свои расчеты с маркером и, вспомнив навыки, данные ему отцом-офицером, берется за винтовку, а когда не помогает и она, душит противников ремнем.
Правда, от всего этого не легче. Если бы «Расплата» вышла в конце 1990-х, она бы стала культовым фильмом, но в 2016 году от сложно структурированного сюжета, в котором все персонажи неожиданно оказываются связанными между собой, рябит в глазах. Фильм старается быть всем и сразу: то историей одинокого гения-аутиста, который впервые завязывает отношения (попутно повторяя все стереотипы об аутистах из кино), то семейной драмой, то криминальным боевиком, то триллером с неожиданным сюжетным твистом.
Бен Аффлек повторяет свою недавнюю роль Бэтмена, повествование то и дело прерывается флешбэками из прошлого героя, а ближе к концу сюжет действительно переворачивается с ног на голову несколько раз. Но в итоге «Расплата» не отрабатывает ни одного из заявленных обещаний, смешивая, но не доводя до логического завершения сюжетные линии. О чем хотел сказать режиссер? Кажется, лишь о том, что быть аутистом в семье военного полезно: можно не только перемножать в голове многозначные числа, но и еще в детстве научиться убивать других.
Смотреть? Нет
Текст: Алиса Таёжная, Настя Курганская, Юрий Болотов
Обложка: «Каро-Премьер»
КомментарииПодписаться