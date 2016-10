«Джек Ричер — 2: Никогда не возвращайся»

Jack Reacher: Never Go Back

Режиссер Эдвард Цвик В ролях Том Круз, Коби Смалдерс, Роберт Неппер, Даника Ярош, Элдис Ходж Продолжение истории об отставном майоре Джеке Ричере в исполнении Тома Круза — даже с фирменной полуулыбкой его герой выглядит как самый серьезный человек на земле без тени иронии по отношению к себе и обстоятельствам.

В последнее время на задании Ричер общается по телефону со Сьюзан Тёрнер (Коби Смалдерс, очень похожая на героиню «Матрицы»), военнослужащей, которая инструктирует его и параллельно слегка флиртует. Во время последнего разговора Джек обещает найти ее, когда окажется в Вашингтоне. В американской столице выясняется, что Сьюзан обвинили в шпионаже и взяли под стражу. Предчувствие Ричера подсказывает, что это заговор, а не проступок девушки. Еще одно событие выбивает героя из колеи — заявление бывшей проститутки о том, что ее дочка-тинейджер (обаятельная Даника Ярош) — ребенок от Ричера. Что вполне возможно: в конце концов, мы ничего не знаем о его личной жизни 15 лет назад. В бойком первом фильме были смешные моменты — взять хотя бы персонажа Вернера Херцога, заключенного советских лагерей, который сожрал пальцы на руке зубами («В Сибири у меня ножа не было!»). В новой части Крузу сильно не хватает харизматичного и хмурого антипода — актер, продюсирующий франшизу имени себя, кажется, не знает, что ему нужно от Ричера, и начинает воспринимать героя серьезно. Сделанный не последними людьми, «Никогда не возвращайся» — завет актеру и продюсеру не выжимать деньги из каждого проекта до предела и придумывать нового персонажа, а не ходульную версию протагониста «Миссии невыполнима». Из шустрого экшна фильм сворачивает в семейную драму, и оба жанра выходят предельно вторично. Для драмы Джек уж слишком истукан, для экшна — герой без искры. Моторы гудят, мышцы рвутся, но больше чем на половину фильма запала не хватает. При этом не то чтобы из «Джека» нельзя было собрать толковый фильм: вспоминается «Грань будущего» двухгодичной давности, где была война, фантастика, даже немного романтики, и все работало и заряжало энергией. Кино для овощного состояния и усталой тупки в экран — попкорн, кола, забыть и никогда не возвращаться. Смотреть? Нет

«Ледокол»

Режиссер Николай Хомерики В ролях Петр Федоров, Сергей Пускепалис, Александр Яценко, Анна Михалкова, Александр Паль, Виталий Хаев История о советском ледоколе «Михаил Сомов», застрявшем в Антарктиде в 1985 году, косвенно основана на реальных событиях, но во многом никак с ними не связана. Еще больше неоправданных ожиданий дает трейлер, обещающий блокбастер в духе «Метро», обрушение льдов и спасение экипажа: по анонсу трудно догадаться, что это вообще-то фильм Николая Хомерики, а не патриотическая драма. Режиссер — один из главных участников «новой волны» российского кино — снимает негромкие и ускользающие от однозначных описаний фильмы: «977», «Сказки про темноту» и «Сердца бумеранг» ломали традицию героического и были окрещены «новыми тихими». «Ледокол», анонсированный как кино о выживании, на самом деле, слава богу, компактная драма о трудностях иерархии, мужских взаимоотношениях и ролях в коллективе. На борту ледокола по стечению обстоятельств командуют два капитана. Предыдущего (Петр Федоров) сняли по доносу одного из членов экипажа после несчастного случая на борту. Нынешний (Сергей Пускепалис) вылетает на ледокол на вертолете. Если первого волнует благополучие людей, то второй беспокоится за отношения с другими чиновниками и думает о соблюдении вертикали. При этом у обоих на Большой земле есть напряженная личная история: один брак распадается, в другом жена отказывается от аборта и решается на роды. 133 дня небольшой экипаж проведет в Антарктике, убивая время, распределяя еду, распевая песни и шутя шутки, которые было принято шутить в перестройку. «Ледокол» — не кино о катастрофе, а признание в любви скромным советским драмам отношений: клаустрофобия происходящего и вопросы власти напоминают «Гараж» Рязанова, разговор о моральном выборе и коррупции — фильмы Миндадзе и Абдрашитова, меланхолия и горькая ирония — Георгия Данелию. «Ледокол» резонирует и с «Как я провел этим летом» Попогребского , и с «Долгой счастливой жизнью» Хлебникова, и с «Территорией» Александра Мельника — он говорит о предательстве, маленьких поступках и обыденных действиях, в которых человек находит сообщников или остается в одиночестве. Феноменальный Паль, поющий «Время есть, а денег нет», Яценко и пес Дюшес, сладкоежка Хаев — сердце фильма, за которым странно нарисованный айсберг не имеет уже никакого значения. И Хомерики, и зрителям очевидно — Антарктида нарисованная, а вот люди настоящие. Смотреть? Да

«Это всего лишь конец света»

Juste la fin du monde

Режиссер Ксавье Долан В ролях Гаспар Ульель, Венсан Кассель, Натали Бай, Марион Котийяр, Леа Сейду Драма канадского вундеркинда Ксавье Долана о неудачном семейном воссоединении с пятью великолепными актерами. Луи-Жан (Гаспар Ульель) возвращается домой, чтобы поделиться печальными новостями о своем будущем. Его встречают эксцентричная непоследовательная мать (Натали Бай), скучавшая по нему, восхищенная младшая сестра (Леа Сейду) и жестокий брат-грубиян (Венсан Кассель) с кроткой и душевной женой (Марион Котийяр). Натянутые застолья и истерические диалоги — мы смотрим на конец света отдельного человека, который скучает по близости, но вернулся за ней в неподходящее место. Типичная история про горстку родственников, которым не по силам договориться: главный герой не может понять, зачем он вообще приехал в этот дом и что объединяет его с родными по крови людьми. Это уже шестой фильм для 27-летнего Ксавье Долана, который из синефила, ворующего и подглядывающего у лучших режиссеров, успел методом проб и ошибок снять три неровных, но хороших фильма. Он избавлялся от ученических клише в «Томе на ферме», «И всё же Лоранс» и «Мамочке» и в каждом случае вытаскивал из актеров мощь, искренность и настоящую боль отвергаемых и ищущих любви. «Конец света» — об этом же, о жажде принятия, не находящей любящих рук. К сожалению, столкнувшись с большими актерами, Долан теряется и выдает себя как еще не очень виртуозного режиссера — это очевидно, когда своими глазами видел, какой глубокой игры этих же актеров добиваются Бертран Бонелло, Абделатиф Кешиш, Жак Одиар и Джеймс Грэй. Постановка рассыпается, каждый герой докручен до того предела, когда он перестает быть уязвимым и осязаемым и превращается в пример из учебника по психологии — Долан повторяет вечный киносюжет о несчастливой семье, зазубренный на отлично. Чужой текст (сценарий собран по мотивам известной европейской пьесы о блудном сыне-гее) выглядит вычурным, неактуальным, а герои понапрасну рубят с плеча. Возраст и опыт Долана подсказывают, что с этим своим концом света он быстро справится и снимет что-то другое, но пока же это доходчивый пример сценарных и режиссерских ошибок, способных погубить выдающуюся актерскую группу. Смотреть? Нет

«Кубо: Легенда о самурае»

Kubo and the Two Strings

Режиссер

Трэвис Найт Анимационный Новый мультфильм инди-студии Laika (вы, возможно, помните их «Коралину в Стране кошмаров» или «Семейку монстров») о мальчике-аутсайдере, который путешествует в поисках разгадки своего происхождения и предназначения. Слепой на один глаз Кубо живет на задворках небольшого городка с мамой: проницательная и храбрая, много лет назад она спасла сына волшебством, но сейчас все чаще жалуется на расстройство памяти. У обоих есть удивительный талант к оригами, который приводит в восторг всех вокруг и заставляет зрителей покрываться гусиной кожей. Отца мальчик никогда не видел: тот был известным воином и пожертвовал жизнью ради сына, с историей о нем мама благословляет ребенка в большой путь. Больше всего Кубо стоит остерегаться дедушки — Короля Луны. Он обладает гигантской властью над миром после наступления темноты. В пути Кубо сопровождают удивительный мутант самурая и жука и белая обезьяна с красной мордой — их роли озвучивают Шарлиз Терон и Мэттью Макконахи, но мы их в дубляже, к сожалению, не услышим. «Кубо» — пример анимации, сделанной с душой и вниманием к мелочам. Он виртуозно снят в технологии стоп-моушн с настоящими куклами: титанический труд можно оценить, например, здесь. Создатели заботятся о каждом кадре и знают историю визуального искусства — от японской скульптуры до фильмов Куросавы. Напоминающий лучшие мультфильмы на нешуточные темы (от Миядзаки до Бёртона и Стэнтона), это рассказ о поиске утраченного и героизме, об открытии собственных возможностей и трудных моментах взросления. Мультфильм работает и для детей, и для взрослых: детям будет интересно смотреть на плывущих призраков и парящие оригами, взрослым — считывать метафоры и замирать от настоящего волшебства. Авторы «Кубо» придумали идеальную историю для разговора с детьми о жизненных испытаниях и необходимости борьбы за себя. Смотреть? Да

