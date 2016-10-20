Продолжение истории об отставном майоре Джеке Ричере в исполнении Тома Круза — даже с фирменной полуулыбкой его герой выглядит как самый серьезный человек на земле без тени иронии по отношению к себе и обстоятельствам.

В последнее время на задании Ричер общается по телефону со Сьюзан Тёрнер (Коби Смалдерс, очень похожая на героиню «Матрицы»), военнослужащей, которая инструктирует его и параллельно слегка флиртует. Во время последнего разговора Джек обещает найти ее, когда окажется в Вашингтоне. В американской столице выясняется, что Сьюзан обвинили в шпионаже и взяли под стражу. Предчувствие Ричера подсказывает, что это заговор, а не проступок девушки. Еще одно событие выбивает героя из колеи — заявление бывшей проститутки о том, что ее дочка-тинейджер (обаятельная Даника Ярош) — ребенок от Ричера. Что вполне возможно: в конце концов, мы ничего не знаем о его личной жизни 15 лет назад.

В бойком первом фильме были смешные моменты — взять хотя бы персонажа Вернера Херцога, заключенного советских лагерей, который сожрал пальцы на руке зубами («В Сибири у меня ножа не было!»). В новой части Крузу сильно не хватает харизматичного и хмурого антипода — актер, продюсирующий франшизу имени себя, кажется, не знает, что ему нужно от Ричера, и начинает воспринимать героя серьезно.

Сделанный не последними людьми, «Никогда не возвращайся» — завет актеру и продюсеру не выжимать деньги из каждого проекта до предела и придумывать нового персонажа, а не ходульную версию протагониста «Миссии невыполнима». Из шустрого экшна фильм сворачивает в семейную драму, и оба жанра выходят предельно вторично. Для драмы Джек уж слишком истукан, для экшна — герой без искры. Моторы гудят, мышцы рвутся, но больше чем на половину фильма запала не хватает. При этом не то чтобы из «Джека» нельзя было собрать толковый фильм: вспоминается «Грань будущего» двухгодичной давности, где была война, фантастика, даже немного романтики, и все работало и заряжало энергией. Кино для овощного состояния и усталой тупки в экран — попкорн, кола, забыть и никогда не возвращаться.

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