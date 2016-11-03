Довольно удачный опыт Marvel c Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Экранизации комиксов в последнее время были таким разочарованием, что ладный фильм с красивыми спецэффектами и парой удачных шуток уже вызывает положительные эмоции.

Стивен Стрэндж, гениальный хирург с большим самомнением и хорошим чувством юмора, попадает в аварию, после которой его руки больше никогда не сослужат ему добрую службу: из-за 20 швов нервные окончания не работают и хирургических высот уже не достичь. Он отвергает заботливую и флиртующую коллегу (Рэйчел Макадамс), чтобы найти исцеление — по наводке Стрэндж отправляется в Катманду к наставнику, которая живет как будто вечность (Тильда Суинтон) и практикует магию по пыльным книгам в безразмерной библиотеке. В удалении от цивилизации Стрэндж учится терпению, борется с собственным эго и становится важным участником большого конфликта между школой Суинтон и отколовшейся группой волшебников под руководством Мадса Миккельсена с аметистовым узором вокруг глаз.

«Доктор Стрэндж» сделан для большого зала, и правильнее всего отправляться на него в первые ряды. Он активно цитирует лучшие идеи из «Матрицы», «Начала» и фильмов о бойцовских искусствах — в какой-то момент мелькает лизергином даже галактика Терренса Малика. Распадающиеся дома, яркие фракталы, смешные и дурацкие моменты дают понять, что создатели не воспринимают детище всерьез — да и сам Камбербэтч с его ленивыми британскими шутками дурашливо играет самовлюбленного контрол-фрика, которому доверили магию высокого уровня. Шутливый и увлекательный «Стрэндж» не сообщает какие-то неожиданные смыслы, немного затянут, но обладает обаянием детской фантастики, на которую иногда хочется засмотреться, открыв рот. Если же с этим фильмом не сложилось, миру комиксов вряд ли есть что подарить вам в ближайшее время.

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