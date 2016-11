«Доктор Стрэндж»

Doctor Strange

Режиссер

Скотт Дерриксон В ролях

Бенедикт Камбербэтч, Чиветел Эджиофор, Мадс Миккельсен, Тильда Суинтон, Рэйчел Макадамс Довольно удачный опыт Marvel c Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Экранизации комиксов в последнее время были таким разочарованием, что ладный фильм с красивыми спецэффектами и парой удачных шуток уже вызывает положительные эмоции. Стивен Стрэндж, гениальный хирург с большим самомнением и хорошим чувством юмора, попадает в аварию, после которой его руки больше никогда не сослужат ему добрую службу: из-за 20 швов нервные окончания не работают и хирургических высот уже не достичь. Он отвергает заботливую и флиртующую коллегу (Рэйчел Макадамс), чтобы найти исцеление — по наводке Стрэндж отправляется в Катманду к наставнику, которая живет как будто вечность (Тильда Суинтон) и практикует магию по пыльным книгам в безразмерной библиотеке. В удалении от цивилизации Стрэндж учится терпению, борется с собственным эго и становится важным участником большого конфликта между школой Суинтон и отколовшейся группой волшебников под руководством Мадса Миккельсена с аметистовым узором вокруг глаз. «Доктор Стрэндж» сделан для большого зала, и правильнее всего отправляться на него в первые ряды. Он активно цитирует лучшие идеи из «Матрицы», «Начала» и фильмов о бойцовских искусствах — в какой-то момент мелькает лизергином даже галактика Терренса Малика. Распадающиеся дома, яркие фракталы, смешные и дурацкие моменты дают понять, что создатели не воспринимают детище всерьез — да и сам Камбербэтч с его ленивыми британскими шутками дурашливо играет самовлюбленного контрол-фрика, которому доверили магию высокого уровня. Шутливый и увлекательный «Стрэндж» не сообщает какие-то неожиданные смыслы, немного затянут, но обладает обаянием детской фантастики, на которую иногда хочется засмотреться, открыв рот. Если же с этим фильмом не сложилось, миру комиксов вряд ли есть что подарить вам в ближайшее время. Смотреть? Да

«Танцовщица»

La danseuse

Режиссер

Стефани Ди Джусто В ролях

Соко, Лили Роуз-Депп, Гаспар Ульель, Мелани Тьерри, Франсуа Дамьен Мягкий и приглушенный (совсем не такой, как обещает трейлер) байопик известнейшей американской танцовщицы Лои Фуллер, воспитавшей Айседору Дункан и ставшей европейской сенсацией начала ХХ века. Вспомните первые немые фильмы, которые фиксировали движение, — парижские кинематографисты Люмьеры были заворожены девушкой-цветком, танцующей в огромном белом шелковом костюме над вентилятором. Из архивных записей видно, что исполнительница главной роли ничем не похожа на реальную коренастую танцовщицу из Америки, но детали истории рассказаны достаточно близко к правде. Переезд из американской дыры в большой город, нужда в Париже, неуверенность в себе, самобичевание и открытие фантастического костюма, в котором любовь к танцу сочеталась с инженерной смекалкой и революционными визуальными решениями. Второе украшение фильма — Лили-Роуз Депп (она теперь будет сниматься, вероятно, постоянно) в роли ученицы Фуллер, Айседоры Дункан. Третье вроде бы украшение — Гаспар Ульель — смог бы сыграть что-то вразумительное, но ему здесь играть особенно нечего. «Танцовщица» обладает всеми ошибками и достоинствами дебюта. Три кита первого фильма — распадающиеся на куски персонажи, условность всех второстепенных героев и завороженный взгляд режиссера перед красивыми кадрами: когда Соко начинает танцевать, понятно, что все ради этого и затевалось. Это дышащий и свободный хореографический фильм, в котором можно найти вдохновение, а можно и десяток изживших себя клише. Немного Дега, немного фотографии Деборы Турбевилль и иногда «Черный лебедь» (до настоящего кошмара «Танцовщица» так и не доходит: прототип прожила долгую жизнь и получила признание быстро, в отличие от многих современников). Это фильм под определенное настроение, выстроенный вокруг изображения и танца, робкий в послании, но дебютам это простительно. Смотреть? Да

«Девушка в поезде»

The Girl on the Train

Режиссер

Тейт Тейлор В ролях

Эмили Блант, Хейли Беннетт, Ребекка Фергюсон, Люк Эванс, Джастин Теру, Эдгар Рамирес Триллер об убийстве, в котором замешаны три женщины и один мужчина, по бестселлеру прошлого года. Главная героиня — спивающаяся покинутая жена (Эмили Блант) — каждый день проезжает на поезде мимо идеального дома и идеальной блондинки, у которой есть все. Она еще не подозревает, но объект ее притяжения работала няней в новой семье бывшего мужа, а его новая жена живет жизнью, о которой героиня Блант мечтала. Найдя себя в крови и с амнезией, она попадает в поле зрения следователя и снова соприкасается с бывшим мужем, каждая встреча с которым приносит ей страдания и напоминает обо всех неудачах одновременно. Жены из предместий, успех корпоративных работников, фантазии о встроенном шкафе от лучшего мебельного поставщика — вуайеристские мотивы героини Блант находятся в центре происходящего, пока мы бродим по разбросанным уликам и наполовину сфабрикованным сценам из жизни. «Девушка в поезде» взялась не из ниоткуда: она смешивает «сенсационность» «Оттенков серого» с извилистой интригой «Исчезнувшей», но ей не хватает свежего взгляда и психологизма, чтобы мы продолжали ощущать кино как сильное переживание хотя бы через полчаса после финальных титров. Эмили Блант, играющая трудную, не всегда приятную и совершенно несобранную героиню, выглядит в «Девушке» предельно четко и не дает истории свалиться в мыльную оперу, хотя такая опасность возникает в каждой второй сцене. Остальное — за исключением орудия убийства и второстепенной роли Эллисон Дженни — не оставляет шансов запомнить это кино надолго. Смотреть? Нет

«Война против всех»

War on Everyone

Режиссер

Джон Майкл Макдонах В ролях

Александр Скарсгард, Майкл Пенья, Тео Джеймс, Тесса Томпсон, Малкольм Барретт, Стефани Сигман Черная комедия ирландца Джона Майкла Макдонаха о ржущих невпопад и нечистых на руку друзьях — копах из Нью-Мексико (Александр Скарсгард и Майкл Пенья), которые любят наркотики и крупные ставки. Со злыми шутками о жизни и смерти, бургерами в рабочее время, ленивой походкой и мотивацией работать копами, чтобы стрелять безо всяких причин, они решают все задачи в жизни. После того как в начале фильма друзья сбивают мима-наркокурьера, в их распоряжении — много чистого порошка и английский аристократ с темными секретами и любовью к скачкам. Макдонах, снявший перед этим остроумные «Однажды в Ирландии» и «Голгофу», берется за историю коррумпированных напарников по образу и подобию криминальных историй Тарантино и Коэнов. Главные герои роняют кажущиеся автору смешными неполиткорректные шутки и, кажется, даже делают паузы, чтобы зрители успели посмеяться. Вроде бы сделанный не по шаблонам, этот фильм тем временем оказывается таким вымученным, что досмотреть его до конца — почти физическое испытание. Пародируя золотую пору жанра (американские 70-е в первую очередь), режиссер, кажется, не понимает, что делает просто не свое и очень вторичное кино, а актеры не осмеливаются ему перечить. Ситуацию могли бы спасти удачные шутки, но здесь, как в стендапе новичка, по первым словам фразы чаще всего понятно, как она закончится. Комедии это непростительно. Смотреть? Нет

«О, интернет! Грезы цифрового мира»

Режиссер

Вернер Херцог Документальный Новый фильм Вернера Херцога в российском прокате — особенное событие в любом случае. Один из главных ныне живущих режиссеров, немецкая легенда, бесстрашный человек и авантюрист Херцог решает разобраться, во что превращается интернет в ХХI веке. Классическим задумчивым голосом с сильным акцентом он комментирует свои перемещения и встречи — от поездки в место появления интернета до интервью с Илоном Маском или демонической семьей противников интернета. Автор «Человека-гризли» и «Пещеры забытых снов» не скрывает, что интернет — его новая пещера забытых снов, где он с открытым ртом, в каске и с фонариком пытается докопаться до первопричин и поговорить с самыми разными людьми, от величайших умов до экспериментирующих обывателей. Каждому он задает вопросы о будущем — будут ли наши внуки разговаривать со светящимися экранами и останутся ли в силе стандартные социальные активности. Интернет — безграничная тема, и Вернер Херцог в ней достаточно быстро теряется, но понимает это и совершенно не отчаивается (и слава богу, не мнит себя экспертом). Фильм может разочаровать всех подкованных в вопросе — интернет-бизнесе, технологиях и футурологии, но он и не ставит целью разобраться с новой вселенной раз и навсегда. Больше всего «О, интернет!» похож на удивленный и воодушевленный взгляд дзен-буддиста на большую проблему, которая все это время была за границами его поля зрения. Херцог разбирается жадно, говорит много, спрашивает еще больше и в значительной степени заинтересован не абстрактным интернетом, а конкретными людьми, чья работа давно или всегда была связана с чем-то бесплотным и воображаемым. Здесь много лирических отступлений, поэзии и взгляда свысока, но не потому, что Вернер Херцог считает себя лучше героев и зрителей, а потому, что он забрался очень далеко, чтобы объять необъятное. Таким голосом говорит бабушка, которая с удивлением общается с планшетом, в этом голосе столько любопытства, благодарности и жизни, что к нему хочется прислушаться. Смотреть? Да

«Куда бы еще вторгнуться?»

Where to Invade Next

Режиссер

Майкл Мур Документальный Политическая сатира громкого и неугомонного Майкла Мура — однозначное развлечение с оптимистичным посланием. В статусе Мура как настоящего документалиста принято сомневаться: он грешит подтасовками, манипуляциями, плакатными лозунгами и ангажированностью, но его не было шесть лет — и, если честно, его немного не хватало. «Куда бы еще вторгнуться?» — фильм про «их нравы», в котором достаточно сатиры, но еще больше бодро заданных к себе вопросов в духе «Куда мы движемся?». Главный герой отправляется в путешествие по развитым странам, где нет тех проблем, от которых страдают лидирующие США, и ставит там американский флаг, объясняя, что достижения чужих демократий стоит брать с собой. Его волнует и равный доступ детей к образованию, и системы питания, и кредитная политика, и отношение к заключенным, и количество преступлений, и разводы, и климат — в общем, все, что делает жизнь в Штатах невыносимой как минимум для половины населения. При этом взгляд Мура — ироничный и очень любопытный: когда он не обличает, а пытается посмотреть на светлую сторону, то становится невероятным душкой и человеком, в компании которого приятно находиться. «Куда бы еще вторгнуться?» — немного комиксовый, но достаточно справедливый фильм о видах современной демократии, где граждане смогли справиться с интересами военных и крупного капитала и построили общество для самореализации, а не для конкуренции. Америкоцентричный мир разваливается, война и кредиты приносят убытки и есть сотни способов прожить жизнь иначе — из всех муровских агиток этот фильм, пожалуй, самый обаятельный и актуальный. Смотреть? Да