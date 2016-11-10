Дикий зверь в российском прокате — якутский триллер про золотоискателей, соединяющий традиции корейского криминального кино, славянские фамилии и фантастические якутские лица и названия. Убита молодая девушка, признавшийся в ее убийстве человек путается в показаниях, у девушки есть молчаливая и чем-то встревоженная сестра-близнец. Где-то поблизости бродят золотоискатели, буквально отмывающие миллионы из холодных рек. Молодой детектив решает довести дело до конца и отправляется на якутские прииски искать противоречивого и богатого подозреваемого, который все это время оставался в тени. Северная природа жестока, люди меркантильны и коварны, абстрактные миллионы парят над неблагополучными старыми кварталами, разбитыми машинами и расшибленными дорогами.

О якутском жанровом кино немало написано и сказано, но увидеть его своими глазами могли лишь те, кто отправлялся в командировки в Якутию, был связан с их продакшеном или попадал на азиатские фестивали. Если не ошибаюсь, «Мой убийца» — едва ли не первый якутский фильм в российском прокате, и в равной степени это культурный феномен и большое событие. Идти на него стоит не только из-за номинации на «Золотой глобус» в категории «Лучший иностранный фильм», якутского языка (закадровый русский перевод не мешает журчанию голосов актеров из Саха), суровых пейзажей восхитительных мест, в которых, скорее всего, не побываешь сам.

Этот фильм — танец русскоязычной культуры и якутской экзотики: Белая Гора соседствует в речи с каким нибудь Уяндино, актриса с именем Галина Тихонова с красивыми узкими глазами подстригает челку из волос чуть не до колена, золото мерцает в ручье — и это выглядит свежо, не вымученно. Якутский триллер разделен лингвистически и по смыслу: изредка переходя на русский, не объяснимая остальным россиянам жизнь течет по местным правилам — под влиянием безграничных просторов, азиатского кино и северной скромности. Здесь коротко говорят и быстро душат, убивают за секунду и бродят сутками, избегают пафоса и снимают по реальным событиям, игнорируя зону комфорта и красивости. Получается бешеный и одновременно тихий, живой и очень особенный фильм.

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