«Мой убийца»

Режиссер Костас Марсан В ролях Вячеслав Лавернов, Галина Тихонова, Федот Львов, Степан Федоренко, Илья Яковлев Дикий зверь в российском прокате — якутский триллер про золотоискателей, соединяющий традиции корейского криминального кино, славянские фамилии и фантастические якутские лица и названия. Убита молодая девушка, признавшийся в ее убийстве человек путается в показаниях, у девушки есть молчаливая и чем-то встревоженная сестра-близнец. Где-то поблизости бродят золотоискатели, буквально отмывающие миллионы из холодных рек. Молодой детектив решает довести дело до конца и отправляется на якутские прииски искать противоречивого и богатого подозреваемого, который все это время оставался в тени. Северная природа жестока, люди меркантильны и коварны, абстрактные миллионы парят над неблагополучными старыми кварталами, разбитыми машинами и расшибленными дорогами. О якутском жанровом кино немало написано и сказано, но увидеть его своими глазами могли лишь те, кто отправлялся в командировки в Якутию, был связан с их продакшеном или попадал на азиатские фестивали. Если не ошибаюсь, «Мой убийца» — едва ли не первый якутский фильм в российском прокате, и в равной степени это культурный феномен и большое событие. Идти на него стоит не только из-за номинации на «Золотой глобус» в категории «Лучший иностранный фильм», якутского языка (закадровый русский перевод не мешает журчанию голосов актеров из Саха), суровых пейзажей восхитительных мест, в которых, скорее всего, не побываешь сам. Этот фильм — танец русскоязычной культуры и якутской экзотики: Белая Гора соседствует в речи с каким нибудь Уяндино, актриса с именем Галина Тихонова с красивыми узкими глазами подстригает челку из волос чуть не до колена, золото мерцает в ручье — и это выглядит свежо, не вымученно. Якутский триллер разделен лингвистически и по смыслу: изредка переходя на русский, не объяснимая остальным россиянам жизнь течет по местным правилам — под влиянием безграничных просторов, азиатского кино и северной скромности. Здесь коротко говорят и быстро душат, убивают за секунду и бродят сутками, избегают пафоса и снимают по реальным событиям, игнорируя зону комфорта и красивости. Получается бешеный и одновременно тихий, живой и очень особенный фильм. Смотреть? Да

«Шпионы по соседству»

Keeping Up with the Joneses

Режиссер Грег Моттола В ролях Зак Галифианакис, Айла Фишер, Джон Хэмм, Галь Гадот, Пэттон Освальт, Минг Жао Очень ожидаемый, но в итоге разочаровывающий камбэк Грега Моттолы («Суперперцы», «Страна приключений») о двух парах — посредственных обывателей и суперлюдей, которые становятся участниками шпионской заварухи. Зак Галифианакис и Айла Фишер играют все еще не охладевшую друг к другу, но сильно измотанную семью, чей график сексуальных отношений сильно привязан к приходу бэбиситтера и режиму детского сна. Впервые за долгое время детей нет дома, и оба по-настоящему растеряны. Внезапно их соседями по унылому кварталу одноэтажного счастья становятся Мистер и Миссис Америка (Джон Хэмм и Галь Гадот) — один сексуальней другого, с упругими животами и интересными работами, слишком хорошие для привычного квартала из людей оверсайз. Очарованность необычными людьми быстро сменяется настороженностью: их невозможно найти в непринужденном состоянии — все слишком похоже на фасадный брак. Кажется, он совсем не писатель, а она не фанатка кулинарии, как они рассказывают соседям. Четверо хороших актеров и режиссер с чувством юмора — неплохой задел для комедии даже с самым затертым сюжетом, но через 20 минут фильма становится понятно: смешно не было и уже не будет. Зачем-то обаятельных и талантливых людей запрягли в телегу дурацкого и вторичного сценария, где сюжетные повороты одного горе-персонажа размазали по четверым. Несмотря на актерскую химию между Хэммом и Галифианакисом (они совершенно разные и очень живо выглядят в кадре вместе), в сценарии не появляется ни одной реплики, которая бы скрепила их взаимную симпатию, задуманную авторами фильма. Дело ли в зрительском рейтинге (до смелых и жестких шуток так и не доходит), или в том, что Моттола перестал понимать, что такое юмор, но «Шпионы по соседству» остаются с трудом перевариваемым кино, которое хочется промотать до удачного момента, а он все никак не находится. Очень жаль, что таким хорошим людям пришлось в этом участвовать, но нам совершенно не обязательно это смотреть. Смотреть? Нет

«Прибытие»

Arrival

Режиссер Дени Вильнёв В ролях Эми Адамс, Джереми Реннер, Майкл Стулбарг, Форест Уитакер, Марк О’Брайэн, Эбигейл Пневски, Ци Ма Напряженный сайнс-фикшн о контакте с внеземными цивилизациями — новый фильм Дени Вильнёва с магнетической Эми Адамс и Джереми Реннером. Доктор Луиза Бэнкс становится участницей миссии, которая пытается отгадать причины появления над землей огромных объектов не от мира сего. Дюжина космических кораблей, скорее похожих на глыбы асфальта и порталы «Космической одиссеи», застывают в воздухе по всему миру. И пока правительство одержимо опасностью вражеского нападения, Луиза дешифрует язык из абстракций — спонтанных кругов и точек. Узнавая о методе мышления Других, Луиза, пережившая тяжелую жизненную трагедию, пытается договориться сама с собой и понять мир, о котором еще вчера ничего не знала. Атмосферная, умная и захватывающая фантастика всегда была штучным товаром, и «Прибытие» собирает воедино лучшее, что было сказано по теме в лучших фильмах жанра. От «Гравитации» и «Контакта» — сильная героиня, целиком завладевающая нашим вниманием. От «Близких контактов третьего рода» — авантюризм и одновременно паника при столкновении с другими мирами, не владеющими нашей коммуникацией. От лучших фильмов Шьямалана — чутье к волшебству и завороженность перед непостижимым. Дени Вильнёв, больше всего известный в России затягивающими «Пленницами» и «Убийцей», в новом фильме повторяет успех своей драмы о войне «Пожары». Там выдающаяся актерская игра одной женщины собирала воедино общие места, про которые уже высказались столько раз: историю страны, характер эпохи и многолетний военный конфликт. Как и героиня «Пожаров», Эми Адамс, не обнажая многое, играет женщину уникальной судьбы — живого человека в авангарде цивилизации и на пороге нового этапа в познании себя. «Прибытие» — однозначно один из главных фильмов года и пример кино, которое оставляет возможность парить вокруг неперегруженной истории со своими мыслями и возвращаться к нему через много дней после титров. «Интерстеллару» такое и не снилось — вот настоящая фантастика. Смотреть? Да

«Чужая работа»

Режиссер Денис Шабаев Документальный Документальный фильм о жизни и приключениях, смешных и трагичных, молодого актера из Душанбе, который приехал на заработки в Москву и перебивается мелкими работами, пока мечтает о сценической карьере. Молодой герой Фаррух, его родители, живущие в Новой Москве в фургончике, младший брат, соседи и коллеги — в центре проникновенного, трогательного и эмпатичного фильма выпускника школы Разбежкиной и Угарова. Денис Шабаев работал над фильмом два года, во время съемок не расставаясь с героями, снимал и монтировал самостоятельно, а позже получил престижный приз на одном из лучших российских фестивалей «Послание к человеку». Видно, что «Чужая работа» не просто снималась, но и проживалась автором: режиссер ездил вместе с героем на стройку и кастинги, жил в маленькой бытовке, пил чай с семьей и готовился к главным мусульманским праздникам. Кино, сделанное практически без бюджета, построено на неравнодушном наблюдении и долгой истории личных отношений. Мы потрясающе близко подходим к жизни, о которой так часто слышим и догадываемся, но не видим ее определяющих деталей. Читка нелепых ролей на роль криминальных сошек, эпизоды дворника в идиотском телесериале, традиционное мусульманское сообщество и семейная иерархия, постоянные подработки, речь на смеси русского и таджикского, равнодушный официоз, людоедский российский суд и обывательская холодность — все дано броско, точно и очень остроумно. «Чужая работа» — одно из первых взвешенных киновысказываний о жизни в современной России, которая построена на труде бесправных людей, несет бремя советской истории и глубоко больна национализмом.

В интервью режиссер говорит, что будет считать удачей, если этот фильм станет для кого-то лекарством от ксенофобии. Это гуманистическое кино о том, как жить вместе, быть разными, слышать друг друга, мечтать и оставаться людьми — безусловно, такое лекарство. Смотреть? Да

«Хороший мальчик»