Документальный фильм Джима Джармуша о другом Джиме, Остерберге, более известном миру как Игги Поп, фронтмене одной из первых панк-групп в истории, The Stooges. По форме Gimme Danger — типичные воспоминания рок-звезды и о рок-звезде. Главный герой сидит в софитах и вспоминает детство в трейлере и брошенные в себя на первых концертах бутылки. Друзья и музыканты говорят о бедности и жизни на краю, вспоминают наркотические 60-е и 70-е, всех встреченных и повлиявших на них артистов, сцену и времена, которые уже никогда не повторятся. Все это типичные ингредиенты фильма о знаменитости, которые, если ты видел их достаточно, сливаются в один бесконечный сериал c сотней сюжетных линий с конца 60-х до наших дней.

Но что-то в Gimme Danger выглядит совсем иначе. Именно таким получается фильм, снятый близким человеком: Джармуш не просто любопытный интервьюер и режиссер, он еще и друг и единомышленник Игги, часть той же самой банды маргиналов, отщепенцев и очень рисковых ребят. Ему хочется рассказать больше того, что уже и так известно, показать редкие фотографии и вспомнить анекдоты про барабанную стойку в несколько метров высотой. Или про то, как Саупи Сейлс учил управляться за 25 слов или меньше — и это отличное руководство для панк-музыканта перед блокнотом с текстами будущих песен. Про то, что The Stooges без танцев Игги почему-то не действовали на толпу. И про то, как после нескольких лет триумфа лучшим решением Попа было вернуться домой к маме в неприличные 25 лет.

В Gimme Danger много смешного, честного и негероического — пота, усталости и грязи, из которых делается бунтарская музыка. И для такой истории всегда нужно как минимум двое: само собой, Игги, которому достаточно просто быть собой, чтобы камера не выключалась, и Джармуш, задающий правильные вопросы и врубающийся во все, о чем идет речь. Две звезды, две панк-повести.

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