Фильмы недели«Поезд в Пусан», «Зоология», «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»
Корейский зомби-слэшер, драма о выросшем хвосте и документалка Джима Джармуша об Игги Попе — Алиса Таёжная посмотрела новинки проката
«Поезд в Пусан»
Busanhaeng
Режиссер
Ён Сан Хо
В ролях
Кон Ю, Ма Дон Сок, Чон Ю Ми, Ким И Сон, Чхве У Шик
Корейский зомби-слэшер о проклятом поезде в Пусан, в котором несколько укушенных и зараженных обнаруживаются прямо в пути по железной дороге. 30-с-чем-то-летний отец в костюме и со смартфоном везет дочку к маме на праздники — их семья распалась не без жертв, и теперь родители наперегонки дарят Nintendo. Первый зомби с хрустящими конечностями и выступающими венами на лице оказывается в тамбуре, затем постепенно чума захватывает вагоны и симпатичных героев второго плана. Все остановки в других городах принесут только новые зомби-нашествия и укусы: героям нужно будет ползать по багажным полкам, молотить битами и жертвовать собой.
Успешный на родине, кассовый и стартовавший как Каннский аттракцион, «Поезд в Пусан» — пример жанра в кризисе, собранный из не слишком убедительных заимствований и соломенных персонажей. Не считая пары остроумных замечаний и нескольких брошенных между зомби-нашествиями реплик, это кино — про тянущиеся руки, рев в замкнутом пространстве и зомби-забеги по тамбуру. И если гримеры и массовка постарались на отлично, то сценарий незначительно отличается от не слишком требовательной компьютерной игры. Даже фанатам корейского хита о классовом обществе внутри поезда «Сквозь снег» (c ним «Поезд в Пусан» ассоциируется в первую очередь) будет что предъявить этой истории: деление на людей и машины убийства — сюжетный ход полувековой давности, которому давно пора искать новое применение. Или по-настоящему уходить в отрыв, чего здесь тоже не происходит.
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«Зоология»
Режиссер
Иван Твердовский
В ролях
Наталья Павленкова, Дмитрий Грошев, Маша Токарева, Александр Горчилин, Ирина Чипиженко
Российская драма Ивана Твердовского (автора «Класса коррекции», фильма об отношениях подростков к инвалидности) о сотруднице зоопарка средних лет, у которой внезапно вырастает хвост. Несмотря на внушаемое убеждение, что хвоста нужно стыдиться, Наташа (Наталья Павленкова) впервые за долгие годы с удовольствием смотрит в зеркало. Она не особенно ладит с коллегами: грубых хабалок из зоопарка объединяет только равнодушие к работе и цинизм по отношению друг к другу. Мать Наташи в принципе не способна разговаривать по душам и отрицает ее новое состояние. Единственный друг, с которым Наташа знакомится в результате многочисленных обследований, учит ее получать удовольствие от жизни прямо сейчас и совершенно не боится ее хвоста. В это время провинциальный городок полнится слухами об уродке с увечьем: она то ли порождение дьявола, то ли просто отвратительная ошибка природы.
«Зоология» снята по шаблонам фильмов о дискриминации: очевидно, что хвост — просто фантастическая метафора любого предмета для отторжения в агрессивной среде, будь то медицинский диагноз, гомосексуальность, инвалидность или национальность. Сказочные перемены происходят с Наташей, которая до поры до времени является частью на все согласного большинства и чувствует прессинг внезапно, когда ей уже за сорок.
Очень печально, что фильм за все хорошее против всего плохого (гуманистический посыл Твердовского четко улавливается) сделан так топорно и неделикатно и делит мир на уродов и людей: последним так страшно за себя, что они вынуждены идти на поводу у большинства. «Зоология» — фильм о травле и изоляции, где обидно не хватает неоднозначных и пограничных ситуаций, а главная героиня остается условной зарисовкой во враждебной среде. Подача и вовсе напоминает сентиментальное российское телевидение с его аутоагрессией, клишированными обвинениями и неубедительно прочитанными ролями, хотя формально оппонирует ему.
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«Gimme Danger. История Игги и The Stooges»
Gimme Danger
Режиссер
Джим Джармуш
Документальный
Документальный фильм Джима Джармуша о другом Джиме, Остерберге, более известном миру как Игги Поп, фронтмене одной из первых панк-групп в истории, The Stooges. По форме Gimme Danger — типичные воспоминания рок-звезды и о рок-звезде. Главный герой сидит в софитах и вспоминает детство в трейлере и брошенные в себя на первых концертах бутылки. Друзья и музыканты говорят о бедности и жизни на краю, вспоминают наркотические 60-е и 70-е, всех встреченных и повлиявших на них артистов, сцену и времена, которые уже никогда не повторятся. Все это типичные ингредиенты фильма о знаменитости, которые, если ты видел их достаточно, сливаются в один бесконечный сериал c сотней сюжетных линий с конца 60-х до наших дней.
Но что-то в Gimme Danger выглядит совсем иначе. Именно таким получается фильм, снятый близким человеком: Джармуш не просто любопытный интервьюер и режиссер, он еще и друг и единомышленник Игги, часть той же самой банды маргиналов, отщепенцев и очень рисковых ребят. Ему хочется рассказать больше того, что уже и так известно, показать редкие фотографии и вспомнить анекдоты про барабанную стойку в несколько метров высотой. Или про то, как Саупи Сейлс учил управляться за 25 слов или меньше — и это отличное руководство для панк-музыканта перед блокнотом с текстами будущих песен. Про то, что The Stooges без танцев Игги почему-то не действовали на толпу. И про то, как после нескольких лет триумфа лучшим решением Попа было вернуться домой к маме в неприличные 25 лет.
В Gimme Danger много смешного, честного и негероического — пота, усталости и грязи, из которых делается бунтарская музыка. И для такой истории всегда нужно как минимум двое: само собой, Игги, которому достаточно просто быть собой, чтобы камера не выключалась, и Джармуш, задающий правильные вопросы и врубающийся во все, о чем идет речь. Две звезды, две панк-повести.
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Обложка: «A-One Films»
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