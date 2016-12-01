Фильмы недели«Союзники», «Планетариум», «Моана»
Брэд Питт и Марион Котийяр играют пару, а Натали Портман и Лили-Роуз Депп — сестер со сверхспобностями: Алиса Таёжная разбирает киноновинки
«Союзники»
Allied
Режиссер
Роберт Земекис
В ролях
Марион Котийяр, Брэд Питт, Лиззи Каплан, Аугуст Диль, Мэттью Гуд
Шпионская мелодрама с Брэдом Питтом и Марион Котийяр о разведчиках времен Второй мировой войны, чьи интересы переплетены с государственным долгом. Он, канадец c недостаточно убедительным парижским акцентом, приземляется в пески Сахары с воздуха в 1942 году. Она, героиня французского Сопротивления, ждет его в одном из ресторанов Касабланки, чтобы представить местным влиятельным дипломатам. Их общая миссия — устранение немецкого посла. Чтобы не вызывать подозрений у сплетничающих соседей-европейцев, они везде появляются вместе и стремительно влюбляются друг в друга, хотя любовь на задании по шпионским правилам — главное препятствие на пути к выживанию. Подозрения в двойной игре догонят пару в Великобритании, куда они отправятся переживать последние годы бесконечного противостояния разведок.
«Союзники» — нарочито старомодная история, в которой саспенс характерен скорее для чувств героев, чем для cобытий детективного сюжета. Роберт Земекис, сделавший два десятка важнейших фильмов для нескольких поколений зрителей — сейчас, очевидно, патриарх у руля, которому эта история при всех банальных ходах и ожидаемом наполнении удалась. Во многом дело в экранной паре Питта и Котийяр, которым хочется поверить с первой минуты и до последней, в их живых диалогах, самоиронии и невероятном обаянии, в моментах воссоединения, которые проживают все влюбленные пары. Слезы в серых глазах Котийяр — размером с блюдца, сама она, с грацией гибкой пумы, выглядит звездой любого праздника. Брэд Питт потрясающе играет влюбленного мужа, а на французском он не говорил так уморительно с тех пор, как пытался изображать итальянского кинематографиста у Тарантино в «Бесславных ублюдках». Постельная сцена в песчаную бурю, вечеринка во время бомбардировки и предсказуемое разоблачение — ретромелодраму о том, как любовь помогает пережить лицемерие войны, в этом случае не может испортить, в принципе, ничего.
Смотреть? Да
«Планетариум»
Planetarium
Режиссер
Ребекка Злотовски
В ролях
Натали Портман, Лили-Роуз Депп, Эммануэль Салинжер, Амира Казар, Луи Гаррель
Драма о двух сестрах-медиумах из Америки, пытающих счастье в Париже накануне Второй мировой. Старшая — решительная и загадочная Лора Барлоу (Натали Портман) — обладает деловой хваткой и умеет нравиться состоятельным клиентам: после показательных сеансов с вызовом духов мертвых недели сестер расписаны на частные практики. Младшая — хрупкая, совсем юная и, кажется, действительно имеющая сверхспособности Кейт (Лили-Роуз Депп) — привыкла жить в тени, хотя ее навыки и стали главной приманкой дуэта. Вместе девушки знакомятся с Андре Корбеном, владельцем французского кинобизнеса польско-еврейского происхождения. Переехав к нему, старшая на время превращается в кинозвезду нового кино о медиумах (вторую главную роль в вымышленном фильме играет Луи Гаррель), а младшая помогает Андре встретиться с мучительным призраком из прошлого — человеком в кожаном плаще с сильными руками.
Третий фильм французского режиссера и сценариста Ребекки Злотовски — в самом лучшем смысле странное кино без больших амбиций. Ее герои дышат и спят, говорят и вытворяют глупости, пьют шампанское из бутылки, снимают и снимаются в кино, делают трюки, и за каждым поворотом сюжета мерещится разоблачение. Как такового разоблачения не будет, кроме того, о котором мы и так знаем по урокам истории: рано или поздно на зеркале Лоры Барлоу напишут помадой «жидовская шлюха», продюсеру напомнят о его польском происхождении, люди без определенной профессии все чаще будут заходить в частные дома как хозяева. В «Планетариуме» есть легкость неглупого и необязательного фильма, в котором актерской грации и восхищению перед кино отдается много экранного времени. Ребекка Злотовски знает главные ценности фильма и не жалеет пленяющих кадров, которые открыты для интерпретаций. Розовые губы Лили-Роуз Депп, румяные скулы и горечь в глазах Натали Портман, звездное небо над нами и грядущий кошмар в военной форме проносятся мимо на одном дыхании и оставляют ртутный осадок недосказанности.
Смотреть? Да
«Моана»
Moana
Режиссеры
Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер, Крис Уильямс
Анимированный
Обаятельный диснеевский мультфильм о вымирающем острове аборигенов, спасти который по силе только бесстрашной Моане, дочери вождя племени. Воспитанная чудаковатой бабушкой, которая после смерти собирается переродиться в ската, Моана с детства имеет власть над океаном. Она мечтает о мореходстве, хотя родители рассказывают ей о том, что на острове достаточно еды, чтобы прокормить себя и близких. Однако в какой-то момент крокодил перестает ловиться, а кокос — расти, и Моана уплывает на плоту за риф, чтобы уговорить авантюрного полубога Мауи помочь ей снять проклятие матери-природы, которое губит землю и воду. Оставшись на плоту один на один, Моана и Мауи будут спорить о предназначении, комплексе самозванца, страхах и сомнениях, которые посещают героев перед большими подвигами. Впереди не только флот бешеных боевых кокосов, но и Краб, любитель побрякушек с флёром Принса, спуск в опасный подводный мир и очень много высоких бирюзовых волн.
«Моана» — детский мультфильм, и при всех плюсах взрослые вполне могут заскучать на нем в любой момент, за исключением арии Ильи Лагутенко о любви к драгоценностям с рефреном «Утекай» и фирменным полумяуканьем. В «Моане» полно мелкой моторики, повторяющихся диалогов, взбалмошных сюжетных ходов и шуток для самых маленьких, необходимых для того, чтобы это был мультфильм для всех возрастов, как «Зоополис» или «В поисках Дори». Очень царапают уши пресно дублированные песни, в которых нет и тени харизмы озвучивавшей главную героиню гавайки Аулии Кравалхо: посмотрите любое интервью с ней — и влюбитесь с первого взгляда.
Если отвлечься от детской сюжетной линии, которая будет притягивать к экрану самых младших («Моана» великолепно нарисована и завораживающе показывает дикие края), то это один из первых диснеевских мультфильмов с основательным экологическим подтекстом и темой разнообразия коренных народов, с которыми мы все знаем, что произошло в резервации. От «Моаны» у каждого взрослого зрителя останется горький привкус утраченного рая и (хотелось бы верить) несколько мыслей о том, как изменить свою жизнь, чтобы океан перестал погибать, земля и небо терять цвет, а кокосы — падать на землю гнилыми.
Смотреть? Да
«Плохой Санта — 2»
Bad Santa 2
Режиссер
Марк Уотерс
В ролях
Билли Боб Торнтон, Кэти Бейтс, Кристина Хендрикс, Тони Кокс, Бретт Келли
Возвращение к истории о пьющем Санте, который в это Рождество пытается ограбить благотворительный центр. Досуг героя Билли Боба Торнтона спустя 15 лет все еще состоит из выпивки, оплаченного порноканала, опеки 21-летнего карикатурно толстого и глупого парня (того самого, из первой части) и мыслей о своей никчемности. В день, когда он сперва пытался засунуть голову в духовку, а потом повеситься на тостере, ему приходит весточка от давнего приятеля (Тони Кокс). У матери Плохого Санты (Кэти Бейтс) болезнь Паркинсона: она больше не может открывать сейфы, и им нужна семейная помощь от доверенного лица. Не расставаясь с фляжкой водки, Плохой Санта отправляется к благотворителям: ими руководит слишком красивая для этого печального места Кристина Хендрикс, а кругом бродят бесчисленные Санта-Клаусы с ведрами рождественских денег.
С первого кадра «Плохой Санта — 2» идет по следам первой части, сделанной Терри Цвигоффом 13 лет назад (тогда это казалось злым, в меру дурацким, в меру честным и смешным кино, слегка сбивающим сахарную вату с предновогоднего проката семейных фильмов). Сейчас, когда тот же герой брезгливо заказывает проститутку, заглядывается на груди и задницы, пьет с ночи до утра и сыплет словами fucking и asshole каждые десять секунд, это не смешно, его даже не жалко, за него просто неловко. Вторая часть «Плохого Санты» — не просто середнячок, это обидная спекуляция на когда-то выстрелившей и актуальной истории, где было место юмору и даже маленькому чуду. Теперь за Билли Боба, Кэти Бейтс и Кристину Хендрикс попросту обидно — неужели им невозможно найти лучшее применение?
Смотреть? Нет
«Американская пастораль»
American Pastoral
Режиссер
Юэн Макгрегор
В ролях
Юэн Макгрегор, Дженнифер Коннелли, Дакота Фэннинг, Руперт Эванс
Юэн Макгрегор играет главную роль и режиссирует экранизацию одноименного романа Филипа Рота об Америке конца 60-х. Сеймур Ирвинг Левов, американец из основательной еврейской семьи, наследует семейное дело в Нью-Джерси, покупает зеленый участок с идиллической оградой и строит счастье с бывшей местной королевой красоты, Доун (Дженнифер Коннелли). Вместе они заметны и уважаемы в сообществе, растят дочь и выглядят как пара с открытки. После небольшого теракта поблизости полиция ищет группу политических радикалов, которые планируют другие взрывы в окрестностях — и 16-летняя дочка пары (Дакота Фэннинг) внезапно становится главной подозреваемой. Американская пастораль катится в тартарары, когда выясняется, что непререкаемый статус Левова и всего, что он сделал, под вопросом, если на кону безопасность Америки. Отец отправляется вслед за дочерью, пока его брак ломается на глазах: доверять нельзя никому, а о самом главном во время семейных обедов разговаривать было не принято.
Книга Филипа Рота — большая литература, которой нужны умелые руки и отточенный взгляд: возможно, все могло получиться куда убедительнее, если бы Макгрегор не брался за режиссуру. Если книга оставляет сильнейшее впечатление не на один месяц и с трудом отпускает от себя, то фильм выглядит как типичный period piece, авторы которого не очень погружены в материал. Держась ритма «Дороги перемен» Сэма Мендеса, «Американская пастораль» также разбирается с иллюзорностью фасада американского благополучия, но создателям не хватает тонкости и опыта, чтобы сделать этот фильм тем острым и дерзким политическим высказыванием, каким является книга. Если ничего не знать о первоисточнике, фильм покажется просто еще одним кино про 60-е — ничего криминального, но лучше заменить его более точным и захватывающим кино.
Смотреть? Нет
«Анимированная жизнь»
Life, Animated
Режиссер
Роджер Росс Уильямс
Документальный
Документальный фильм по мотивам публикаций известнейшего американского журналиста Рона Саскинда о том, как они с женой справлялись с аутизмом младшего сына. Оуэн Саскинд перестал общаться с семьей в три года и не отвечал никак на многочисленные действия родителей, пока отец не заметил за ним привязанность к диснеевским героям. Однажды, заговорив за нарисованного персонажа, он впервые услышал речь сына и с тех пор начал использовать реплики и типажи из мультфильмов, чтобы обучить сына выражать свои эмоции и желания. Тимон и Пумба, Король Лев и Горбун из Нотр-Дама помогли Оуэну понять, чего он хочет от жизни, и выразить это для других. Сейчас Оуэн уже взрослый, и «Анимированная жизнь» показывает начало его самостоятельной жизни: теперь парня ждут первая девушка, первая работа и первые дни в собственном доме.
Мало кого, к сожалению, можно убедить потратить вечер на документальный фильм о людях с особенностями, но проникновенность «Анимированной жизни» в том, что это не фильм об аутизме, а фильм о семье — родительском принятии, взрослении, внутрисемейной коммуникации. Фильм не только дает надежду людям с аналогичным диагнозом, но и объясняет, какое количество специалистов и какая система здравоохранения и общения с пациентами работают, чтобы люди, подобные Оуэну, не были отвержены другими. Это важное кино с сильным посланием, которое стоит посмотреть каждому, кто интересуется темой инклюзивности и семейных отношений.
Смотреть? Да
Обложка: «Централ Партнершип»
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