Обаятельный диснеевский мультфильм о вымирающем острове аборигенов, спасти который по силе только бесстрашной Моане, дочери вождя племени. Воспитанная чудаковатой бабушкой, которая после смерти собирается переродиться в ската, Моана с детства имеет власть над океаном. Она мечтает о мореходстве, хотя родители рассказывают ей о том, что на острове достаточно еды, чтобы прокормить себя и близких. Однако в какой-то момент крокодил перестает ловиться, а кокос — расти, и Моана уплывает на плоту за риф, чтобы уговорить авантюрного полубога Мауи помочь ей снять проклятие матери-природы, которое губит землю и воду. Оставшись на плоту один на один, Моана и Мауи будут спорить о предназначении, комплексе самозванца, страхах и сомнениях, которые посещают героев перед большими подвигами. Впереди не только флот бешеных боевых кокосов, но и Краб, любитель побрякушек с флёром Принса, спуск в опасный подводный мир и очень много высоких бирюзовых волн.

«Моана» — детский мультфильм, и при всех плюсах взрослые вполне могут заскучать на нем в любой момент, за исключением арии Ильи Лагутенко о любви к драгоценностям с рефреном «Утекай» и фирменным полумяуканьем. В «Моане» полно мелкой моторики, повторяющихся диалогов, взбалмошных сюжетных ходов и шуток для самых маленьких, необходимых для того, чтобы это был мультфильм для всех возрастов, как «Зоополис» или «В поисках Дори». Очень царапают уши пресно дублированные песни, в которых нет и тени харизмы озвучивавшей главную героиню гавайки Аулии Кравалхо: посмотрите любое интервью с ней — и влюбитесь с первого взгляда.

Если отвлечься от детской сюжетной линии, которая будет притягивать к экрану самых младших («Моана» великолепно нарисована и завораживающе показывает дикие края), то это один из первых диснеевских мультфильмов с основательным экологическим подтекстом и темой разнообразия коренных народов, с которыми мы все знаем, что произошло в резервации. От «Моаны» у каждого взрослого зрителя останется горький привкус утраченного рая и (хотелось бы верить) несколько мыслей о том, как изменить свою жизнь, чтобы океан перестал погибать, земля и небо терять цвет, а кокосы — падать на землю гнилыми.

Смотреть? Да