Магнетический и визуально безупречный фильм дизайнера Тома Форда (уже второй его опыт в кино после «Одинокого мужчины») с Эми Адамс и Джейком Джилленхоллом в главных ролях. Детектив, но на самом деле драма о дважды потерянной любви — история о 40-с чем-то-летней Сьюзен, оставшейся в дорогом особняке с опасной книгой на выходные.

Книга «Ночные животные» (Nocturnal Animals — именно так в оригинале называется фильм) пришла Сьюзен в подарок от бывшего мужа, писателя, в которого она никогда не верила, и, возможно, поэтому он посвятил свой новый, отличный роман именно ей. Сама Сьюзен давно страдает бессонницей, несмотря на прописанное ей снотворное, работает в музее, потому что не нашла в себе сил стать художницей, и теряет время в компании трофейного мужа — к нему невозможно чувствовать ничего, потому что его вырезали из картона корпоративного журнала. Все окружающие уверены, что Сьюзен устала и ей просто надо поспать, сама же героиня ждет крутого жизненного поворота: от Джеффа Кунса и особняка за глянцевыми металлическими воротами ей плохо, страшно и тяжело. Увлекательный роман «Ночные животные» — отличное убежище. В нем речь идет о техасской семье, которую взяли в заложники местные головорезы. Муж и отец семейства не знает, как остановить начавшееся насилие, и проклинает себя за идею отправиться ночью в глушь по совершенно пустому шоссе.

То, что Тому Форду по силам пленять зрителя безупречными кадрами, мы знаем еще по его дебюту — к форме тогда не было никаких вопросов, в отличие от содержания. Нынешняя история виртуозно рассказана через три слоя: нынешнее, прошедшее и вымышленное. В каждом выверенные диалоги растворяются в восхитительной актерской игре — все главные и почти все второстепенные герои произносят беспощадные, жестокие и исповедальные вещи так, как они звучат в самом искреннем разговоре. Эми Адамс, вместе с недавней ролью в «Прибытии», благодаря образу Сьюзен становится одной из самых серьезных номинанток на «Оскар» этого года, а Джейк Джилленхолл здесь ровно такой же трогательно-растерянный, как в «Донни Дарко», только почти на 20 лет старше. Грусть и тревога в их бездонных голубых глазах — красивее техасских закатов и лаконично-изысканного убранства лучших американских домов, в одном из которых главная героиня прогуливается рука об руку со своей тоской.

Форд снимает кино о разбитых мечтах и компромиссе, впуская в историю душный воздух из американского криминального кино и тасуя cцены жестокости с ледяными и симметричными интерьерами. С титров очевидно: он прекрасно понимает, что делает, и именно pulp-душок «Ночных животных» помогает фильму не скатиться в церемонную драму о человеке, изменившем себе. Внимательный зритель найдет здесь миллион отсылок — от «Соломенных псов» до «Любовных потоков» и лучших фильмов Джона Сэйлса. Но больше всего это кино похоже на недавнего «Неонового демона» Рефна в грации и лукавой игре, которую ведет режиссер, нагло снимая по стопам великих.

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