Фильмы недели«Под покровом ночи» и «Новогодний корпоратив»
Блестящая экранизация романа о романе и еще одна предновогодняя комедия — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
«Под покровом ночи»
Nocturnal Animals
Режиссер:
Том Форд
В ролях: Джейк Джилленхолл, Эми Адамс, Майкл Шеннон, Айла Фишер
Магнетический и визуально безупречный фильм дизайнера Тома Форда (уже второй его опыт в кино после «Одинокого мужчины») с Эми Адамс и Джейком Джилленхоллом в главных ролях. Детектив, но на самом деле драма о дважды потерянной любви — история о 40-с чем-то-летней Сьюзен, оставшейся в дорогом особняке с опасной книгой на выходные.
Книга «Ночные животные» (Nocturnal Animals — именно так в оригинале называется фильм) пришла Сьюзен в подарок от бывшего мужа, писателя, в которого она никогда не верила, и, возможно, поэтому он посвятил свой новый, отличный роман именно ей. Сама Сьюзен давно страдает бессонницей, несмотря на прописанное ей снотворное, работает в музее, потому что не нашла в себе сил стать художницей, и теряет время в компании трофейного мужа — к нему невозможно чувствовать ничего, потому что его вырезали из картона корпоративного журнала. Все окружающие уверены, что Сьюзен устала и ей просто надо поспать, сама же героиня ждет крутого жизненного поворота: от Джеффа Кунса и особняка за глянцевыми металлическими воротами ей плохо, страшно и тяжело. Увлекательный роман «Ночные животные» — отличное убежище. В нем речь идет о техасской семье, которую взяли в заложники местные головорезы. Муж и отец семейства не знает, как остановить начавшееся насилие, и проклинает себя за идею отправиться ночью в глушь по совершенно пустому шоссе.
То, что Тому Форду по силам пленять зрителя безупречными кадрами, мы знаем еще по его дебюту — к форме тогда не было никаких вопросов, в отличие от содержания. Нынешняя история виртуозно рассказана через три слоя: нынешнее, прошедшее и вымышленное. В каждом выверенные диалоги растворяются в восхитительной актерской игре — все главные и почти все второстепенные герои произносят беспощадные, жестокие и исповедальные вещи так, как они звучат в самом искреннем разговоре. Эми Адамс, вместе с недавней ролью в «Прибытии», благодаря образу Сьюзен становится одной из самых серьезных номинанток на «Оскар» этого года, а Джейк Джилленхолл здесь ровно такой же трогательно-растерянный, как в «Донни Дарко», только почти на 20 лет старше. Грусть и тревога в их бездонных голубых глазах — красивее техасских закатов и лаконично-изысканного убранства лучших американских домов, в одном из которых главная героиня прогуливается рука об руку со своей тоской.
Форд снимает кино о разбитых мечтах и компромиссе, впуская в историю душный воздух из американского криминального кино и тасуя cцены жестокости с ледяными и симметричными интерьерами. С титров очевидно: он прекрасно понимает, что делает, и именно pulp-душок «Ночных животных» помогает фильму не скатиться в церемонную драму о человеке, изменившем себе. Внимательный зритель найдет здесь миллион отсылок — от «Соломенных псов» до «Любовных потоков» и лучших фильмов Джона Сэйлса. Но больше всего это кино похоже на недавнего «Неонового демона» Рефна в грации и лукавой игре, которую ведет режиссер, нагло снимая по стопам великих.
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«Новогодний корпоратив»
Office Christmas Party
Режиссеры:
Джош Гордон, Уилл Спек
В ролях: Джейсон Бейтман, Оливия Манн, Дженнифер Энистон, Ти Джей Миллер, Кейт МакКиннон
Чудовищно несмешная предновогодняя комедия о попытке решить бизнес-проблемы, закатив огромный праздник. Брат и сестра, Кэрол и Клэй, делят управление компьютерной компанией с большим количеством не очень успешных филиалов. Старшая сестра — стерва и контрол-фрик (Дженнифер Энистон с тем же лицом и той же ролью, что и все последние десять лет), младший брат — мямля и обаяшка (Ти Джей Миллер), который не считает деньги. Чтобы подправить дела, брат решается спустить все деньги на новогоднюю вечеринку — с безумным количеством выпивки, приглашенной баскетбольной звездой и бирюльками на сотни тысяч долларов, чтобы впечатлить потенциального инвестора. В то же время его самая талантливая и приятная сотрудница (Оливия Манн) пытается придумать Wi-Fi нового поколения, но ей не хватает озарения. А ее менеджер (Джейсон Бейтман), недавно разведенный, боится идти дальше служебного флирта, потому что не хочет через годы очутиться с разбитым сердцем и без половины доходов. Параллельно русская мафия из Чикаго привозит на корпоратив проститутку Саванну, актриса Кейт Маккиннен, будто бы из «Служебного романа», надевает праздничный свитер и пукает от переедания сыра, а неприятные офисные работники сканируют задницы и пьют эггног из члена ледяной статуи эльфа. Единственная сносная шутка в фильме звучит практически на титрах.
«Новогодний корпоратив» похож на худшую вечеринку, куда тебе пришлось прийти, чтобы с тебя еще и взяли за это деньги. Зверинец из в разной степени отвратительных людей дрыгается под чудовищную музыку, шутит шутки, за которые было неловко еще в 13 лет, а полдюжины хороших актеров этому подыгрывают. Дело не только в том, что снимать сутенеров, кокаин, разбитый офис и проституток как признак потрясающего веселья, в общем, уже поздно и удается единицам с чувством юмора (вспомните «Волка с Уолл-стрит» или тот же «Мальчишник в Вегасе»). И не в том, что хамский продакт-плейсмент каждые две минуты втюхивает тебе пиво или машины вместо того, чтобы вся команда напряглась и сняла хотя бы одну сцену без хрюкающего гогота. Просто все самое худшее, что вы думали и знали о людях — безответственных и недалеких, подлых и несимпатичных, — подается тут с тазом несъедобного майонеза как нажористый картофельный салат. Создателей легко понять: чтобы наваять тонну такого хрючева, можно совсем не раскидывать мозгами.
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обложка: UPI Russia
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