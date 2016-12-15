Режиссер инди-фантастики «Монстры» и недавнего «Годзиллы» снимает историю Джин Эрсо (Фелисити Джонс), дочери известного инженера (Мадс Миккельсен), работавшего на Империю и изготовлявшего оружие массового уничтожения. В детстве она лишилась матери, а затем спряталась в пещере во время очередной зачистки, потеряла связь с отцом и связала жизнь с руководителем повстанческого движения (Форест Уитакер). Спустя 15 лет она захвачена в заложницы Сопротивления: ее собираются использовать для установления контакта с отцом, который сейчас работает над секретной системой убийства планет.

Чтобы Джин выполнила миссию и не расчувствовалась в последний момент, с ней в путь отправляется стрелок Кассиан (Диего Луна) и обаятельный робот Империи со сменной прошивкой K2SO. Дальше в программе будут обаятельные правители с жабьими головами, слепоглухие адепты восточных единоборств, Дарт Вейдер, принцесса Лея, полководец с демонической фигурой Кащея Бессмертного и моментальная телепортация.

Новые «Звездные войны» заточены на эффекты, поэтому результат лучше в любом случае смотреть в 3D или IMAX. Это, безусловно, зрелище сезона, которое скачет по кочкам фантазии и продюсерских замыслов. Как только что-то приятное и живое на несколько секунд материализуется на экране — костюм, забавный второстепенный персонаж, живая реплика или остроумное камео, за этим тут же следуют приметы фабричной сборки — казенные слова, топтание на прошлом, затянутые драки и вымученные сюжетные повороты. Большую часть фильма Фелисити Джонс и Диего Луна действительно отлично играют, героев какого-то особенного, не этого фильма, в которых они сами верят и растворяются без остатка. На пять минут можно поверить даже тщеславным полководцам Империи и Мадсу Миккельсону, хотя его пригласили постоять в углу.

Но уже с середины происходящее можно предсказать по секундомеру: каждую смерть, каждое разрушение, каждую сорвавшуюся руку, заряженный пистолет и прыжок над бездной. Начавшись как история о сопротивлении, «Изгой-один» заканчивается квестом, хоть и очень красивым квестом, в котором нет белых пятен, непредсказуемости и умопомрачительного космоса. Спойлеров здесь быть не может, потому что все уже посчитано и украдено до нас, и сотни милых мелочей (которых предостаточно в этом кино) разбиваются о цементную стену бункера, где пишутся фабричные блокбастеры (и из которого пора бы вылезать, как это сделали Гильермо Дель Торо, Нил Бломкамп или Дени Вильнёв).

«Изгой» — куда лучше, чем многие невразумительные части «Звездных войн», лучше большинства недалеких фильмов о космосе и франшиз этого года, но куда хуже, чем могли бы получиться, если бы их создателям дали рискнуть — как случилось с последним «Безумным Максом». Именно риск и отвага сделали первые «Звездные войны» тем, чем они стали в конце 70-х и в начале 80-х, и непонятно, почему требуется 40 лет, чтобы собраться с духом и поставить планку выше.

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