Фильмы недели«Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Призрачная красота»
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«Изгой-один: Звездные войны. Истории»
Rogue One: A Star Wars Story
РЕЖИССЕр
Гарет Эдвардс
В РОЛЯХ
Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Диего Луна, Форест Уитакер
Режиссер инди-фантастики «Монстры» и недавнего «Годзиллы» снимает историю Джин Эрсо (Фелисити Джонс), дочери известного инженера (Мадс Миккельсен), работавшего на Империю и изготовлявшего оружие массового уничтожения. В детстве она лишилась матери, а затем спряталась в пещере во время очередной зачистки, потеряла связь с отцом и связала жизнь с руководителем повстанческого движения (Форест Уитакер). Спустя 15 лет она захвачена в заложницы Сопротивления: ее собираются использовать для установления контакта с отцом, который сейчас работает над секретной системой убийства планет.
Чтобы Джин выполнила миссию и не расчувствовалась в последний момент, с ней в путь отправляется стрелок Кассиан (Диего Луна) и обаятельный робот Империи со сменной прошивкой K2SO. Дальше в программе будут обаятельные правители с жабьими головами, слепоглухие адепты восточных единоборств, Дарт Вейдер, принцесса Лея, полководец с демонической фигурой Кащея Бессмертного и моментальная телепортация.
Новые «Звездные войны» заточены на эффекты, поэтому результат лучше в любом случае смотреть в 3D или IMAX. Это, безусловно, зрелище сезона, которое скачет по кочкам фантазии и продюсерских замыслов. Как только что-то приятное и живое на несколько секунд материализуется на экране — костюм, забавный второстепенный персонаж, живая реплика или остроумное камео, за этим тут же следуют приметы фабричной сборки — казенные слова, топтание на прошлом, затянутые драки и вымученные сюжетные повороты. Большую часть фильма Фелисити Джонс и Диего Луна действительно отлично играют, героев какого-то особенного, не этого фильма, в которых они сами верят и растворяются без остатка. На пять минут можно поверить даже тщеславным полководцам Империи и Мадсу Миккельсону, хотя его пригласили постоять в углу.
Но уже с середины происходящее можно предсказать по секундомеру: каждую смерть, каждое разрушение, каждую сорвавшуюся руку, заряженный пистолет и прыжок над бездной. Начавшись как история о сопротивлении, «Изгой-один» заканчивается квестом, хоть и очень красивым квестом, в котором нет белых пятен, непредсказуемости и умопомрачительного космоса. Спойлеров здесь быть не может, потому что все уже посчитано и украдено до нас, и сотни милых мелочей (которых предостаточно в этом кино) разбиваются о цементную стену бункера, где пишутся фабричные блокбастеры (и из которого пора бы вылезать, как это сделали Гильермо Дель Торо, Нил Бломкамп или Дени Вильнёв).
«Изгой» — куда лучше, чем многие невразумительные части «Звездных войн», лучше большинства недалеких фильмов о космосе и франшиз этого года, но куда хуже, чем могли бы получиться, если бы их создателям дали рискнуть — как случилось с последним «Безумным Максом». Именно риск и отвага сделали первые «Звездные войны» тем, чем они стали в конце 70-х и в начале 80-х, и непонятно, почему требуется 40 лет, чтобы собраться с духом и поставить планку выше.
Смотреть? Да
«Призрачная красота»
Collateral Beauty
РЕЖИССЕР
Дэвид Фрэнкел
В РОЛЯХ
Уилл Смит, Кейт Уинслет, Хелен Миррен, Эдвард Нортон, Майкл Пенья, Кира Найтли
Слезливая драма с седым Уиллом Смитом о том, как он переживает гибель маленькой дочки. Режиссер «Дьявол носит Prada» и «Марли и я» снимает манипулятивное кино о преодолении травмы, больше всего похожее на экранизацию пособия «помоги себе сам» c мудрыми мыслями крупным шрифтом.
Рекламный гуру Ховард работает в нью-йоркском офисе — у него есть теория о том, что существование каждого человека можно объяснить в терминах Любви, Смерти и Времени. Именно так, с большой буквы. Его рабочие партнеры не узнают своего успешного коллегу после травмы и выясняют, сможет ли он жить и работать как раньше: дружеские интересы тесно переплетаются с бизнесом. Но самое главное — трое друзей тоже несчастны или почти несчастны, хотя еще не знают об этом. У первого (Эдвард Нортон) разваливается брак и отношения с дочкой-подростком, вторая (Кейт Уинслет) пытается всем угодить и откладывает материнство, третий (Майкл Пенья) живет счастливой семейной жизнью, но скрывает от близких неприятную тайну. Пока падает домино (какой свежий ход), все четверо ищут решение своих проблем. Креативный Ховард нанимает троих актеров, чтобы они ответили от лица Вселенной за все несправедливости этой жизни (от голодной жизни те быстро соглашаются). Любовь, Смерть и Время будут беседовать с Ховардом, выводя его на чистую воду, — психодрама в действии.
Непонятно, как появилась на свет «Призрачная красота»: кино с низким эмоциональным интеллектом выглядит как заказ американской лиги психотерапевтов на доходчивую киноинструкцию по творческой проработке травмы. Мы, само собой, выясним, что смерть дочери — не единственная трещина в жизни Ховарда, что «любовь — причина всего», что после черной полосы начинается белая, посмотрим на открыточный и не открыточный Нью-Йорк, в котором, в отличие от фильма, захочется остаться. Американские критики пошутили, что невозможно смотреть на Уилла Смита, два часа плачущего на велосипеде, и что из надписей на открытках иногда собирают сценарии. Cлова критика The Guardian про «эмоциональное порно» кажутся самым коротким и справедливым вердиктом: слезящиеся глаза и дрожащие губы упрощают страдание, разжевывают сложные чувства до простых визуальных ходов и просто выглядят призывно и непристойно.
Смотреть? Нет
Обложка: «WDSSPR»
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