Настя Курганская: Миа — сотрудница лос-анджелесского кафетерия, приехавшая покорять Голливуд как актриса и драматург, делящая квартиру с тремя такими же молодыми дарованиями. Днем она пробивает кофе, а вечером ходит по бесконечным кинопробам, после которых ей не звонят. В череде дней она встречает Себастиана — увлеченного пианиста, мечтающего открыть джаз-клуб, но перебивающегося унизительными подработками. Начинающим музыканту и актрисе предстоит провести вместе год, который проверит на прочность их любовь и амбиции — и заставит сделать выбор между этими классическими соперниками.

К моменту запоздалого выхода этого сильнейшего номинанта на оскаровские статуэтки и обладателя семи «Золотых глобусов» в российский прокат его не успел похвалить только ленивый. Да, это действительно возрождение из пепла и одновременно переосмысление жанра мюзикла, да, исключительные актерские работы Эммы Стоун и Райана Гослинга, да, всего лишь третий полный метр 31-летнего Дэмиена Шазелла, мечтавшего снять мюзикл о Голливуде еще в университете, но отвлекшегося на «Одержимость» — бьющую наотмашь историю барабанщика джазового оркестра и его деспотичного наставника, с которой у «Ла-Ла Ленд» много точек пересечения.

Что сложнее считать из трейлеров и анонсов, так это то, что «Ла-Ла Ленд» — это отличное и небанальное размышление о месте романтики не только в Голливуде, но и во всяком мегаполисе, где удовлетворение амбиций требует жертв. О том, что эти жертвы придется принести в угоду выбранной роли (и это нормально), они сложатся в непрожитую жизнь (это тоже нормально), но, откровенно говоря, без них можно и обойтись — и тогда существование тоже не потеряет смысла. Также важно знать, что фильм, аттестованный как мюзикл, на деле играет в него лишь в своей первой половине: чем ближе развязка, тем реже кинозал сотрясают музыкальные номера и тем они становятся камернее. Это не значит, впрочем, что музыка здесь вторична — университетский товарищ режиссера Джастин Гурвиц, написавший и драматический саундтрек к «Одержимости», постарался и создал несколько воздушных, намертво заседающих в голове мотивов, которые вкупе с нарочито наивными танцами в кадре создают ощущение какой-то вневременной магии, которой нужно просто отдаться, расслабив на пару часов напряженное лицо.

Непременное замечание для отечественного зрителя. На дублированную копию фильма идти можно. Прокатчики пощадили песни и оставили их оригинальные тексты нетронутыми.

Смотреть? Да