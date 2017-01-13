Фильмы недели«Ла-Ла Ленд», «По млечному пути», «Закон ночи»
Триумфальный мюзикл с Гослингом и Стоун, свежие Кустурица и Аффлек — Антон Хитров и Настя Курганская посмотрели новинки проката
«По млечному пути»
На млијечном путу
Режиссер
Эмир Кустурица
В ролях
Эмир Кустурица, Моника Беллуччи, Слобода Мичалович, Предраг Манойлович
Антон Хитров: Дважды лауреат «Золотой пальмовой ветви» и самый знаменитый сербский кинематографист Эмир Кустурица снял романтическую трагикомедию о последней любви усталых немолодых людей на фоне боснийской войны.
Добродушный деревенский чудак Коста (главную роль режиссер оставил себе) каждый день возит по горной дороге молоко для солдат — отсюда название — в компании смышленого ручного сокола. Не в меру инициативная невеста героя, экс-спортсменка Милена (обаятельная Слобода Мичалович) планирует на первый же день без войны две свадьбы: свою и брата. Чтобы женить родича — «воина, героя, патриота», — девушка организует похищение загадочной красавицы-итальянки. Так в деревне, а заодно и в жизни Косты появляется безымянная героиня Моники Беллуччи с неясной, но очевидно сложной судьбой. Наступает долгожданный мир, соседи ждут двойной церемонии, но в решающий момент в события вмешиваются карикатурные британские спецназовцы, которые охотятся за персонажем Беллуччи и, судя по всему, олицетворяют НАТО в Боснийской войне.
Первая половина фильма нагонит ностальгии на поклонников Кустурицы: быт балканской глуши нарисован с присущим режиссеру абсурдным чувством юмора, гротескные персонажи так же колоритны, как и в его старых работах, а изумительный музыкальный номер можно поставить в один ряд с песнями из хулиганской комедии «Черная кошка, белый кот». Куда труднее переваривать серьезную, драматическую составляющую ленты. Картина под завязку набита религиозной символикой, которая, конечно, придаст весу чему угодно, но в такой неумеренной концентрации вызывает лишь улыбку. Перепуганные овцы сами бегут на мины на глазах у пастуха, прижимающего к груди новорожденного ягненка. Сокол клюет виноград с потрепанной Библии. Обвивающая дерево змея дисциплинированно следует иконографии Эдемского сада. Когда молочник Коста (в контексте фильма практически святой) встречает медведя, зритель, хоть немного подкованный в христианской традиции, уже догадывается, что в следующем кадре герой вытащит колючку из лапы хищного зверя. Незамысловатый антивоенный, антиимпериалистический и религиозный пафос фильма делает его в плохом смысле наивным, и даже великолепно срежиссированный финал не спасает.
Смотреть? Нет
«Ла-Ла Ленд»
La La Land
Режиссер
Дэмиен Шазелл
В ролях
Эмма Стоун, Райан Гослинг, Финн Уитрок, Джон Ледженд, Дж. К. Симмонс
Настя Курганская: Миа — сотрудница лос-анджелесского кафетерия, приехавшая покорять Голливуд как актриса и драматург, делящая квартиру с тремя такими же молодыми дарованиями. Днем она пробивает кофе, а вечером ходит по бесконечным кинопробам, после которых ей не звонят. В череде дней она встречает Себастиана — увлеченного пианиста, мечтающего открыть джаз-клуб, но перебивающегося унизительными подработками. Начинающим музыканту и актрисе предстоит провести вместе год, который проверит на прочность их любовь и амбиции — и заставит сделать выбор между этими классическими соперниками.
К моменту запоздалого выхода этого сильнейшего номинанта на оскаровские статуэтки и обладателя семи «Золотых глобусов» в российский прокат его не успел похвалить только ленивый. Да, это действительно возрождение из пепла и одновременно переосмысление жанра мюзикла, да, исключительные актерские работы Эммы Стоун и Райана Гослинга, да, всего лишь третий полный метр 31-летнего Дэмиена Шазелла, мечтавшего снять мюзикл о Голливуде еще в университете, но отвлекшегося на «Одержимость» — бьющую наотмашь историю барабанщика джазового оркестра и его деспотичного наставника, с которой у «Ла-Ла Ленд» много точек пересечения.
Что сложнее считать из трейлеров и анонсов, так это то, что «Ла-Ла Ленд» — это отличное и небанальное размышление о месте романтики не только в Голливуде, но и во всяком мегаполисе, где удовлетворение амбиций требует жертв. О том, что эти жертвы придется принести в угоду выбранной роли (и это нормально), они сложатся в непрожитую жизнь (это тоже нормально), но, откровенно говоря, без них можно и обойтись — и тогда существование тоже не потеряет смысла. Также важно знать, что фильм, аттестованный как мюзикл, на деле играет в него лишь в своей первой половине: чем ближе развязка, тем реже кинозал сотрясают музыкальные номера и тем они становятся камернее. Это не значит, впрочем, что музыка здесь вторична — университетский товарищ режиссера Джастин Гурвиц, написавший и драматический саундтрек к «Одержимости», постарался и создал несколько воздушных, намертво заседающих в голове мотивов, которые вкупе с нарочито наивными танцами в кадре создают ощущение какой-то вневременной магии, которой нужно просто отдаться, расслабив на пару часов напряженное лицо.
Непременное замечание для отечественного зрителя. На дублированную копию фильма идти можно. Прокатчики пощадили песни и оставили их оригинальные тексты нетронутыми.
Смотреть? Да
«Закон ночи»
Live by Night
Режиссер
Бен Аффлек
В ролях
Бен Аффлек, Брендан Глисон, Крис Купер, Зои Салдана, Эль Фаннинг
Антон Хитров: Напыщенная криминальная драма от режиссера «Операции „Арго“». Сын высокопоставленного полицейского Джо Коглин (режиссер Бен Аффлек по привычке снимается в главной роли сам) возвращается с Первой мировой войны в охваченный гангстерскими войнами Бостон с твердым намерением никогда больше не слушать ничьих приказов — и до поры до времени действительно работает на себя, промышляя мелким разбоем. Но задумав отомстить криминальному боссу, из-за которого погибла его возлюбленная, Джо вынужден склониться перед конкурентом врага — итальянским мафиози Мазо Пескаторе, контролирующим поставки нелегального алкоголя. Работая на Пескаторе, Коглин переезжает во Флориду, где успешно рулит бутлегерским бизнесом: сначала — чтобы подобраться поближе к противнику, затем — из чистого делового азарта.
«Закон ночи» сделан весьма профессионально, режиссер со сценаристом не допускают случайных или небрежных элементов, все сюжетные линии получают логичное и даже изящное завершение, но персонажам нечем зацепить зрителя — за исключением героя Криса Купера, который пытается быть честным шефом полиции в бесчестном городе. Даже Джо Коглин в исполнении Бена Аффлека получился схематичным и необаятельным. Картине недостает индивидуальности и самоиронии, чтобы рекомендовать ее как симпатичный развлекательный ретрофильм о гангстерах, и в то же время — интересных и внятных мыслей, чтобы считать ее серьезным высказыванием об истории США и вечных американских ценностях, хотя к последнему явно были предпосылки.
Смотреть? Нет
обложка: Централ Партнершип
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