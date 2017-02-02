Новый фильм Асгара Фархади, режиссера «Развода Надера и Симин» — проникновенной иранской драмы про то, как развод в патриархальном обществе не может оставаться частным делом. «Коммивояжёр» — примерно о том же: о неразделимости преступления и позора, о мести и об отношении к женщине как к собственности, которое внезапно обнаруживается в светской творческой семье. Актер и актриса немного за 30 переезжают из разрушающейся тегеранской квартиры в другую, сданную им коллегой. Однажды вечером жена по ошибке оставляет дверь открытой — через несколько минут ее находят с тяжелейшей раной головы. Впереди — театральная премьера пьесы «Смерть коммивояжёра» с цензурными ограничениями, вокруг — сплетни соседей о бывшей хозяйке квартиры, а муж стоит перед выбором — идти в полицию или искать преступника самостоятельно.

«Коммивояжёр», один из фильмов в шорт-листе «Оскара» этого года, работает на перекрестке европейской драмы (здесь ощущается влияние Дарденнов и Ханеке) и традиций иранского кино, где последние 30 лет говорят об одном — как выжить в руках деспота. Это компактный, несложно устроенный и при этом острый фильм о неразличении частного и общественного, о жизни группами под пятой государства и о невозможности искать справедливости в ситуации насилия. Иранцы рефлексируют о власти и иерархии тонко, с юмором и через замечательные актерские работы, которые впечатляют особенно сильно, потому что эти люди так похожи на твоих друзей, родителей, коллег и соседей.

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