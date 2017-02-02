Фильмы недели«Голос монстра», «Коммивояжёр», «Сафари», «Пазманский дьявол»
Алиса Таёжная разбирает новинки проката
«Коммивояжёр»
Forushande
Режиссер
Асгар Фархади
В ролях
Таране Алидости, Шахаб Хоссейни
Новый фильм Асгара Фархади, режиссера «Развода Надера и Симин» — проникновенной иранской драмы про то, как развод в патриархальном обществе не может оставаться частным делом. «Коммивояжёр» — примерно о том же: о неразделимости преступления и позора, о мести и об отношении к женщине как к собственности, которое внезапно обнаруживается в светской творческой семье. Актер и актриса немного за 30 переезжают из разрушающейся тегеранской квартиры в другую, сданную им коллегой. Однажды вечером жена по ошибке оставляет дверь открытой — через несколько минут ее находят с тяжелейшей раной головы. Впереди — театральная премьера пьесы «Смерть коммивояжёра» с цензурными ограничениями, вокруг — сплетни соседей о бывшей хозяйке квартиры, а муж стоит перед выбором — идти в полицию или искать преступника самостоятельно.
«Коммивояжёр», один из фильмов в шорт-листе «Оскара» этого года, работает на перекрестке европейской драмы (здесь ощущается влияние Дарденнов и Ханеке) и традиций иранского кино, где последние 30 лет говорят об одном — как выжить в руках деспота. Это компактный, несложно устроенный и при этом острый фильм о неразличении частного и общественного, о жизни группами под пятой государства и о невозможности искать справедливости в ситуации насилия. Иранцы рефлексируют о власти и иерархии тонко, с юмором и через замечательные актерские работы, которые впечатляют особенно сильно, потому что эти люди так похожи на твоих друзей, родителей, коллег и соседей.
Смотреть? Да
«Голос монстра»
A Monster Calls
Режиссер
Хуан Антонио Байона
В ролях
Льюис Макдугалл, Лайам Нисон, Фелисити Джонс, Сигурни Уивер
В меру мистическая драма Хуана Антонио Байоны о взрослении, спродюсированная Гильермо дель Торо. Коннор — на пороге переходного возраста. Его папа ушел из семьи, маму (Фелисити Джонс) поразил рак, его ни во что не ставят одноклассники, а новая опекунша, родная бабушка (Сигурни Уивер), не может и даже не пытается воссоздать теплую атмосферу дома. Долгими месяцами Коннору снится расступившаяся земля около церкви, так что, когда оттуда появляется гигантское дерево, говорящее голосом Лайама Нисона (мы его в дубляже не услышим), и обещает навещать его, мальчик ничему не удивляется. Коннор отлично рисует то, что невозможно описать и выразить, но каждый раз замирает от появления дерева, не без причины ожидая диких новостей. Монстр зовет — и единственный разговаривает с ним на равных.
Красивый, метафорический, доступный и предельно сказочный «Голос монстра» созвучен летнему «Большому и доброму великану», но в отличие от фильма Спилберга несет совсем не сказочное послание о трудностях взросления и главном детском страхе — остаться без любимого родителя. Это психотерапевтическая картина о принятии неизбежного, воспитании силы духа и смирении. Почти каждый жизненный кошмар родом из несчастливой семьи, но вместо слепого повторения законов семейного хоррора режиссер пытается разобраться, как сохранить разум и прислушиваться к внутреннему голосу, когда на тебя ополчился весь мир.
Смотреть? Да
«Сафари»
Safari
Режиссер
Ульрих Зайдль
Документальный
Новый документальный фильм язвительного австрийца Ульриха Зайдля — о немецкоязычных путешественниках, приезжающих на ранчо в Намибию на охоту. Они отдают большие деньги хозяину ранчо (тоже европейцу), гидам и прислуге (все они — африканцы) в намерении увезти чучела убитых и разделанных гну, жирафов, львов и слонов. Зайдль проводит с героями много дней, наблюдая за их общением во время охоты и задавая вопросы об убийстве, ответственности перед живой природой и трофеях мечты.
«Сафари» — фильм с неприятными открытиями и некомплементарным заключением о глупости и ледяной жестокости белого человека в Африке. Через проходные фразы мы узнаем про устройство охотничьего бизнеса в стране с нулевым гражданским обществом, про отношение белых к черным как к дешевой прислуге и про продолжение колониализма в XXI веке, когда своя небольшая цена есть и у человека, и у льва в заповеднике. В портретах Зайдля много азарта, самооправдания и громких фраз о том, как охотники с биноклями спасают саванну от слабых животных. Режиссер не стесняется манипулировать своими моделями и снимает их предельно несамокритичными и легкомысленными. Когда надежда услышать хоть что-то разумное из их уст тает, хозяин ранчо внезапно признается, что без людей планета была бы куда чище и лучше.
Смотреть? Да
«Пазманский дьявол»
Bleed for This
Режиссер
Бен Янгер
В ролях
Майлз Теллер, Аарон Экхарт
Байопик о боксерской судьбе с Майлзом Теллером (открытием «Одержимости») в главной роли и Аароном Экхартом, играющим тренера. Герой — известный боксер и чемпион мира Винни Пациенца, которому приходится истекать кровью за победу. Мы видим Винни прикоснувшимся ко дну: он играет, спит с малолетней фанаткой, отвратительно выступает и не следит за своей формой. Позади у него — детство в Род-Айленде в итало-американской семье и зависимость от мнения отца. Вернуть ему веру в себя и успех на ринге решается новый тренер Кевин, когда-то воспитывавший Майка Тайсона, но сейчас больше выпивающий, чем тренирующий. Вместе они решают, что лучший выход для Винни — выступать в другом весе: удачное решение, которое сработает до первого несчастного случая.
Это не «Бешеный бык», не «Боец», не «Крид» и не «Нокдаун»: чем бы не хотел притвориться «Пазманский дьявол», он этим не является. Среди боксерских и просто спортивных фильмов этот — настоящий середнячок, которому не нужны ни актерские подвиги Экхарта и Теллера, ни литры ненастоящей крови и настоящего пота, пролитые на съемочной площадке. Есть мало фильмов, по убедительности проигрывающих минутному рекламному ролику о спорте, и «Пазманскому дьяволу» не повезло таким оказаться.
Смотреть? Нет
Обложка: «Вольга»
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