Чахлая мелодрама о молодой социопатке, ее пожилом соседе и двух молодых мужчинах в поисках любви

Невероятно красивая сирота Белла Браун (Джессика Браун-Фидли) живет одна, работает в библиотеке, не любит лишний раз выходить на улицу, а по выходным кормит уток в парке и кричит в никуда обо всей боли, которую чувствует. Белла пытается быть писательницей, дремля за рабочим столом, ведь на дневной работе ее не то чтобы ценят. После встречи с лэндлордом, который грозится выгнать Беллу на улицу за то, что она не ухаживает за садом, героиня после недели препирательств сближается с соседом Альфредом (Том Уилкинсон) — вдовцом, вкладывающим всю свою любовь в уход за растениями: он открывает Белле взгляд на природу, ворчит и тоскует о викторианской Англии. Альфи видит в дождях подарок природы, а не разрушителя дорогих причесок, и сочувственно обращается к Белле: «Что ты лежишь тут, как чахлая лоза?»

Одновременно с этим Белла влюбляется в симпатичного изобретателя, наведывающегося в библиотеку за инженерными чертежами эпохи Возрождения, но врожденная застенчивость не позволяет ей сделать первый шаг. Пока Белла будет справляться с приметами обсессивно-компульсивного расстройства в квартире, где одежда висит по оттенкам серого, а целлофановые пакеты после мытья висят на прищепках, ее пожилой сосед научится постепенно раскрываться и говорить о том, что его волнует помимо растений. Обоих сближает одиночество, приятный во всех отношениях повар, работающий у обоих дома, и зелень, которая пускает корни среди сорняков, несмотря ни на что.

Заторможенная мелодрама Саймона Эбауда выглядит как экранизация разговоров на летней даче, которые хотели бы быть чеховскими, но в его исполнении стали подслушанными банальностями на летней веранде. «Фантастическая любовь» очень сильно подражает «Амели», только вместо парижского солнца здесь британские ураганы, галльский язык, дожди и много необязательного консерватизма. Мы помним, как сосед Амели Пулен с хрупкими костями учил ее воспринимать мир через опыт, не бояться выходить из дома и говорить о своих чувствах — и перефраз Саймона Эбауда выглядит очень небрежным заимствованием. Здесь не пахнет феноменальной фантазией Жёне, его остроумием, чутьем в отношении актеров и умением изящно танцевать вокруг надоевших клише. «Фантастическая любовь» из той породы сентиментального кино, где беднякам остается шикарное наследство, людей путают с их близнецами, а символические предметы используются, чтобы рассказать о героях, когда сценарист диалогов бессилен. Замечательные актеры ничего не могут сделать с сюжетом Hallmark, в котором всему находится место и ни к одной черте героев нельзя относиться серьезно, будь это психиатрический диагноз, потерянная любовь или сломанная нога. Все любители поговорить за жизнь среди красивых домашних растений могут спокойно провести выходные на рынке «Садовод» и выбрать что-то красивое, действительно выделяющее кислород, а не идти на фильм, напоминающий по оригинальности гербарий второгодника.

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