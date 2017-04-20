Кровавый индонезийский боевик с трюками, пытками и драками — очень много мяса

В один день случаются два таинственных события: из тюрьмы, оставив после себя гору трупов, освобождается влиятельный местный мафиози Ли (Санни Пан). И в это же время почти бездыханное тело молодого мужчины Ишмаэля (Ико Уайс) с пулей в голове вылавливает у моря рыбак. Главные герои связаны между собой, но мы можем только догадываться, как именно. История идет параллельно: Ли встает на ноги все крепче в окружении своей многочисленной банды. Люди, работающие на него, были похищены им в детском возрасте и растились для труда на картель: теперь они убийцы, перевозчики, переговорщики или шпионы. Ишмаэль спасен чудом с осколками пули в черепе: спасшая его ординатор Эйлин (Чесли Ислан) похищена бандой Ли вместе с маленькой девочкой, тоже ставшей заложницей. Почти каждую минуту кровь фактически хлещет через край.

Азиатские боевики — отдельная вотчина с преданными фанатами и давними традициями ставить не на спецэффекты, а на фантастическое владение телом и остроумное использование подручных материалов: от пустых гильз до табуреток и жалюзи. «Рейд: Пуля в голове» не является фактическим продолжением двух индонезийских «Рейдов», взорвавших жанр, но по форме это тот самый телесный и жестокий восточный боевик, в котором свистят пули, ломаются руки и летают ножи по несколько раз за сцену. В «Пуле в голове» нет ничего восхитительного с сюжетной точки зрения, а диалоги из «обычной жизни» буксуют из-за полного равнодушия авторов к чему-то кроме драк — как в порнофильмах, реплики здесь нужны, просто чтобы обеспечить минимальный сеттинг. Но здесь много замечательных актерских типажей с незатертыми лицами и восхитительной игровой манерой (некоторые играли в предыдущих «Рейдах») — головорезы в их исполнении не просто убедительны и разнообразны, но еще и очень харизматичны. Советовать «Пулю в голове» тем, кто не представляет себе, как нож втыкается в горло, а рука ломается напополам в кадре, сложно и безответственно: здесь захлебываются кровью, теряют пальцы, рвут жилы, ломают челюсти одной кистью и поджигают людей заживо. Но если вас этим не удивить и не напугать (или если вы тем более такое любите), то «Рейд» можно, скорее, посоветовать: это виртуозный и скромными средствами сделанный экшен, в котором чувствуется дыхание живых людей и беспощадная атмосфера скотобойни.

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