Фильмы недели«Рейд: Пуля в голове», «Наваждение»
Кровавый индонезийский боевик с трюками и «Исчезнувшая» для бедных: Алиса Таёжная разбирает новинки проката
«Рейд: Пуля в голове»
Режиссеры: Тимо Тьяджанто, Кимо Стамбол
В ролях: Ико Уайс, Челси Ислан, Санни Пан, Вери Три Юлисман, Джулия Эстелл
Кровавый индонезийский боевик с трюками, пытками и драками — очень много мяса
В один день случаются два таинственных события: из тюрьмы, оставив после себя гору трупов, освобождается влиятельный местный мафиози Ли (Санни Пан). И в это же время почти бездыханное тело молодого мужчины Ишмаэля (Ико Уайс) с пулей в голове вылавливает у моря рыбак. Главные герои связаны между собой, но мы можем только догадываться, как именно. История идет параллельно: Ли встает на ноги все крепче в окружении своей многочисленной банды. Люди, работающие на него, были похищены им в детском возрасте и растились для труда на картель: теперь они убийцы, перевозчики, переговорщики или шпионы. Ишмаэль спасен чудом с осколками пули в черепе: спасшая его ординатор Эйлин (Чесли Ислан) похищена бандой Ли вместе с маленькой девочкой, тоже ставшей заложницей. Почти каждую минуту кровь фактически хлещет через край.
Азиатские боевики — отдельная вотчина с преданными фанатами и давними традициями ставить не на спецэффекты, а на фантастическое владение телом и остроумное использование подручных материалов: от пустых гильз до табуреток и жалюзи. «Рейд: Пуля в голове» не является фактическим продолжением двух индонезийских «Рейдов», взорвавших жанр, но по форме это тот самый телесный и жестокий восточный боевик, в котором свистят пули, ломаются руки и летают ножи по несколько раз за сцену. В «Пуле в голове» нет ничего восхитительного с сюжетной точки зрения, а диалоги из «обычной жизни» буксуют из-за полного равнодушия авторов к чему-то кроме драк — как в порнофильмах, реплики здесь нужны, просто чтобы обеспечить минимальный сеттинг. Но здесь много замечательных актерских типажей с незатертыми лицами и восхитительной игровой манерой (некоторые играли в предыдущих «Рейдах») — головорезы в их исполнении не просто убедительны и разнообразны, но еще и очень харизматичны. Советовать «Пулю в голове» тем, кто не представляет себе, как нож втыкается в горло, а рука ломается напополам в кадре, сложно и безответственно: здесь захлебываются кровью, теряют пальцы, рвут жилы, ломают челюсти одной кистью и поджигают людей заживо. Но если вас этим не удивить и не напугать (или если вы тем более такое любите), то «Рейд» можно, скорее, посоветовать: это виртуозный и скромными средствами сделанный экшен, в котором чувствуется дыхание живых людей и беспощадная атмосфера скотобойни.
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«Наваждение»
Режиссер: Дениз Ди Нови
В ролях: Розарио Доусон, Кэтрин Хайгл, Джофф Стульц, Шерил Лэдд
«Исчезнувшая» для бедных: бывшая идеальная жена доставляет много хлопот
Успешная редактор Джулия (Розарио Доусон) уходит с работы, чтобы посвятить все свободное время отношениям со своим женихом. Жених достался с обременением: у него в прошлом был брак с выпускницей Стэнфорда и королевой красоты Тесс (Кэтрин Хайгл), от которого осталась дочка Лили — запуганная и совершенно невыразительная. Вначале бывшая жена приходит с корзинками деликатесов, потом — с маленькими и дурацкими вопросами, а потом и вовсе не вылезает из нового дома своего мужа и его нынешней девушки. Несколько лет назад муж и жена переехали из Сан-Франциско в пригород, чтобы трофейный банкир открыл собственную пивоварню: дела не то чтобы идут в гору, но это и не Уолл-стрит. Тесс до сих пор скорбит обо всем, что потеряла.
У Джулии тоже есть неприятные воспоминания о прошлом браке: отношения с ее бывшим мужем закончились судебным разбирательством о домашнем насилии и запретительным приказом, который истек незадолго до помолвки. Джулия не находит себе места в новом доме, мучается кошмарами о возвращении абьюзера в ее жизнь, пока муж пропадает на работе. Тесс же выясняет отношения с авторитарной матерью и отыгрывает на покорной дочке все свои обиды.
«Наваждение» могло получиться хорошим триллером о наследственной травме в духе «Большой маленькой лжи», но на деле выглядит как последний фильм Дэвида Финчера, снятый его интернами. Интрига разжевана и разложена по сценарию ровным слоем, так что даже старомодные нуары кажутся восхитительно захватывающими по сравнению с сюжетом соперничества Хайгл и Доусон. Они действительно здорово смотрятся на афише, но живьем читают невнятные роли, где психологическая нестабильность обеих решена в одномерном сюжете травли. «Наваждение» легко и довольно безответственно касается темы домашнего насилия и родительского давления, развивая которые можно было бы снять не очередной фильм о психопатке с контролирующим поведением, а о сломанных людях в отношениях, к которым они не готовы. Самая нелепая фигура сюжета (как всегда в таких историях) — максимально деревянный мужчина, вокруг которого идет борьба женщин куда сложнее его. Мы чувствуем, что история могла повернуться интересной стороной много раз: когда мама наседает с контактами косметолога и советует чистить серебро, когда ребенку просто так отрезают волосы, когда успешная женщина бросает прекрасную работу ради рая в шалаше. Но все эти возможности оказываются упущены — и перед нами опять неправдоподобные драки, угрожающие лица и лживые отношения с нагнетаемой драматургией, где кто-то что-то постоянно недоговаривает.
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Обложка: Cinema Prestige
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