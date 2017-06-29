Фильмы недели«Гадкий я — 3», «Гиппопотам» и «Синяя бездна»
Обзор новинок кино этой недели с Алисой Таёжной
«Гадкий я — 3»
Режиссеры: Пьер Коффан, Крис Меледандри, Кайл Балда
В ролях: Стив Карелл, Кристен Уиг, Трей Паркер, Миранда Косгров
Гиперактивный мультфильм о бывшем злодее и его успешной копии
Грю теряет работу спецагента, проваливая последнюю операцию: ему не удается поймать усатого злодея Бальтазара Братта. Когда-то в 80-е годы Братт был ребенком-звездой, но после первых прыщей и сломавшегося голоса его хитовое телешоу закрыли, и он остался без работы в окружении Sony Walkman, песен Майкла Джексона и A-ha и телепрограмм с аэробикой. В результате детской травмы его профилем стали глобальные злобные дела — например, похищение розового бриллианта, ради чего Братт переодевается в жирную версию Дональда Трампа.
В это время Грю без денег и постоянной работы отправляется на встречу со своим братом-близнецом Дрю, о котором никогда не слышал раньше. Дрю с интонациями Николая Баскова, летящей шевелюрой и белым костюмом коллекционирует спортивные машины, разводит хрюшек, царит в особняке в стиле Roberto Cavalli и готов на последнее дело — ради веселья, братского плеча и ощущения всемогущества. Вся семья Грю, включая приемных сирот и жену, осваивается в новом месте, пока Грю и Дрю преследуют усача с лунной походкой — и будут соперничать как никогда раньше. Миньоны же получат свой мультфильм в мультфильме — и это будет лучшее, что случится в кинозале за полтора часа.
Уже через несколько минут после конца сеанса невозможно вспомнить, что происходит в мультфильме «Гадкий я — 3», — и это его главное и поразительное свойство. Торопливый мультфильм несется развлечь, удивить и насмешить — и проносится мимо, не оставляя вообще никаких чувств. Здесь попросту нет сердца — и понимаешь это, когда американские горки шуток и событий остаются позади и нужно привести в чувство вестибулярный аппарат. От мультфильма появляется стойкое ощущение подопытного в контактном зоопарке — в тебя тыкают пальцами, от тебя ждут реакции, тебя постоянно стимулируют. Каждую минуту здесь трясутся, кричат, лупят, гыгыкают, подпрыгивают, летают, несутся и сопят. В лучшие моменты появляются шутки про единорогов, музыкальные номера с розовой туалетной бумагой и хрюкающие свиньи, но и тогда «Гадкий я — 3» настигает как кофеиновый приход. Непонятно, почему массовое развлечение детей так часто превращается в кино категории «Б», но если дети мало видели, разве это значит, что им можно подложить хрюшку?
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«Синяя бездна»
Режиссер: Йоханнес Робертс
В ролях: Мэнди Мур, Клер Холт, Крис Дж. Джонсон, Яни Гельман, Сантьяго Сегура
«Челюсти» на глубине 50 метров с Мэнди Мур
Две глупенькие сестры — скромная и более авантюрная — приезжают на каникулы в тропики Мексики, чтобы провести время вместе. Кейт помогает пережить Лизе расставание с парнем, и после нескольких стопок крепкого девушки решаются нырять с акулами. Гид утверждает, что все безопасно и клетка придумана так, что они почувствуют себя просто в океанариуме — только акулы живые. Ни сомнительная лодка, ни болтливый экипаж не отменяют их намерений — сестры оказываются подвязанными на трос рядом с подводными хищниками. Акул много, они рядом, и веревка, понятное дело, треснет, иначе не было бы фильма. Зато тот самый парень теперь точно не думает, что его бывшая девушка — скучная.
«Синяя бездна» от мастера саспенса средней руки, чье имя мало что скажет, греет руки на вечном огне Спилберга: каждый режиссер, вероятно, мечтает снять что-то похожее на «Челюсти» по действенности и простоте. Авторы могли бы поучиться у «Открытого моря» или прошлогодней «Отмели» тому, как снимать простейшие истории, чтобы ты буквально захлебывался с героями в кинозале. Дурочки же из «Синей бездны» настолько примитивны, что хочешь их смерти уже на десятой минуте. Почти большинство реплик здесь — это посты из телеграм-канала «Бывшая»: застрявшие на дне девушки страдают, ждут спасателей и обсуждают мифического парня Стюарта, произвести на которого впечатление важнее, чем выжить. Ну и еще важнее, само собой, как ты выглядишь в купальнике. Конечно, акулам все равно, как их добыча выглядит в купальниках, да и зрителям на 30-й минуте захочется только крови и мгновенной расправы с героинями-манекенами и их непотопляемой глупостью.
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«Гиппопотам»
Режиссер: Джон Дженкс
В ролях: Роджер Аллам, Фиона Шоу, Тим МакИннерни, Мэттью Модайн, Эмили Беррингтон
Псевдоинтеллектуальная комедия по бестселлеру Стивена Фрая
Тед Уоллес сочинил очень много стихов в молодые и более успешные годы, теперь он писака, тратящий время на театральных прогонах и больше всего интересующийся бесплатной выпивкой. Он — что-то среднее между алкоголиком и бегемотом — устал, разочарован и устраивает скандал на одной из премьер, после чего теряет работу в газете. В этот момент крестная дочь, которую Тед не видел годами, приходит к нему с загадочным предложением — поехать в изолированное поместье в Англии и расследовать историю местных чудес, религиозных таинств и превращений. Кажется, за все хорошее против всего плохого в этих краях отвечает юный и бледнолицый Дэвид (другой крестный ребенок Теда) с пророческими речами о том, что даже в самую пропащую душу можно впустить немножко чуда. Тед Уоллес должен или поверить в чудо, или хотя бы разнюхать, что на самом деле происходит на вилле богатых и безмятежных.
Любой поклонник Стивена Фрая ждет экранизацию смешной и известной книги — на то и расчет. Но в отличие от «Золотой молодежи», где Фрай выступил режиссером и чутко перенес на экран Ивлина Во, здесь писатель стал заложником известной маркетинговой схемы: «прочитал книгу — иди на фильм». Эпистолярный «Гиппопотам» в книжной версии был переполнен мизантропическими и саморазоблачающими деталями о главном герое, членах буржуазного семейства, стишками и уайльдовским ядом о вещах и людях. Фильм вытряхивает из книги самое ценное и превращает книжный сюжет в не самый захватывающий детектив под диктовку закадрового голоса — навязчивого, опекающего зрителя и неуместного. Так все обаяние сюжета о брюзжащем критикане в книге испарилось без следа — «Гиппопотам» получился грузный, неуклюжий и совершенно необязательный.
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