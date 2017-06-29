Гиперактивный мультфильм о бывшем злодее и его успешной копии

Грю теряет работу спецагента, проваливая последнюю операцию: ему не удается поймать усатого злодея Бальтазара Братта. Когда-то в 80-е годы Братт был ребенком-звездой, но после первых прыщей и сломавшегося голоса его хитовое телешоу закрыли, и он остался без работы в окружении Sony Walkman, песен Майкла Джексона и A-ha и телепрограмм с аэробикой. В результате детской травмы его профилем стали глобальные злобные дела — например, похищение розового бриллианта, ради чего Братт переодевается в жирную версию Дональда Трампа.

В это время Грю без денег и постоянной работы отправляется на встречу со своим братом-близнецом Дрю, о котором никогда не слышал раньше. Дрю с интонациями Николая Баскова, летящей шевелюрой и белым костюмом коллекционирует спортивные машины, разводит хрюшек, царит в особняке в стиле Roberto Cavalli и готов на последнее дело — ради веселья, братского плеча и ощущения всемогущества. Вся семья Грю, включая приемных сирот и жену, осваивается в новом месте, пока Грю и Дрю преследуют усача с лунной походкой — и будут соперничать как никогда раньше. Миньоны же получат свой мультфильм в мультфильме — и это будет лучшее, что случится в кинозале за полтора часа.

Уже через несколько минут после конца сеанса невозможно вспомнить, что происходит в мультфильме «Гадкий я — 3», — и это его главное и поразительное свойство. Торопливый мультфильм несется развлечь, удивить и насмешить — и проносится мимо, не оставляя вообще никаких чувств. Здесь попросту нет сердца — и понимаешь это, когда американские горки шуток и событий остаются позади и нужно привести в чувство вестибулярный аппарат. От мультфильма появляется стойкое ощущение подопытного в контактном зоопарке — в тебя тыкают пальцами, от тебя ждут реакции, тебя постоянно стимулируют. Каждую минуту здесь трясутся, кричат, лупят, гыгыкают, подпрыгивают, летают, несутся и сопят. В лучшие моменты появляются шутки про единорогов, музыкальные номера с розовой туалетной бумагой и хрюкающие свиньи, но и тогда «Гадкий я — 3» настигает как кофеиновый приход. Непонятно, почему массовое развлечение детей так часто превращается в кино категории «Б», но если дети мало видели, разве это значит, что им можно подложить хрюшку?

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