Фильмы недели«Человек-паук: Возвращение домой», «Во всем виноват енот» и «Эксперимент „Офис“»
Обзор киноновинок с Алисой Таёжной
Человек-паук: Возвращение домой
Режиссер: Джон Уоттс
В ролях: Том Холланд, Роберт Дауни-мл., Майкл Китон, Мариса Томей, Джон Фавро
Подросток-супергерой борется с комплексами, новым оружием и предубеждениями других
Питер Паркер (Том Холланд) живет в Квинсе с улыбчивой итальянской тетей (Мариса Томей) и ходит в самую обычную старшую школу. Как всегда, лучше всего у него с естественными науками, коротать время помогает приятель-маргинал Нед (обаяха и коренной американец Джейкоб Баталон), а все на свете хочется отдать за расположение одноклассницы Лиз. У дневной жизни Питера Паркера есть послешкольная и ночная — с облачением в костюм с разными фичами, прыжками по крышам, спасением продавца любимой закусочной и его кота. Когда гик Нед узнает о второй жизни Питера, то придумывает, как продать его героический образ потенциальной, но еще недосягаемой подружке. Параллельно Человек-паук (скорее даже Подросток-паук) работает на корпорацию Тони Старка (Роберт Дауни-младший, все еще убедительный даже в крошечных эпизодах) и сражается с главным барыгой черного рынка (Майкл Китон) и его бандой головорезов. Паук ждет большой миссии, инициации и признания от старших, что он взрослый и ему можно доверить что-то больше навороченного костюма. Главные вопросы юношества «Кто я?» и «Зачем я здесь?» чередуются с бесконечными сражениями и шутками о том, легко ли быть молодым.
Хочется заранее порадоваться за всех, кому новый «Человек-паук» понравится и оправдает их ожидания. Фанаты Marvel найдут для себя что-то, что не бросается в глаза человеку, к комиксам абсолютно равнодушному и потому требующему от супергеройского фильма той же логики, стройности и остроумия, что и от любого другого фильма. Начнем с того, что Том Холланд при всем его обаянии — ни минуты не Тоби Магуайр и даже не Эндрю Гарфилд (по обоим скучаешь с первых кадров). Его Питер Паркер — идеальное попадание в аудиторию young adults с инфантильной полуулыбкой и неубедительным образом непопулярного подростка (расскажите, у кого из непопулярных подростков бывают такие фотогеничные веснушки и восемь кубиков на животе?) Десяток отличных актеров (от Майкла Китона до звезд «Атланты» и «Проще простого») засветились в фильме нипочему, вытягивая на своей харизме реплики заурядных сценаристов. Сценаристов действительно толпа (вернее, шесть), и, кажется, каждый писал какой-то свой фильм: один, вероятно, думал про драки, другой — про искреннюю историю взросления, третий хотел развить любовную линию о недоступной девушке, четвертый мечтал найти применение Марисе Томей или Роберту Дауни, раз уж они согласились, пятый придумывал, каким цветом будет выстреливать оружие и где прилипнет паутина, шестой сочинял смешные реплики меньшинствам (их здесь много, но роли у всех немного скоморошьи). Когда имеешь перед глазами два недавних хороших супергеройских фильма («Чудо-женщина» при всех ее недостатках и «Стражи галактики. Часть 2»), очень обидно сидеть в зале два с лишним часа, когда продуманы и сделаны от души минут 10–15 от силы. Остальное собрано из чекинов в местах былой славы вселенной Marvel и отдельно прошлых «Спайдерменов»: на расстоянии каждый по отдельности кажется ну очень хорошим фильмом. Громкий и избыточный экшен дает что угодно, но не возвращение домой — инородное и совершенно необязательное кино развлекает только тех, кто уже настроился развлечься. Всем остальным без очередной паутины Marvel можно легко прожить.
Смотреть: Нет
Эксперимент «Офис»
Режиссер: Грег Маклин
В ролях: Майкл Рукер, Джон К. МакГинли, Расти Швиммер, Тони Голдуин, Абрахам Бенруби
«Королевская битва» в замкнутом мире офисных работников
В колумбийском офисе корпорации неизвестного назначения Belko новый рабочий день начинается с перемен. Вокруг офиса — много вооруженных людей, здание изолируется от внешнего мира, и все сотрудники корпорации становятся участниками игры на выживание: они должны убить пару коллег, или погибнет гораздо больше людей. В первые полчаса нет ни одного убитого, и невидимый голос начинает отсчет жертв: в каждого сотрудника Belko встроен взрывающийся чип. Новое задание: или 30 человек будут убиты руками самих сотрудников, или корпорация взрывает вдвое больше.
Идейное продолжение «Куба» и «Эксперимента» — фильм, снятый усилиями режиссера «Волчьей бухты» и сценариста «Стражей галактики» (трейлер, правда, не объясняет, что Джеймс Ганн разочаровался и бросил собственный сценарий, чтобы сосредоточиться на более классных проектах). «Эксперимент „Офис“» наглядно демонстрирует, что какие-то идеи должны оставаться только на бумаге — здесь в принципе нет приятных героев и интересных отношений, из-за которых будешь переживать за взорвавшиеся головы и ранящие пули. Большинству отличных актеров (из «Службы новостей», «Силиконовой долины», «Клиники») не достанется ни толковых реплик, ни личной истории — атмосфера скотобойни затмевает всех живых актеров, сценарий и саспенс. Не очень подкованных в психологии и жанре триллера может ненадолго впечатлить хоррор о замкнутом пространстве и приказах, которые избавляют от ответственности, но вообще здесь господствует бесцельная резня посторонних людей и нехитрые манипуляции со зрителем. То, как режиссер «Волчьей бухты» зачарован актом убийства, ломает фильм — придуманный как социальная критика и черная комедия, он превратился в топорный слэшер с участием никому не интересных посторонних.
Смотреть: Нет
Во всем виноват енот
Режиссер: Робин Суикорд
В ролях: Брайан Крэнстон, Дженнифер Гарнер, Беверли Д’Анджело, Джейсон О’Мара, Йен Энтони Дэйл
Брайан Крэнстон уходит от Дженнифер Гарнер из-за встречи с енотом
Российские прокатчики подогнали фильму новое имя, вызывающее любопытство: в оригинальном названии никакого енота нет, и тем более он ни в чем не виноват. Wakefield — английское название — фамилия главного героя (Брайан Крэнстон), успешного юриста среднего звена, которого мы видим в первых кадрах не торопящимся домой. На подходе к дому ему встретится енот, который юркнет в гараж и изменит его планы. Оказывается, в гараже можно незаметно затаиться на вечер и хорошенько потрепать нервы жене, не ночуя дома — накануне между ними произошла гадкая ссора. Из гаража откроется удобный вид на кухню и гостиную, где отчаявшаяся жена (Дженнифер Гарнер) и две дочери будут метаться неделями, пока главный герой не решит, что делать дальше. Мы узнаем историю его потрепанного брака, лживого начала отношений и проведем почти два часа под хмурые и мизантропичные комментарии Уэйкфилда о семейной жизни, утраченных амбициях и ревности, которая пожирает изнутри. Брайан Крэнстон обрастет длинными волосами и бородой, проводя недели на чердаке, где никто не действует ему на нервы и нет обязательств перед другими. Остальные люди в этом фильме — просто обстоятельства и декорация.
«Во всем виноват енот» — монофильм, построенный вокруг способностей одного актера и силы монолога. Это история нервного срыва, где маленькое действие рождает бурю внутри осточертевшего от однообразия человека. Уэйкфилд, лишенный эмпатии, чувства юмора и доброты, — узнаваемый тип усредненного мудака, отдавшего душу во время фаустовской сделки за большой дом, трофейную жену и иллюзию благополучия. Зачем — он и сам уже не помнит, если когда-то вообще задавал себе этот вопрос. Крэнстон выжимает из роли все, что возможно, но его герой уже приходит в фильм, отдав соки и лучшие свои идеи многими годами ранее. Для нас у Уэйкфилда останется только усталость и желчь — и вечер в компании с таким человеком по эмоциональному заряду эквивалентен чтению отряда троллей в соцсетях. Найти хотя бы одну причину, чтобы оказаться в замкнутом пространстве с этим токсичным козлом и, что уж там, живым трупом, просто невозможно — остерегайтесь таких людей и таких фильмов.
Смотреть: Нет
Обложка: WDSSPR
КомментарииПодписаться