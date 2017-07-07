Подросток-супергерой борется с комплексами, новым оружием и предубеждениями других

Питер Паркер (Том Холланд) живет в Квинсе с улыбчивой итальянской тетей (Мариса Томей) и ходит в самую обычную старшую школу. Как всегда, лучше всего у него с естественными науками, коротать время помогает приятель-маргинал Нед (обаяха и коренной американец Джейкоб Баталон), а все на свете хочется отдать за расположение одноклассницы Лиз. У дневной жизни Питера Паркера есть послешкольная и ночная — с облачением в костюм с разными фичами, прыжками по крышам, спасением продавца любимой закусочной и его кота. Когда гик Нед узнает о второй жизни Питера, то придумывает, как продать его героический образ потенциальной, но еще недосягаемой подружке. Параллельно Человек-паук (скорее даже Подросток-паук) работает на корпорацию Тони Старка (Роберт Дауни-младший, все еще убедительный даже в крошечных эпизодах) и сражается с главным барыгой черного рынка (Майкл Китон) и его бандой головорезов. Паук ждет большой миссии, инициации и признания от старших, что он взрослый и ему можно доверить что-то больше навороченного костюма. Главные вопросы юношества «Кто я?» и «Зачем я здесь?» чередуются с бесконечными сражениями и шутками о том, легко ли быть молодым.

Хочется заранее порадоваться за всех, кому новый «Человек-паук» понравится и оправдает их ожидания. Фанаты Marvel найдут для себя что-то, что не бросается в глаза человеку, к комиксам абсолютно равнодушному и потому требующему от супергеройского фильма той же логики, стройности и остроумия, что и от любого другого фильма. Начнем с того, что Том Холланд при всем его обаянии — ни минуты не Тоби Магуайр и даже не Эндрю Гарфилд (по обоим скучаешь с первых кадров). Его Питер Паркер — идеальное попадание в аудиторию young adults с инфантильной полуулыбкой и неубедительным образом непопулярного подростка (расскажите, у кого из непопулярных подростков бывают такие фотогеничные веснушки и восемь кубиков на животе?) Десяток отличных актеров (от Майкла Китона до звезд «Атланты» и «Проще простого») засветились в фильме нипочему, вытягивая на своей харизме реплики заурядных сценаристов. Сценаристов действительно толпа (вернее, шесть), и, кажется, каждый писал какой-то свой фильм: один, вероятно, думал про драки, другой — про искреннюю историю взросления, третий хотел развить любовную линию о недоступной девушке, четвертый мечтал найти применение Марисе Томей или Роберту Дауни, раз уж они согласились, пятый придумывал, каким цветом будет выстреливать оружие и где прилипнет паутина, шестой сочинял смешные реплики меньшинствам (их здесь много, но роли у всех немного скоморошьи). Когда имеешь перед глазами два недавних хороших супергеройских фильма («Чудо-женщина» при всех ее недостатках и «Стражи галактики. Часть 2»), очень обидно сидеть в зале два с лишним часа, когда продуманы и сделаны от души минут 10–15 от силы. Остальное собрано из чекинов в местах былой славы вселенной Marvel и отдельно прошлых «Спайдерменов»: на расстоянии каждый по отдельности кажется ну очень хорошим фильмом. Громкий и избыточный экшен дает что угодно, но не возвращение домой — инородное и совершенно необязательное кино развлекает только тех, кто уже настроился развлечься. Всем остальным без очередной паутины Marvel можно легко прожить.

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