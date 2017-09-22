Честная драма о неудачной попытке бегства из Советского Союза

Компания тбилисских ребят преимущественно из хороших семей решается на побег из Союза через турецкую границу. Осталось меньше десяти лет до распада империи, но их родителей по очереди таскают в местный КГБ, а все совместные путешествия оборачиваются надсмотром и слежкой. Главные обвинения того времени — в шпионаже и преступлениях против советской власти, и пришить статью пытаются то актеру Нике, то служащему в церкви Сандро. Каждый находится под подозрением, и вести себя нужно тихо и аккуратно — так, по крайней мере, поступают люди старшего поколения. Семеро друзей собираются пролететь над Батуми в Турцию — им нужно захватить небольшой местный грузинский рейс и наставить пушку на пилотов и стюардесс: план рассчитан меньше чем на час. Накануне двое — Ника и Анна — женятся и посреди огромного праздника продумывают детали побега. Никому из их привилегированных родителей не придет в голову подозревать детей в соучастии в теракте. Никто из молодых беглецов не знает, что они останутся в истории как террористы.

Официальную версию неудачного угона Ту-134 с несколькими жертвами можно легко найти в «Википедии».

С первых кадров режиссер не скрывает, что будет с главными героями — их поймают, будут допрашивать и совершенно точно не пощадят. В СССР 80-х в громком процессе чаще всего звучали мотивы о тщеславии и играх золотой молодежи: теракт стал медийным, всех виновников публично осудили, кого-то показательно казнили, от них старались отречься друзья и знакомые, чтобы не испортить себе будущее. Террористическую угрозу СМИ быстро и привычно свяжут с пластинками The Beatles и религиозными взглядами — в распоряжение комсомола поступит еще одно красноречивое подтверждение того, на что способны эгоистичные и безответственные несогласные.

Режиссер «Заложников» не интересуется тем, каким теракт остался в документах правоохранительных органов, он смотрит на статус обвиняемых как на трагичное стечение обстоятельств: не тот самолет, инфантильные ребята с первым оружием в руках, дурацкие киношные идеи о захвате самолета для быстрого побега (который бывает на экране, но невозможен в реальности). Мы видим не экранизацию событий, а неозвученную версию другой стороны — преимущественно на грузинском языке с минимальным присутствием официоза. Грузинский — язык семьи, родины режиссера, которая на многие годы сама стала заложником гигантской империи. Весь официоз — жалкий, бессильный, повелительный и насильственный.

В авторе Резо Гигинеишвили (к слову, зяте Никиты Михалкова) невозможно угадать человека, который снимал «Любовь с акцентом» или не дай бог «Жару». Это его личный и первый серьезный фильм об идентичности и сложных отношениях человека и государства: и первый в такой иерархии всегда будет заложником второго. В широком смысле слова заложники — это не только экипаж и пассажиры злосчастного самолета или сами молодые герои, родившиеся в СССР и не имевшие возможности выбирать, где и как им жить. Заложники в этом фильме вообще все, и всех бесконечно жалко: партийцев, защищающих распадающуюся страну под страхом звонка сверху, родителей, привыкших к доносам, их детей, которые не могут поплавать в море без солдатского надзора. Прямой и простой фильм снят не как гражданская, а как семейная катастрофа — почти все герои фильма любят близких и любимы ими, выросли среди шумных застолий и добрых домашних праздников, опекающих родителей и неравнодушных людей своего круга. Эти террористы — не звери без роду и племени, а всеми любимые дети, братья, сестры и друзья: их нельзя просто выдернуть из круга доверия и осудить, не задав неприятных вопросов самим себе. Через год после трагедии с Ту-134 в Грузии выйдет важнейшее «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, символический Рубикон прошлого и настоящего — и совершенно неслучайно его актер Автандил Махарадзе появляется в «Заложниках» в одной из главных ролей.

Смотреть? Да