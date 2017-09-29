Военно-патриотическая открытка о том, как защищать Родину

Кудрявая зеленоглазая Алена сидит на обрыве на месте княжества Феодоро: она — режиссер документального кино из Киева, приехала выбирать натуру для следующих съемок. С ней знакомится непонятно как оказавшийся на высоте полторы тысячи метров Саня — севастопольский голубоглазый пацанчик и учитель физры, который служил в морской пехоте. Его папа (с виду всего лет на десять старше) — до сих пор один из высокопоставленных командиров ВС. Алена и Саня проводят идиллический отпуск в Крыму с катанием на джипе и катере и расстаются до зимы. Зимой Алена уже готовит бутылки с зажигательной смесью для украинских активистов на Майдане и общается с майдановским сотником Миколой, неуловимо похожим на злого Гоголя. У Миколы, как у всех украинцев в этом фильме, есть свой опасный план. Саня спасает с поля боя «беркутовца», а через несколько дней попадает под дубины украинских отрядов. Через 20 минут фильма картонные Алена и Саня сжимаются до маленькой погрешности: им не по силам осознать и переварить все, что происходит вокруг — бои, военные провокации, захват заложников, а по сути — гражданскую войну. Все дожидаются приказа.

«Крым» меньше всего похож на фильм, а больше всего на телепередачу для зрителей с непреклонной патриотической позицией. Вся логика российских ВС подкрепляется тут визуальными примерами, для которых плачущие женщины в пуховиках и мерзнущие мужики с дубинками — просто массовка. Как почти любой телеканал готов подтвердить мнение лояльной аудитории и пригнать табун нелюдей из лагеря «чужих», так и «Крым» размывает недавнюю и болезненную историю до правды министерства обороны РФ (оно и продюсировало фильм от начала и до конца). Тем забавнее читать в конце посвящение всем, кто не стрелял, и слышать на титрах телефонные разговоры солдат и дожидающихся их женщин, где какой-то другой Микола в пересказе бухает горилку и чуть не закусывает салом.

Саня, из учителя физры мгновенно преображающийся в местного Джейсона Борна, теряется на фоне неразговорчивых и усталых мужчин в военной форме. Когда он флиртует, то говорит: «Сделано в СССР, как и я, самое надежное». Когда пытается поднять с земли раненого товарища: «Вставай, с***, ты что себя как баба ведешь?» Проблески юмора в их диалогах исчерпываются фразами «ладно-фигадно». «Баба» тем временем ведет себя довольно решительно: не только выбирается из заложников самостоятельно и ходит на Майдан, пока старшее поколение «баб» ставит свечки и плачет около церкви. В момент огорчения Алена, которую главный герой почему-то называет Алешей, по-мужски пьет водку из графина и закусывает селедкой под песню о неслучившейся любви. Плачет, но продолжает есть кактус — то есть почему-то постоянно возвращается к Сане, с которым у них нет ничего общего, кроме года рождения. Алена и Саня нужны только создателям фильма — без их неловкой страсти и комичного секса под электрогитару «Крым» просто стал бы расширенным выпуском новостей.

В нужное время в застольных разговорах звучат тосты за защитников, аргументы про бандеровцев, убивших дедушку Сани в 1945-м, присягу и «войнушку», в которую заигрались «майданутые». Когда нужно сбавить обороты телевизионной риторики, здесь стреляют в пианиста, берут панорамы крымских просторов и превращают ряженого туриста в героя дня. «Крым», бессмысленный как военный парад и так же устроенный на деньги налогоплательщиков, ничего и никому не объясняет, он проповедует и подтверждает стереотипы. Вместе с документальным фильмом «Зима в огне» с противоположной стороны «Крым» составит отличную пару наглядных примеров: пропагандистское кино всегда бесконечно далеко от любого приличного фильма, потому что вместо рефлексии в нем магия повторения. Новости отлично снимаются по приказу, а настоящее кино никогда.

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