Дочка из обеспеченной семьи Биби (Адель Эксаркопулос) в свободное время участвует в гонках: именно на соревновании старший брат знакомит ее с Джино (Маттиас Шонартс). Джино, которого для краткости близкие называют Джиджи, ведет двойную жизнь. Биби и ее отцу он рассказывает, что торгует машинами и перегоняет их из Восточной Европы. На самом деле он регулярно выезжает со своими приятелями на вооруженные банковские ограбления: их хорошо спланированные нападения с тонной оружия скорее напоминают армейские спецоперации. Пара планирует пожениться, но, как это часто бывает, Джиджи ждет последнее задание, после которого он сможет начать жизнь с чистого листа.

«Страсть и верность» снял многообещающий бельгийский режиссер Михаэль Роскам, которому пару лет назад доверили «Общак» — криминальную драму с Томом Харди, один из лучших фильмов в жанре за последнее десятилетие. «Общак» со «Страстью» многое роднит, в первую очередь — умение несентиментально работать с банальными криминальными ходами и дилеммами. Продуманная, четкая и очень захватывающая, несмотря на большой хронометраж (фильм из трех частей длится 2 часа 10 минут), драма теряется в пересказе, но моментально притягивает зрителя узнаваемыми и здорово придуманными героями. Это заслуга и сценаристов, один из которых написал для Жака Одиара «Ржавчину и кость» — еще одну историю про сильное чувство.

В «Страсти и верности» (в оригинале фильм просто называется «Верная») в равной степени чувствуется влияние Рефна и Дарденнов. Экшен выглядит экшеном, но и героям дадут время побыть собой — не ради сюжета, а чтобы мы хорошенько рассмотрели юную максималистку из опекающей семьи и сироту, нуждающегося в любви. Лаконичная камера схватывает необходимое, и ни на йоту больше: прозаические бельгийские пейзажи, скупую архитектуру, крупные планы неприукрашенных людей и человеческое, а не демоническое лицо европейского криминала. Грабежи здесь — не роковое занятие, а неприятная работа для людей без привилегий. «Страсть и верность», скорее всего, потеряется в прокате из-за вводящего в замешательство названия и ограниченности копий, а жаль. Такого жанрового европейского кино в прокате очень не хватает — и по нему успеваешь соскучиться за недели блокбастеров и притянутых за уши фабричных мелодрам.

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