Фильмы недели«Cтрасть и верность», «Про рок», «Дыши ради нас» и «Город кошек»
Алиса Таёжная — о новинках кинопроката
«Страсть и верность»
Крепкая европейская драма о романе гонщицы и грабителя
РЕЖИССЕР: Михаэль Р. Роскам
В РОЛЯХ: Маттиас Шонартс, Адель Экзаркопулос, Эрик Де Старке
Дочка из обеспеченной семьи Биби (Адель Эксаркопулос) в свободное время участвует в гонках: именно на соревновании старший брат знакомит ее с Джино (Маттиас Шонартс). Джино, которого для краткости близкие называют Джиджи, ведет двойную жизнь. Биби и ее отцу он рассказывает, что торгует машинами и перегоняет их из Восточной Европы. На самом деле он регулярно выезжает со своими приятелями на вооруженные банковские ограбления: их хорошо спланированные нападения с тонной оружия скорее напоминают армейские спецоперации. Пара планирует пожениться, но, как это часто бывает, Джиджи ждет последнее задание, после которого он сможет начать жизнь с чистого листа.
«Страсть и верность» снял многообещающий бельгийский режиссер Михаэль Роскам, которому пару лет назад доверили «Общак» — криминальную драму с Томом Харди, один из лучших фильмов в жанре за последнее десятилетие. «Общак» со «Страстью» многое роднит, в первую очередь — умение несентиментально работать с банальными криминальными ходами и дилеммами. Продуманная, четкая и очень захватывающая, несмотря на большой хронометраж (фильм из трех частей длится 2 часа 10 минут), драма теряется в пересказе, но моментально притягивает зрителя узнаваемыми и здорово придуманными героями. Это заслуга и сценаристов, один из которых написал для Жака Одиара «Ржавчину и кость» — еще одну историю про сильное чувство.
В «Страсти и верности» (в оригинале фильм просто называется «Верная») в равной степени чувствуется влияние Рефна и Дарденнов. Экшен выглядит экшеном, но и героям дадут время побыть собой — не ради сюжета, а чтобы мы хорошенько рассмотрели юную максималистку из опекающей семьи и сироту, нуждающегося в любви. Лаконичная камера схватывает необходимое, и ни на йоту больше: прозаические бельгийские пейзажи, скупую архитектуру, крупные планы неприукрашенных людей и человеческое, а не демоническое лицо европейского криминала. Грабежи здесь — не роковое занятие, а неприятная работа для людей без привилегий. «Страсть и верность», скорее всего, потеряется в прокате из-за вводящего в замешательство названия и ограниченности копий, а жаль. Такого жанрового европейского кино в прокате очень не хватает — и по нему успеваешь соскучиться за недели блокбастеров и притянутых за уши фабричных мелодрам.
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«Про рок»
Честный документальный фильм о том, как трудно быть отечественной рок-звездой
Режиссер: Евгений Григорьев
В ролях: Слава Солдатов, Илья Кузьминых, Никита Бобров
Шесть лет назад команда фильма «Про рок» начинает съемки документального фильма — видеоконкурса отечественных уральских рок-групп, которые должны убрать с пьедесталов классиков типа «Наутилуса» или «Агаты Кристи». Последний раз уральская музыка громко звучала в конце 90-х и начале нулевых — и лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец в конце этого фильма символически уйдет в сольное плавание: наследников как не было, так и нет.
На суд жюри (в нем несколько уральских звезд, в том числе фронтмен «Чайфа» Владимир Шахрин) приходят сотни молодых и малоизвестных групп, три из которых — «Сам себе Джо», «Городок Чекистов» и Cosmic Latte — получают камеры для документальных съемок и формальную продюсерскую поддержку, чтобы двигаться дальше. Главные герои не только пытаются найти свою лестницу в небо, но еще и справиться с беспощадной реальностью: распадающимися семьями, поломанными дружескими отношениями, собственными амбициями и необходимостью прокормить себя. Учитывая, что ни одно из трех названий групп не доносится теперь из каждого утюга, это история про три неудачи.
На премьере в кинотеатре «Октябрь» зал приветствовал героев и авторов «Про рок» стоя — очевидно, из солидарности с главными героями, не самыми великими музыкантами, которым нужно отказаться от очень многого, чтобы сделать хобби профессией. Однако сам факт существования молодых рок-групп с расписанными на месяцы вперед гастрольными графиками и армиями фанатов намекает, что у новой волны отечественного рока есть свое лицо и своя публика, не попавшие в фильм Евгения Григорьева.
Смотреть? Возможно
«Город кошек»
Портрет современного Стамбула через бродячих котов и их людей-компаньонов
Режиссер: Джейда Торун
Турецкая столица раскинулась на нескольких берегах и сильно ожила за последние десятилетия: здесь теперь куда больше транспорта и туристов, но остаются и вековые традиции. Одна из них — заботиться об уличных котах как об общих городских питомцах, подкармливать их и следить за их самочувствием. Стамбульцы — от официантов и рыночных торговцев до бизнесменов — рассказывают об изменившемся за десятилетие городе, где коты стоят на страже городской атмосферы и создают невидимую сеть человеческих связей.
«Город кошек» — интимный и мягкий портрет Стамбула, снятый задумчивой камерой и с огромным вниманием к деталям, людям и животным, их невербальному языку и непроговариваемой природе их взаимодействий. Интонационно «Город кошек» куда ближе к мемуарам и бытописанию Орхана Памука, чем к туристическому путеводителю — всем героям, с хвостами и без, здесь уделяется столько времени, чтобы мы успели привыкнуть к каждому и увидеть их в естественной среде обитания. Стамбул — город неравнодушных соседей, которые успевают почувствовать себя живыми, переброситься парой слов с соседями и пообщаться с проходящими мимо котами. Документальный фильм — приятный, необязательный, но очень атмосферный — очень точно схватывает логику нелинейных сообществ, где пространство любви и заботы каждого простирается за границы собственного дома.
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«Сука-судьба»
Гаэль Гарсиа Берналь и Марина Вакт пропадают зря в ученической драме
Режиссер: Джоан Шемла
В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Марина Вакт, Науэль Перес Бискаярт
Молодой цыган Даниэль (Гаэль Гарсиа Берналь) живет на полулегальном положении, промышляя незамысловатыми аферами и легкими кражами. Его пристанище — неприятный отель «Метрополь» с коррумпированной администрацией, закрывающей глаза на все происходящие в стенах темные делишки. Из флешбэков Даниэля мы узнаем, что когда-то он гулял на свадьбе лучшего друга Костеля (Науэль Перес Бискаярт, звезда «120 ударов в минуту»), но постепенно втянул его в нелегальную жалкую жизнь и быструю кончину. Мучимый чувством вины и галлюцинациями, Даниэль мечется по отелю от старшего брата Костеля и знакомится с выпущенной из психиатрической клиники Франсин (Марина Вакт), подавленной и не доверяющей себе после личной трагедии. Постепенно (и малоправдоподобно) они сближаются в заколдованном пространстве, напоминающем все худшие места на свете сразу, включая отель из «Бартона Финка» и эпилептический Токио Гаспара Ноэ.
Как нетрудно догадаться, эта драма в оригинале не называется «Сука-судьба» и не пытается навязать фаталистскую логику. Двое главных героев живут в мире маргиналов и лишенцев, не чувствуя почву под ногами и растворяясь в десятках случайных людей, встреченных на пути. В их диалоги, воспоминания и особенно любовную линию максимально трудно поверить — это известные звезды, изображающие невезучих героев. Ограниченный прокат в Европе тоже намекает на неудачную судьбу фильма, который не выжил даже за счет звездных имен в титрах. Что здесь не так? В первую очередь, неумение вписать национальную и личную историю в психологию протагонистов. Во вторую — неспособность объединить повествование режиссерской рукой, чтобы отдельные фрагменты не казались нарезкой заимствованных сцен из мирового кино от «Грязных прелестей» до румынской новой волны. В третью — вялый текст, контрастирующий с убедительным художественным и актерским исполнением. В общем, типичные ошибки новичка в многообещающем, но еще очень незрелом фильме.
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«Дыши ради нас»
Слишком буквальная мелодрама о больном полиомиелитом и его героической жене
Режиссер: Энди Серкис
В ролях: Эндрю Гарфилд, Клер Фой, Эдвард Спелирс
Робин Кавендиш и Дайана Блэйкер (Эндрю Гарфилд и звезда сериала «Корона» Клер Фой) знакомятся во время крикет-матча и сразу же влюбляются друг в друга. После медового месяца в Африке и скорой беременности Дайаны Робина приковывает к кровати полиомиелит — в середине 50-х врачи отводили больным с таким диагнозом несколько месяцев. Жена не только решает продлить жизнь мужа до рождения ребенка, но и идет вопреки больничным правилам, вывозя Робина домой. В домашней обстановке они экспериментируют с системами поддержания жизни (в первую очередь — с дыхательным аппаратом) и инвалидным креслом, которое позволит парализованному Робину перемещаться более свободно: им помогает университетский профессор, изобретатель и друг семьи Тедди (Хью Бонневилль). В истории Британии именно стойкость четы Кавендишей привела к тому, что люди с инвалидностью стали восприниматься иначе, а инклюзивность перестала казаться утопической идеей.
Борьба Кавендишей против медицинской системы — не просто исторический факт, а реальная история родителей продюсера «Дыши ради нас», из которой актер Энди Серкис (Голлум из «Властелина колец») собрал свой режиссерский дебют. Мелодрама, явно желавшая стать еще одной «Вселенной Стивена Хокинга», приземляется на территорию банальной героической истории, где жертвующая совершенная жена и храбрый муж меняют правила игры. Какими бы молодцами ни были исполнители главных ролей, сценарий не оставляет никаких шансов этой «вдохновляющей истории», исчерпывающе рассказанной в трейлере. Любовная история здесь остается бескровной, пересказанной традиционно и вяло: в ней не хватает именно семейственности и теплого проникновенного взгляда на родителей без героического флера. «Дыши ради нас» мог стать впечатляющим документальным фильмом на основе реальных воспоминаний и впечатляющих фактов, но стал просто некрологом, памятником — что всегда помеха для глубокого, сложного фильма об уязвимости и зависимости от других.
Смотреть? Нет
Текст: Алиса Таёжная
Обложка: кинокомпания «Первое кино»
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