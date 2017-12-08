Фильмы недели«За пропастью во ржи», «Битва полов» и еще 3 фильма
Алиса Таёжная — о новинках кинопроката
«За пропастью во ржи»
РЕЖИССЕР: Дэнни Стронг
В РОЛЯХ: Кевин Спейси, Зои Дойч, Люси Бойнтон
Обычный байопик и, возможно, последний фильм с участием Кевина Спейси
До начала Второй мировой Джером Сэлинджер (Николас Холт) поступает в престижнейший Колумбийский университет, чтобы обучиться писательскому мастерству. Его главная книга, которая прославит его и одновременно с этим отравит ему жизнь, случится только через 12 лет, пока же он — многообещающий студент у любимого преподавателя Уита Бёрнетта (Кевин Спейси), который станет его наставником и другом. Джерри как ребенок из зажиточной семьи проводит вечера в дорогих джазовых клубах и пытается ухаживать за Уной О-Нил (Зои Дойч), дочерью большого американского писателя Юджина О-Нила — она обратит на него внимание только после первых публикаций в больших журналах. Постепенно Сэлинджер находит первую серьезную издательницу (волшебная Сара Полсон) и пытается покорить журнал New Yorker, но атака Перл-Харбора ставит на паузу его карьеру: писатель внезапно попадает на войну, самую большую и страшную в истории человечества.
«За пропастью во ржи» (или «Бунтарь во ржи», как он называется в оригинале) — традиционный байопик для тех, кто вообще ничего не знает о Сэлинджере и не хочет особенно вникать. Следуя традициям пособий в духе «Как рассуждать о книгах, которые вы не читали», он наспех пересказывает самые важные факты из жизни писателя и неплохо наживается на полной немедийности Сэлинджера — писатель не давал интервью, а после стихийного обожания «Над пропастью во ржи» и вовсе уехал доживать жизнь в глуши. Его непубличная жизнь дает простор для интерпретаций, но никто этим простором не пользуется в правильном ключе. Самая большая вольность фильма — исполнитель главной роли Николас Холт, совершенно не попадающий в образ: посмотрите на фотографии высокого Сэлинджера с выдающимся носом и густыми бровями — большего несовпадения, органического и психологического, просто невозможно представить. Традиционный байопик обычно беспомощен, когда нужно рассказать о таланте и объяснить, из чего строится писательский процесс. Чистый лист бумаги и мысли, роящиеся в голове, — не очень вдохновляющая фактура для драмы, поэтому «За пропастью во ржи» хватается за любую возможность продлить любовную линию и создать диалог на ровном месте в попытке передать Сэлинджера через собеседников. Это не работает: вдохновение, боль, конфликты и литературные герои для нескольких поколений не материализуются из пишущей машинки, ночей в окопах и затрапезных бесед о том, как быть писателем. «За пропастью во ржи» напрочь лишен поэтического, таинственного и неоднозначного — всего, за что поклоняются сэлинджеровской прозе.
Смотреть? Нет
«Битва полов»
РЕЖИССЕРЫ: Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис
В РОЛЯХ: Эмма Стоун, Стив Карелл, Андреа Райзборо
Зрительская комедия о скандальном теннисном матче шовиниста и феминистки
В начале 70-х Бобби Риггс (Стив Карелл) был теннисистом с чемпионским титулом, заработанным в далеком прошлом, а Билли Джин Кинг (Эмма Стоун) — сильнейшей женщиной в американском теннисе. Он играл на корте, развлекая приятелей, она скандалила с менеджерами за равные с мужчинами гонорары в своем виде спорта. «Битва полов» — реально случившаяся серия показательных поединков между мужчинами и женщинами — произошла в разгар второй волны феминизма. Телеведущие будут спорить, равны ли мужчины и женщины в спорте, пока Риггс и Кинг будут отыгрывать публичные амплуа антагонистов — «мужской шовинистической свиньи» и первой женщины в теннисе, которая станет ролевой моделью для целого поколения. На самом деле история куда глубже: во время подготовки матча Билли Джин Кинг знакомится с симпатичной парикмахершей и влюбляется в нее. Теннисистка не понимает, как рассказать мужу об этом увлечении, о публичном каминг-ауте не может быть и речи, а патриархальная риторика Бобби Риггса намекает на то, что борьба Билли Джин только началась. Бобби — тоже не просто шут: дома, в шикарном особняке, он давно зависит от терпеливой львицы-жены (Элизабет Шу), которая злится на него за страсть к азартным играм и собирается наконец разводиться.
Третий фильм супружеского дуэта Джонатана Дэйтона и Валери Фэрис (они сняли «Маленькую мисс Счастье» и недооцененную «Руби Спаркс») основан на реальных событиях и интервью и вовсю эксплуатирует броскую эстетику 70-х. «Рон Бургунди» или «Жаркое американское лето» сделали 70-е одним из любимых десятилетий в киномейнстриме — и «Битва полов» комментирует цвета, костюмы, интонации медиа и фантастические образы мужчин и женщин, принятые в Америке в то время. Совершенно отдельное удовольствие — видеть Сару Сильверман в одной из второстепенных ролей: она играет острую на язык и четкую тур-менеджера команды Билли Джин, еврейскую женщину в спорте, что, как объясняется в начале фильма, — двойное исключение из правил. Теннисная сборная в гастролях или гостиная Бобби Риггса — Дэйтон и Фэррис обставляют эпоху так, чтобы мы могли ее понюхать и потрогать. Роли Стоун и Карелла — это настоящие претенденты на «Оскара». И самое слабое звено в этой истории — дидактический сценарий с нелепым самовлюбленным дураком по одну сторону и боевой чудо-женщиной с другой. Внутренний поиск Билли Джин никак не уравновешен с противоположной стороны: Бобби в исполнении одного из лучших комиков наших дней (и гипертрофированная версия главного героя Карелла Майкла Скотта из «Офиса») выглядит недостаточной помехой, глупой погрешностью и придурковатым шоуменом, в распоряжении которого слишком мало здравого смысла. «Битву полов» уже охарактеризовали как фильм «за Хиллари», который выходит на экраны в неожиданную эру Трампа. И простота, с которой главная героиня показательно разделывается со злом за пару лет, оставляет в недоумении: в реальности зло явно возвращается и влезает на коня.
Смотреть? Да
«По ту сторону надежды»
Режиссер: Аки Каурисмяки
В ролях: Кати Оутинен, Шерван Хаджи, Томми Корпела
Новый Каурисмяки о том, как всем жить вместе
В не самом центральном Хельсинки середины 80-х встречаются те, кому уместнее было бы встретиться в наше время: сирийский беженец и горе-предприниматель из местных. Молодой смуглый Халед буквально выныривает из угля, чтобы перебраться через финскую границу. В полиции он заявляет себя как беженца и требует убежища: система ведет себя прилично, но Халеду явно не рада, планирует высылку в мусульманскую страну и пугает удручающими новостями с его родины. Финн предпенсионного возраста по имени Викстрем собирается разводиться с женой, зарабатывает деньги на карточной игре и решает выкупить никчемную забегаловку «Золотая пинта» («золотое» в этом месте только название), после чего Халед устраивается туда по поддельным документам. И пока местные учат его адаптироваться в не всегда гостеприимной Финляндии, он не теряет надежду найти сестру — единственную выжившую из семьи после бомбежки в Алеппо.
Кажется, сейчас идеальное время для нового Каурисмяки. В эпоху постправды, спекулятивных новостей из заголовков и медийной истерии, сопровождающей войну в Сирии, «По ту сторону надежды» работает как прививка против мизантропии, готовых выводов и диванных экспертов. Как всегда это бывает у Каурисмяки, многие второстепенные персонажи стоят отдельного фильма, сюжетная линия про неожиданную дружбу передана через недомолвки и нелепости, а хорошие люди мучаются зря. Как всегда бывает после его фильмов, внимание к мелочам и теплое отношение к людям как соседям обостряется на долгое время. Десятки шуток о бюрократии и ленивой скуке, о бестолковых днях и людях, помогающих прожить их без боли, украшают один из самых добрых и гуманистических фильмов. «По ту сторону надежды» — о том, как жить не напрасно, хотя бы изредка давая людям необходимое тепло.
Смотреть? Да
«Счастливого дня смерти»
Режиссер: Кристофер Бо Лэндон
В ролях: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин
Необязательный и предсказуемый комедийный хоррор: «День сурка» встречает «Крик»
В день своего рождения популярная блондинка из колледжа Тереза, она же Три, просыпается от надоедливой мелодии в комнате случайного парня, с которым переспала накануне. Впереди — огромная вечеринка, известная на всю округу, где к ней на поклон придут люди со всего колледжа, но в конце дня рождения ее ждет смерть. А потом еще и еще, потому что один и тот же день Три повторяется, пока она не разделается со своими страхами и не разгадает убийцу в детской пластиковой маске. Мы довольно быстро узнаем, что Тереза — не очень приятная и умная девушка, но почему-то ей дано огромное количество попыток, чтобы исправить себя (вспоминаем «Матрицу времени»). Она крутит интрижки, сплетничает, страдает нарциссизмом и хронически напивается, чтобы быть не отвратительной самой себе — ее постепенные попытки стать лучше обрамляют этот нехитрый хоррор.
Понятно, что для тех, кто никогда не видел ни «Дня сурка», ни «Крика», «Счастливого дня смерти» может стать приятным фильмом на один раз, из которого можно в том числе выяснить, из чего вообще делают слэшеры. Например, блондинка в беде — главное жанровое клише, с которым режиссеры слэшеров работают каждый в меру своей фантазии. Но Героиня Джессики Рот не настолько ужасна, чтобы ее хотелось прибить каждые восемь-десять минут, и не настолько интересна, чтобы за ее открытиями правил хорошего поведения хотелось наблюдать так долго. Это просто одна из самых плоских и неправдоподобных студенток в кино — ожидаемо на десять лет старше своего экранного возраста, которой не приходит в голову стянуть уже с убийцы проклятую пластиковую маску. Убийство на кампусе — тоже грандиозный сеттинг, из которого можно вытащить много свежих тем — от подросткового насилия и травли до расслоения студентов на компании. Жаль, что авторы фильма исчерпали все классные идеи в синопсисе на один абзац, а дальше ограничились сценарием для скучающих первокурсников.
Смотреть? Нет
«Очень плохие мамочки — 2»
Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур
В ролях: Джастин Хартли, Мила Кунис, Кристин Барански
Неловкая рождественская комедия о матерях, похищающих Рождество у своих взрослых дочек
Очень плохие мамочки прожили год и все еще не поубивали детей и себя: они продолжают дружить и готовятся к ближайшему Рождеству. Эми (Мила Кунис) встречается с неправдоподобно накачанным вдовцом, Кики (Кристин Белл) пытается угодить всем четверым детям, Карла (Кэтрин Хан), как обычно, глупит. Без предупреждения к ним наведываются матери: каждая из них — более взрослая и гипертрофированная версия дочери. Авторитарная и вечно критикующая мать утверждает, что задача родительницы — дарить праздники другим, а не радоваться самой, и закатывает вечеринку в чужом доме на 180 человек. Гиперопекающая тревожная мать пытается стать версией юной дочки, вплоть до одинаковых стрижек. Айсис (то есть запрещенная на территории РФ «Игил», если улавливать авторский юмор) — мать-катастрофа, живущая на полную катушку и тянущая из дочки деньги. Матери познакомятся и начнут общаться, их дочки сорвутся от внезапного давления и ожидаемо пойдут вразнос: вместо идеального материнства теперь они будут атаковать идеальное Рождество. «Мне 34, и моя мать все еще диктует мне, что делать» — лейтмотив незамысловатого фильма, слишком дурацкого, чтобы объединить семью, слишком лобового, чтобы тихо радоваться ему в одиночестве.
Вторая часть прошлогоднего внезапного хита сделана стремительно, как это и принято в современной индустрии ремейков: купили билеты на первую часть, получите, распишитесь, вот вам ремейк. Если и первая часть комедии не была шедевром, то вторая настолько хочет понравиться и продать себя, что пытается быть всеми фильмами сразу. «Гринч», «Супер Майк», «Знакомство с Факерами», «Эльф», «Чумовая пятница» — мягко говоря, режиссеры «Очень плохих мамочек — 2» у всех понабрались вдохновения, выдав дешевые копии шуток из известных оригиналов. Химия между молодым поколением героинь сведена до girls wanna have fun, а ансамбль их матерей — несыгранный и неостроумный — захватил фильм и львиную долю позорных шуток. Отдельно стоит предупредить: на этот фильм не стоит идти, чтобы сблизиться с мамой и понять ее. Контролирующие стервы, манипуляторши, завистницы, неуверенные в себе климактерички — именно такими клише разбрасываются авторы комедии, чтобы выставить уставшими от себя идиотками шестерых главных героинь. В худшие моменты мы слышим шутки из «Юмор FM» о том, как бабы вечно чем-то недовольны, а любая симпатичная дочка рано или поздно превратится в свою нелепую мамашу. В лучшие моменты Мила Кунис прыгает на батуте. К сожалению, «Очень плохие мамочки — 2» такого ужасного мнения о женщинах всех возрастов, что в середине просмотра сложно распознать, тебе просто тошно или еще и обидно.
Смотреть? Нет
Обложка: kinomania
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