Обычный байопик и, возможно, последний фильм с участием Кевина Спейси

До начала Второй мировой Джером Сэлинджер (Николас Холт) поступает в престижнейший Колумбийский университет, чтобы обучиться писательскому мастерству. Его главная книга, которая прославит его и одновременно с этим отравит ему жизнь, случится только через 12 лет, пока же он — многообещающий студент у любимого преподавателя Уита Бёрнетта (Кевин Спейси), который станет его наставником и другом. Джерри как ребенок из зажиточной семьи проводит вечера в дорогих джазовых клубах и пытается ухаживать за Уной О-Нил (Зои Дойч), дочерью большого американского писателя Юджина О-Нила — она обратит на него внимание только после первых публикаций в больших журналах. Постепенно Сэлинджер находит первую серьезную издательницу (волшебная Сара Полсон) и пытается покорить журнал New Yorker, но атака Перл-Харбора ставит на паузу его карьеру: писатель внезапно попадает на войну, самую большую и страшную в истории человечества.

«За пропастью во ржи» (или «Бунтарь во ржи», как он называется в оригинале) — традиционный байопик для тех, кто вообще ничего не знает о Сэлинджере и не хочет особенно вникать. Следуя традициям пособий в духе «Как рассуждать о книгах, которые вы не читали», он наспех пересказывает самые важные факты из жизни писателя и неплохо наживается на полной немедийности Сэлинджера — писатель не давал интервью, а после стихийного обожания «Над пропастью во ржи» и вовсе уехал доживать жизнь в глуши. Его непубличная жизнь дает простор для интерпретаций, но никто этим простором не пользуется в правильном ключе. Самая большая вольность фильма — исполнитель главной роли Николас Холт, совершенно не попадающий в образ: посмотрите на фотографии высокого Сэлинджера с выдающимся носом и густыми бровями — большего несовпадения, органического и психологического, просто невозможно представить. Традиционный байопик обычно беспомощен, когда нужно рассказать о таланте и объяснить, из чего строится писательский процесс. Чистый лист бумаги и мысли, роящиеся в голове, — не очень вдохновляющая фактура для драмы, поэтому «За пропастью во ржи» хватается за любую возможность продлить любовную линию и создать диалог на ровном месте в попытке передать Сэлинджера через собеседников. Это не работает: вдохновение, боль, конфликты и литературные герои для нескольких поколений не материализуются из пишущей машинки, ночей в окопах и затрапезных бесед о том, как быть писателем. «За пропастью во ржи» напрочь лишен поэтического, таинственного и неоднозначного — всего, за что поклоняются сэлинджеровской прозе.

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