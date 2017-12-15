Действительно удачная часть легендарной франшизы

Пока Зло опять стремятся установить диктатуру в Галактике, Сопротивление пытается выстоять малыми силами. За зло отвечает верховный лидер Сноук, существо с повадками земноводного в золотом одеянии, и его приспешники: полководец с нацистскими замашками и огненными бровями (Донал Глисон) и Кайло Рен (Адам Драйвер), живущий мечтами воплотить в себе идею могущества — прямо как когда-то сделал Дарт Вейдер. Сюжетная линия Сопротивления делится на три части. В одной — малочисленный флот с Леей на борту и ее помощницей (Лора Дерн) пытаются дать отпор летающим полчищам Сноука. В другой — безродная Рей (Дэйзи Ридли) на отдаленном острове находит Люка Скайуокера и пытается уговорить его на уроки настоящего джедая. В третьей — Финн и его новая коллега пилотесса Роуз (феноменально трогательная и смешная Келли Мари Трэн) летят в центр империи Сноука под присмотром инициативного По (Оскар Айзек), чтобы устроить диверсию и сбить прицелы звездных кораблей. Помимо людей, роботов и транспортных средств, в этот раз в борьбу включаются сразу несколько специально выдуманных для фильма фантастических существ — от сверкающих ледяных лис и кавайных голубей с мордами котят до высокоскоростных мустангов. Люди в мундирах с лицами щенят, топ-модели с яйцевидными головами и кондитерские для нуворишей тоже в наличии.

Новая часть «Звездных войн» доказывает, насколько в продюсерском кино важен персональный взгляд и тепло человеческих рук. Райан Джонсон, снявший в свое время «Петлю времени» и «Братьев Блум», имеет к «Звездным войнам», очевидно, личное нежное отношение, из которого вырисовываются и живые реплики героев, и десятки смешных деталей мирной жизни. Здесь Люк Скайуокер ловит рыбу копьем, а лягушкоподобные монахини убирают обитель джедаев. Здесь существует потрясающий город развлечений, где продающие оружие обеим сторонам красиво тратят деньги под разливаемое шампанское. Даже воины без лиц обладают собственной манерой боя и интересной органикой, а споры о добре и зле ведутся живыми фразами уязвимых героев и злодеев. Десятка классных актеров — Оскар Айзек, Лора Дерн, Бенисио Дель Торо (да, тут есть и он в роли отпетого прохиндея), Кэрри Фишер и Майк Хэмилл — не теряются, не отсвечивают и не перебивают друг друга. А три сюжетные линии в конце концов сходятся в одном месте без неуклюжести, типичной для эпоса на два с половиной часа: впервые за очень долгое время от дорогостоящей бойни не хочется отрезать ни кадра. Кровавые следы космических кораблей, фраза «Разуй глаза!» и то, как Оскар Айзек тискает робота, — все это полупрозрачная материя, которой славятся хорошие «Звездные войны»: осязаемые, не боящиеся смешного, завязанные на зрительской ностальгии, но и придумывающие что-то новое без оглядки на великое наследие. Очень обидно, что выход Райана Джонсона — исключение, а не правило современного высокобюджетного кино. И еще показательнее, что без него, Дени Вильнёва или Тайки Вайтити — режиссеров, начинавших в компактных независимых фильмах по собственным сценариям, — блокбастеры в этом году были бы по большей части очень печальным зрелищем.

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