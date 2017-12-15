Фильмы неделиНовые (хорошие!) «Звездные войны», «Виктория и Абдул» и еще два фильма
Алиса Таёжная разбирает новинки кинопроката
«Звездные войны: Последние джедаи»
Режиссер: Райан Джонсон
В ролях: Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер
Действительно удачная часть легендарной франшизы
Пока Зло опять стремятся установить диктатуру в Галактике, Сопротивление пытается выстоять малыми силами. За зло отвечает верховный лидер Сноук, существо с повадками земноводного в золотом одеянии, и его приспешники: полководец с нацистскими замашками и огненными бровями (Донал Глисон) и Кайло Рен (Адам Драйвер), живущий мечтами воплотить в себе идею могущества — прямо как когда-то сделал Дарт Вейдер. Сюжетная линия Сопротивления делится на три части. В одной — малочисленный флот с Леей на борту и ее помощницей (Лора Дерн) пытаются дать отпор летающим полчищам Сноука. В другой — безродная Рей (Дэйзи Ридли) на отдаленном острове находит Люка Скайуокера и пытается уговорить его на уроки настоящего джедая. В третьей — Финн и его новая коллега пилотесса Роуз (феноменально трогательная и смешная Келли Мари Трэн) летят в центр империи Сноука под присмотром инициативного По (Оскар Айзек), чтобы устроить диверсию и сбить прицелы звездных кораблей. Помимо людей, роботов и транспортных средств, в этот раз в борьбу включаются сразу несколько специально выдуманных для фильма фантастических существ — от сверкающих ледяных лис и кавайных голубей с мордами котят до высокоскоростных мустангов. Люди в мундирах с лицами щенят, топ-модели с яйцевидными головами и кондитерские для нуворишей тоже в наличии.
Новая часть «Звездных войн» доказывает, насколько в продюсерском кино важен персональный взгляд и тепло человеческих рук. Райан Джонсон, снявший в свое время «Петлю времени» и «Братьев Блум», имеет к «Звездным войнам», очевидно, личное нежное отношение, из которого вырисовываются и живые реплики героев, и десятки смешных деталей мирной жизни. Здесь Люк Скайуокер ловит рыбу копьем, а лягушкоподобные монахини убирают обитель джедаев. Здесь существует потрясающий город развлечений, где продающие оружие обеим сторонам красиво тратят деньги под разливаемое шампанское. Даже воины без лиц обладают собственной манерой боя и интересной органикой, а споры о добре и зле ведутся живыми фразами уязвимых героев и злодеев. Десятка классных актеров — Оскар Айзек, Лора Дерн, Бенисио Дель Торо (да, тут есть и он в роли отпетого прохиндея), Кэрри Фишер и Майк Хэмилл — не теряются, не отсвечивают и не перебивают друг друга. А три сюжетные линии в конце концов сходятся в одном месте без неуклюжести, типичной для эпоса на два с половиной часа: впервые за очень долгое время от дорогостоящей бойни не хочется отрезать ни кадра. Кровавые следы космических кораблей, фраза «Разуй глаза!» и то, как Оскар Айзек тискает робота, — все это полупрозрачная материя, которой славятся хорошие «Звездные войны»: осязаемые, не боящиеся смешного, завязанные на зрительской ностальгии, но и придумывающие что-то новое без оглядки на великое наследие. Очень обидно, что выход Райана Джонсона — исключение, а не правило современного высокобюджетного кино. И еще показательнее, что без него, Дени Вильнёва или Тайки Вайтити — режиссеров, начинавших в компактных независимых фильмах по собственным сценариям, — блокбастеры в этом году были бы по большей части очень печальным зрелищем.
Смотреть? Да
«Близкие»
Режиссер: Ксения Зуева
В ролях: Елена Чекмазова, Андрей Стоянов, Надежда Иванова
Дебютная российская драма — опять о нелюбви
Мать, учительница музыки, доводит учениц до отчаяния и исступления. Она замужем за огромным лбом, привыкшим без повода выпивать во время ужина и бить кулаком по столу. У пары есть двое детей-подростков: переживающая о своем весе дочка и сын, болтающийся по подъездам. Оба предпочтут что угодно, только не находиться лишний раз дома — где-то в городе среди лишних и неприятных ровесников они будут пытаться построить дружеские и романтические отношения. В отдельной комнате квартиры в панельной многоэтажке живет пожилая бабушка: родители давно хотят передать ее в дом престарелых, объясняя это тем, что она почти выжила из ума. По сути, запертая от всех, кажется, она — единственный здравомыслящий человек в заколдованной семье, где все смотрят друг на друга волком.
Как это часто бывает с дебютом, мы все это, кажется, совсем недавно видели. Иногда «Близкие» визуально напоминают спин-офф сериала «Школа», заимствуя ее псевдодокументальный подход: одна из главных актрис — оттуда, как и блеклые цвета ничего не приукрашивающей камеры. Иногда фильм похож на малобюджетную и упрощенную версию «Нелюбви», включая сюжетную линию об исчезнувшем члене семьи, после чего следует вынужденное и опоздавшее общее покаяние. Кино об отчуждении, которого сильно не хватает на русском языке и в современной реальности, явно захватывает новое поколение российских режиссеров: теперь они хотят говорить о большом, описывая маленькое — всего лишь одну квартиру в одной из миллиона многоэтажек. Проблема «Близких», как с любым первым фильмом молодого автора, — в сценарии, где правят стереотипы и узнаваемые герои, мотивации которых легко укладываются в одно предложение. Слишком понятные, чтобы смотреть на них весь фильм, слишком ускользающие — чтобы предстать именно после «Близких» в каком-то новом качестве. В любом случае это правильная попытка в верном направлении.
Смотреть? Возможно
«Дэвид Хокни: Поп-арт в Королевской академии художеств»
Режиссер: Фил Грабски
В ролях: Дэвид Хокни, Мартин Гэйфорд, Тим Марлоу
История успешной выставки одного из главных представителей поп-арта
Художник Дэвид Хокни в круглых очках с сутулой спиной бродит по залам лондонской Королевской академии искусств — месту проведения его важнейшей ретроспективы, на которой выставляются пейзажи и портреты его авторства. В середине 60-х годов Хокни стал одним из художников, которые вернули британскому искусству ведущее место на международной арт-сцене и сделали фигуративную живопись снова модной и востребованной. Спустя 50 лет Хокни — настоящий патриарх со списком регалий и достижений. Выставка из 82 портретов на голубом и фиолетовом фоне и его последние эксперименты с пейзажами — важная финальная черта в работе Хокни и одно из главных прижизненных достижений.
Этот фильм снят по всем правилам культурного мерчендайза: многие большие события выпускают сопутствующие фильмы о том, как они устроены изнутри. Этот фильм о Хокни примечателен его подробными интервью о рабочем процессе и пристальным взглядом на технологию живописи. Пейзажи и ростовые портреты Хокни все-таки лучше смотреть или живьем, или на большом экране, а не в каталоге — и фильм снабжает выставку необходимым производственным и культурологическим комментарием. Хокни — ироничный, въедливый, беспокойный, погруженный в свое дело — подробно объясняет, как он делает наброски и пишет на холсте, подбирает цвета и придумывает видео и что больше всего интересует его в природе и людях как главных темах его работ.
Смотреть? Да
«Виктория и Абдул»
Режиссер: Стивен Фрирз
В ролях: Джуди Денч, Али Фазал, Тим Пиготт-Смит
История дружбы королевы и простого мусульманина, в которую невозможно поверить
Пожилая и уставшая от царствования и постоянного контроля королева Виктория (Джуди Денч) дремлет в изголовье бесконечного стола. На один из величественных приемов в ее честь привозят двоих индийцев (одного высокого и симпатичного, другого — низкого и комичного), чтобы торжественно вручить ей драгоценный сувенир от крупнейшей колонии. Подношение не вызывает у дремлющей королевы вообще никакого интереса, а вот высокий смуглый брюнет остается при дворе надолго — к недоумению и открытой ненависти всех наследников и близких. Абдул Карим (Али Фазал) учит пожилую королеву родному урду, письму справа налево, рассказывает о вкусе манго и трудностях создания настоящего восточного ковра. Королева проводит с ним все больше времени, дарит ему титулы, перевозит семью Абдула поближе к Виндзорскому замку и, кажется, даже влюбляется в молодого фаворита.
«Виктория и Абдул» — мелодрама британского режиссера Стивена Фрирза, который поочередно снимает то выдающиеся, то по-настоящему стыдные фильмы. Трудно представить, как один и тот же человек, отвечавший за «Опасные связи», выдержанную «Королеву» и сильнейшую «Филомену», способен на «Викторию и Абдула», но да, все эти фильмы снял он. История симпатии могущественной монархини и ее верноподданного, лишенного какого бы то ни было выбора, показана с вопиющей безответственностью и невежеством, в котором Фрирза сложно заподозрить. Человек, снявший «Мою прекрасную прачечную» или «Грязные прелести», должен знать все о привилегиях, ядовитых парах власти и о накрывающей Британию исламофобии и сторонниках Brexit. «Виктория и Абдул» смотрится как плоская карамельная мелодрама, не желающая вдаваться в неприятные подробности. Это милая биография в стилистике тэтчеровского Би-Би-Си, где немолодая и уставшая королева проводит дни за беседами c приятным молодым слугой. Все здесь, даже карикатурные капризные дети и приближенные — плюшевые зверюшки с обаятельными недостатками, а не безответственные люди, истреблявшие народы и купавшиеся в золоте. Пример чудовищного анахронизма и колониальной эстетики, непритязательное и неглубокое кино Фрирза пичкает зрителей сказками, не осмеливаясь задать ни одного вопроса по существу: начиная с того, чем была эта связь королевы и простого мусульманина с другой части света, заканчивая тем, что на самом деле чувствовал Абдул, пока эмоционально обслуживал королеву.
Смотреть? Нет
Обложка: kinomania
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