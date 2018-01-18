Гэри Олдман в байопике Уинстона Черчилля

Палата Общин гудит и требует отстранения Чемберлена с поста премьер-министра Великобритании. В разгар постоянного наступления Германии на Европу действовать нужно быстро. Уинстон Черчилль (Гэри Олдман) не появляется на заседаниях, чтобы не показаться слишком желающим занять новый пост — но на его кандидатуре в итоге сходятся несколько решающих голосов. Пожилой и неповоротливый, он надиктовывает письма нервной новенькой стенографистке (Лили Джеймс), выпивает крепкое на завтрак и кашляет от сигар: меньше всего он похож на человека, перед которым скоро будет трепетать половина мира. Не совсем уверенный в себе король Георг назначает с Черчиллем обязательные еженедельные встречи. За спиной у нового премьера есть не известное большинству оружие — его внимательная, сильная и взвешенная жена (Кристин Скотт-Томас), с которой они давно воют заодно.

Байопик Черчилля от режиссёра «Искупления» и «Анны Карениной» Джо Райта издалека кажется одним из самых многообещающих фильмов года — человек, выигравший Вторую мировую для своей страны и написавший об этом мемуары в несколько томов, наконец получает новое воплощение. К Гэри Олдману нет никаких претензий — максимально не похожий на Черчилля, он оборачивает его речь и тело в малозначительные звуки и движения, на что способны только великие актёры: невидимые усилия Олдмана оживляют легенду. Учтивый, остроумный, прямолинейный, но не простоватый, его Черчилль собран в той же тональности, в какой Тимоти Сполл в фильме Майка Ли слепил образ другого легендарного британца — Уильяма Тёрнера. Маленькие кряхтения, неуклюжие повороты, пристальные взгляды невыразительных глаз. Правда, на похвалах Гэри Олдману хочется остановиться. Захватывающая история восхождения к власти в исполнении Райта выглядит в плохом смысле книжной, выхолощенной, лишённой какого бы то ни было авторского пересказа: диалоги здесь довольно беззубы, второстепенные герои выглядят статистами, а прописанный в сценарии Черчилль — не самый захватывающий компаньон для целого фильма. Вряд ли байопик политика нужен тем, кто прогулял школьные уроки истории, да и книжка афоризмов Черчилля удивит обычного зрителя куда больше, чем мельтешения в парламенте, королевском дворце и на Даунинг-стрит.

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