Финал устаревшей БДСМ-мелодрамы о девушке в беде и спасителе-миллионере

Долгожданная брачная церемония: на безымянном пальце Анастейши обручальное и помолвочное кольцо, на котором красуется бриллиант размером с глазное яблоко, а богатый и безупречный Кристиан обещает перед парой сотен гостей беречь жену до конца своих дней. Во время медового месяца Ана загорает на юге Европы, едет в Париж, получает в подарок побрякушки и получает долгожданное повышение. В качестве сюрприза Кристиан покупает дом, нанимая флиртующую архитекторшу с вызывающим декольте, продолжает крутить миллионами, по вечерам доминирует в красной комнате и после сцен ревности настаивает как можно скорее взять его фамилию. Ана не хочет быть домохозяйкой, некстати заводит разговор о будущем ребенке, не может встретиться с подругой на вечер, не вызывая вопросов, и чувствует себя все больше пленницей Грэя — особенно после таинственного нападения на их квартиру.

Производственный цикл трилогии по нашумевшему бестселлеру явно не успевает за духом времени: когда-то нелепо нереалистичный, но в общем любопытный фильм о БДСМ-партнерстве, сейчас смотрится со слезами на глазах — от смеха. Дело не только в патологически нарушенной коммуникации партнеров, которые спустя месяцы отношений не знают друг про друга базовые вещи. Не только в деревянном Кристиане, который, как Бэтмен, пользуется всем дорогим и лучшим, но не демонстрирует на протяжении трилогии ни одного качества, которое помогло бы ему на это заработать (кроме, разве что, непробиваемости). Фраза «Купил новый?» об очередном самолете, телефоны Vertu и квартиры, в которые открываются лифты, — все это в голодной России в феврале 2018 года смотрится как черный юмор о метаниях богачей. А в худшие свои моменты — как развороты интерьерных журналов, где муж с женой держатся за руки и комментируют выбор не доступной папуасам встроенной кухни.

«50 оттенков» всегда были не только о сексе, но еще и о власти и статусе — но шли годы, а с этими темами в рамках трилогии все еще не умеют обращаться. Секс, продающийся во франшизе как запретный и редкий, не сильно отличается от сцены в «Красотке» на фортепиано (Кристиан здесь играет и поет, только за этим стоит купить билет в кино) с поправкой на наручники, красный диван и вибратор. Арсенал по-настоящему жестких игрушек, развешанных по стенам, в действии так и не показывают — ханжество постельных сцен обнажают не столько приемы «женского романа», сколько нынешние мейнстримные требования к эротике: Эдриан Лайн бы очень огорчился. «50 оттенков свободы», конечно, снят не затем, чтобы всерьез анализировать диалоги, которые то и дело прерываются сосками Дакоты Джонсон или беззастенчивой рекламой одного автомобильного бренда. Зачем же он тогда снят? Возможно, в память о навсегда забытой Оксане Робски, продающей опыт подглядывания в замочную скважину богатых домов по цене бульварной книжки. Теперь у нас есть долгожданная экранизация похожего сюжета с постельными сценами и целыми бассейнами американских долларов. Спустя семь лет после успеха первого романа Э. Л. Джеймс очевидно, что у зрителей за это время появились новые центры удовольствия.

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