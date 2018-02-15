Российская мелодрама о травмированной фигуристке, которая мечтает стать чемпионкой

В Иркутске не то чтобы есть чем заняться — шестилетняя Надя замирает перед телевизором с фигуристами. Сильно больная мама (Ксения Раппопорт) тянет на себе дом и работу и отводит дочку к супертренеру (Мария Аронова) — местной Татьяне Тарасовой — в надежде поставить ее на коньки. Профессионал просит не донимать ее глупостями — у девочки плохая координация и не поставлена хореография, и мама решает тренировать дочку сама на заледенелом Байкале. После сердечного приступа мамы Надя попадает к тете, верящей в фэншуй и торгующей бананами из палатки. Из-за упрямства Надя все-таки проходит в спортивный интернат и показывает фантастические результаты всего за несколько недель учебы. Спустя десять лет Надя Лапшина (Аглая Тарасова) — одна из главных надежд российского фигурного катания и претендентка на золото в придуманном соревновании Кубок льда. Но травма делает ее совершенно бессильной и, кажется, переносит в точку, где все начиналось — родной Иркутск. Там ее спасителем станет хамоватый и драчливый хоккеист (Александр Петров), которого временно отстранили от занятий.

Романтическая история о любви изящной фигуристки и хоккеиста-недотепы — то, к чему еще может приготовить зрителей трейлер. То, о чем нет речи в анонсе: что «Лед», вообще-то, мюзикл, собранный по образу «Через Вселенную» Джули Теймор, но, конечно, с отечественной спецификой. Пять абсурдных музыкальных номеров по русской поп-классике раскрывают неудачи и победоносные амбиции «Льда» во всю ширь: Ксения Раппопорт качает детскую кроватку под «Хочешь?» Земфиры, дети в спортивном интернате поют про «разорванный рот у комбата», а массовка в финале подхватывает не самый известный хит группы «Амега». Все это — 15 гарантированных минут стыда в хронометраже фильма, с которым и так не все в порядке. С актерами, как это часто бывает в российском кино, промахов мало — проблема, как всегда, в том, что им забыли написать слова. Аглая Тарасова отлично справляется с ролью трудолюбивой отличницы, которой надо изо всех сил взять себя в руки, но говорит из учебника по русскому для продолжающих. Аронова — идеальный тренер-харизматик, как и Петров — расписной хулиган. Но все, что год назад сгубило фильм «Большой» о другой отечественной гордости — балете, присутствует и здесь: стереотипы в ролях второго плана и полное пренебрежение к реальности. «Лед» снимают на внутренний экспорт с идеями о том, какими мы хотим казаться сами себе — поломанными, но всемогущими.

Фантастически нелепая сцена, где хоккеист сбрасывает фигуристку в инвалидном кресле с отвесной горы, становится началом большой любви: оказывается, чтобы с парализованным низом встать на ноги, требуется мотивация и сила воли (сразу вспоминается социальная реклама «Выбери, в какое кресло посадить ребенка»). Еще нелепее и безответственнее выглядит тренерская истерика: героиня Ароновой практически кричит на девушку в инвалидном кресле, что она всегда была победителем, а тут вдруг раскисла. Расписной красавец и эгоист, партнер-фигурист (Милош Бикович) с первого кадра саморазоблачительно смотрит исподлобья — подонок и есть подонок, еще и напевает Ивана Дорна. Перед нами — танцы на льду с любовной линией и немудреным саспенсом, чтобы под старые песни о главном капнула пара сентиментальных слез. Продюсерский (режиссер фильма — дебютант с именем Олег Трофим), леденцовый и совершенно пустой «Лед» за два часа времени и очень много миллионов денег не рассказывает толком ни про любовь, ни про фигурное катание, ни про жажду к победе и больше всего напоминает самый дорогой музыкальный клип в истории — к пяти песням, которые и без этого фильма все и так неплохо помнят: Земфире и Богдану Титомиру это кино точно ни к чему.

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