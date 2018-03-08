Не так страшно, как казалось: первый бодипозитивный ромком в России

Приехавшая из деревни в Нижний Новгород, Аня (Александра Бортич) давно работает кондитером и даже выигрывает местные конкурсы. У нее есть типичная сельская домохозяйка мама (встречается с комбайнером, который любит накатить и выжигает на досках Фредди Меркьюри), бойфренд Женя (тренер в бассейне — настолько же накачанный, насколько тупой) (Роман Курцын из «Крыма»), слишком богемная подружка Натаха (Ирина Горбачева) с мужем-кретином, который играет музыку с голым торсом и крутит спиннер.

Еле втиснувшись в обтягивающее зеленое платье, Аня из ревности приезжает на свадьбу друзей, потому что видит, как во «ВКонтакте» худая незнакомка целует ее парня. Парень, долго не думая, бросает Аню прямо на свадьбе друзей с обидной речью, что она больше «не заводит как ключик». Аня смотрит на свои фотографии двухлетней давности, клянется похудеть, заселяется на балкон с видом на Волгу к лучшей подруге и пытается записаться в анонимную группу обжор. Именно там она знакомится с милейшим толстяком Колей Барабановым (Евгений Кулик — наш Сет Роген и Джона Хилл одновременно), которому необходимо похудеть, чтобы коллеги воспринимали его всерьез. Коля живет по мантре «Другой жизни не будет» и катается на ярко-желтой «Ниве». Вместе Аня и Коля пробуют потренироваться, навещают Аниного папу (смешное камео Сергея Шнурова) и разбираются, какие эмоции они заедают тортами, чипсами и бургерами.

По трейлеру от «Я худею» можно было ждать чего угодно — в первую очередь недоброго и недалекого фильма о том, к каким глупостям приводит молодую и неопытную девушку погоня за идеальной попой. По факту же «Я худею» (с ожидаемой скидкой на русское кино) — наполненное клише, но очень живое и резонирующее зрелище о том, как нас губит зависимость от чужого мнения. Конечно, фильм, скорее всего, раскритикуют адепты интуитивного питания («Соберись, тряпка!» звучит здесь регулярно), в финале он довольно наивно разжевывает идею про обязательную любовь к себе, а вся деревенская линия попахивает неистребимой любовью к фильму «Любовь и голуби» (который, правда, по отношению к нынешнему мейнстриму ощущается как чуткая классика). Фантастическая Александра Бортич настолько хороша и в плюс 20 килограмм, что вломить ее парню хочется с первого кадра, независимо от того, как она выглядит в обтягивающих платьях.

«Я худею» предсказуемо (так, однако, в России никто еще не делал) объясняет, что каждый во многом ответственен за свою жизнь и раскладывает созависимые отношения на ожидаемые, но от этого ничуть не менее реальные причины: отсутствующий родитель (модный папа, который начал жизнь с нуля), одинокая мама с мантрой о том, что надо «потерпеть», парни, исповедующие идею товарности девушек, система нездорового питания и культура перекармливания, стыд упитанного человека за свое тело в спортзале и огромные силы, которые надо потратить в наших широтах, чтобы иметь право на себя. Пшеничные поля дополняются неожиданной фактурой нестоличного города (очень приятно видеть в мейнстриме вне «Елок» не Москву и не Петербург), стереотипные персонажи говорят дурацким сленгом, но несут в себе приметы времени (не хуже, чем в «Гуляй, Вася!» или «Хорошем мальчике»): признаются в любви стремным репаком, говорят как «Реальные пацаны», обсуждают личность человека на примере творожной запеканки, напиваются под песню «Мокрая девочка танцует» и мечтают доехать до Москвы, чтобы снять высотку в инстаграме. В общем, они немножко типажи, но еще и люди.

«Я худею» соединяет в себе кое-что неплохое, сделанное на телевидении, с максимальной степенью феминизма, на которую пока способно массовое российское кино: услышать с экрана, что за маму лучше заступиться, чем презирать ее, что спать с пьяной девушкой не ок, а худеть, если решили, нужно для себя и здоровья, а не для парня и к лету — довольно полезно для кучи людей, которые привыкли угождать другим. Мы сами в шоке от того, чтобы написать этому фильму вердикт «Возможно», но это, наверное, самый честный ответ: не сообщая ничего принципиально нового, этот фильм на русском языке — действительно новый взгляд на самооценку и отношения с собой.

Смотреть? Возможно