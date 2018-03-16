Сносный, но не великий экшен о расхитительнице гробниц

Через пять лет после исчезновения отца Лара Крофт (прекрасная Алисия Викандер) занимается спортом и участвует в уличных гонках Лондона на велосипеде с лисьим хвостом (этому посвящена одна из лучших экшен-сцен в кино за последние несколько лет). Во время встречи с управляющей делами их общей с отцом компании (Кристин Скотт-Томас в роковой роли) Лара раскрывает папину загадку из прошлого и отправляется по следам отца в Азию — сначала в Гонконг, а оттуда — на затерянный остров, где, кажется, дремлет дух мертвой азиатской царицы, который может пробудиться и уничтожить все живое. На каждом следующем этапе Лара не только будет получать новые послания от отца, но еще и раскрывать расставленные вокруг нее ловушки. Остров, как окажется, захвачен таинственной корпорацией с сотнями пленников, и туда никто, кроме Лары, долгие годы не мог добраться — и выбраться оттуда тоже не смог.

«Лара Крофт» начинается бодро и с первых минут обещает не очень глубокое, но захватывающее зрелище, которое со второго часа сильно подтормаживает и теряет обороты. Несколько интересно придуманных погонь забываются, как только Лара просыпается на острове в компании не очень убедительного одномерного злодея и десятков покорно работающих на него статистов — начинается что-то в духе фильма «Мумия», но в азиатских тропиках. Что действительно однозначно работает на фильм — это фантастическая цельность и характер Алисии Викандер, которая не только набрала для фильма прекрасную форму (здесь она классно дерется и выполняет разные трюки), но и придала хоть какую-то осмысленность типичным экшен-поворотам, будь то крушащийся прямо под ней самолет, бег по джунглям или полет на парашюте. Викандер, слишком умная для этой роли, подходит к ней как настоящая Лара — отличница в теле миниатюрной супергероини, во взгляде которой — мотивация, обаяние и очевидный талант приковывать к себе внимание. В той же степени, в какой фильму повезло с исполнительницей главной роли, все остальные актеры и события выдают в «Ларе Крофт» кино второй категории: схематичные второстепенные герои, дурацкие ребусы, ожидаемые полчаса не очень вразумительной беготни, растянутая финальная драка и спекулятивная дочерне-отцовская линия. Никаких сомнений в том, что оскаровская лауреатка Викандер — еще и идеальная актриса для неглупого экшена, теперь только осталось этого неглупого экшена дождаться.

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