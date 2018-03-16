Фильмы неделиНовая «Лара Крофт», «Леди Бёрд» и «До свидания там, наверху»
Алиса Таёжная оценивает главные новинки кинопроката
Текст: Алиса Таёжная
«Tomb Raider: Лара Крофт»
Режиссер: Роар Утхауг
В ролях: Алисия Викандер, Доминик Уэст, Уолтон Гоггинс
Сносный, но не великий экшен о расхитительнице гробниц
Через пять лет после исчезновения отца Лара Крофт (прекрасная Алисия Викандер) занимается спортом и участвует в уличных гонках Лондона на велосипеде с лисьим хвостом (этому посвящена одна из лучших экшен-сцен в кино за последние несколько лет). Во время встречи с управляющей делами их общей с отцом компании (Кристин Скотт-Томас в роковой роли) Лара раскрывает папину загадку из прошлого и отправляется по следам отца в Азию — сначала в Гонконг, а оттуда — на затерянный остров, где, кажется, дремлет дух мертвой азиатской царицы, который может пробудиться и уничтожить все живое. На каждом следующем этапе Лара не только будет получать новые послания от отца, но еще и раскрывать расставленные вокруг нее ловушки. Остров, как окажется, захвачен таинственной корпорацией с сотнями пленников, и туда никто, кроме Лары, долгие годы не мог добраться — и выбраться оттуда тоже не смог.
«Лара Крофт» начинается бодро и с первых минут обещает не очень глубокое, но захватывающее зрелище, которое со второго часа сильно подтормаживает и теряет обороты. Несколько интересно придуманных погонь забываются, как только Лара просыпается на острове в компании не очень убедительного одномерного злодея и десятков покорно работающих на него статистов — начинается что-то в духе фильма «Мумия», но в азиатских тропиках. Что действительно однозначно работает на фильм — это фантастическая цельность и характер Алисии Викандер, которая не только набрала для фильма прекрасную форму (здесь она классно дерется и выполняет разные трюки), но и придала хоть какую-то осмысленность типичным экшен-поворотам, будь то крушащийся прямо под ней самолет, бег по джунглям или полет на парашюте. Викандер, слишком умная для этой роли, подходит к ней как настоящая Лара — отличница в теле миниатюрной супергероини, во взгляде которой — мотивация, обаяние и очевидный талант приковывать к себе внимание. В той же степени, в какой фильму повезло с исполнительницей главной роли, все остальные актеры и события выдают в «Ларе Крофт» кино второй категории: схематичные второстепенные герои, дурацкие ребусы, ожидаемые полчаса не очень вразумительной беготни, растянутая финальная драка и спекулятивная дочерне-отцовская линия. Никаких сомнений в том, что оскаровская лауреатка Викандер — еще и идеальная актриса для неглупого экшена, теперь только осталось этого неглупого экшена дождаться.
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«Леди Бёрд»
Режиссер: Грета Гервиг
В ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Трейси Леттс
Знакомая история о совершеннолетней девочке — при этом ни на что не похожая
17-летняя Кристин Макфирсон (Сирша Ронан) страдает от посредственности своего окружения: родом она из небогатой семьи в тихой провинции Сакраменто. Чтобы хоть немного почувствовать себя особенной, Кристин дает сама себе броское имя Леди Бёрд, записывается в театральную студию, чтобы участвовать в постановке мюзикла, и ищет себя среди друзей и кавалеров. Но главный лейтмотив ее жизни — постоянные конфликты с мамой (Лори Меткаф), которая работает медсестрой в две смены и давно не жила своей мечтой, именно поэтому идеалистические планы дочки поступить в престижный и дорогой колледж в Нью-Йорке злят мать больше всего. Конец весны и начало лета проходят в волнениях за сданные экзамены, приготовлениях к выпускному и романтических увлечениях (Лукас Хеджес и Тимоти Шаламе), пока Лёди Берд готовит план бегства из надоевшей дыры.
Это второй фильм Греты Гервиг (дебют она сняла напополам с другим важным современным американским режиссером Джо Свонбергом) и ее первая полностью самостоятельная работа как сценаристки и режиссера — настоящее авторское кино как оно есть и, что редко бывает с авторским кино, абсолютный хит американского проката. В «Лёди Берд» сошлось многое: и пронзительные зрительские рецензии, и почти единогласная любовь критиков, и банальная история на все времена, рассказанная звонким чистым искренним голосом. Конечно, все происходящее с Кристин Макфирсон мы так или иначе видели в куче любимых фильмов — от Джона Хьюза до Уэса Андерсона. Правда в том, что сильная главная героиня, проявляющая инициативу, не зацикленная на парнях и идущая по жизни с гордо поднятой головой, выглядит в «Леди Бёрд» свежей, душевной, родной и так похожей на каждого 17-летнего человека, которому не досталось врожденных привилегий. Помимо прочего, «Леди Бёрд» — кино о несостоятельности американской мечты, разорении среднего класса и довлеющем страхе повторить судьбу родителей-неудачников (и почему они на самом деле никакие не неудачники, просто в 17 лет этого не понять). А также вечный роман воспитания, который в начале XXI века проходит не в отношениях с «тем самым единственным», а через постоянное чередование проб и ошибок по дороге от глупой невинности к какому-никакому опыту.
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«До свидания там, наверху»
Режиссер: Альбер Дюпонтель
В ролях: Науэль Перес Бискаярт, Альбер Дюпонтель, Лоран Лафитт
Антимилитаристская французская драма с дюжиной номинаций на «Сезар»
Накануне окончания Первой мировой войны жаждущий крови лейтенант Прадель отправляет двоих солдат, а следом и весь взвод на верную смерть. На буро-синем поле боя один солдат, увлеченный художник Эдуар (Науэль Перес Бискаярт), бросается спасать жизнь усатому бухгалтеру Альберу (режиссер фильма Альбер Дюпонтель), вытаскивая его из бомбовой воронки. Случается это ценой ужасной раны — после боя у Эдуара обезображено лицо. Чувствуя себя обязанным за спасенную жизнь, Альбер вначале вытаскивает товарища из больницы и с войны с поддельными документами, врет о его месте захоронения и потом полгода ворует морфий, чтобы привести Эдуара в чувство. Стремясь забыть трагедию войны, Эдуар начинает изготавливать маски, которые спрячут часть его лица или все лицо целиком, очень много рисует и придумывает мошенническую схему, по которой сможет добраться до своего обидчика и могущественного отца — богатого финансиста, никогда не относившегося всерьез к художественному таланту сына.
Что такое война и как на ней зарабатывают — главный, но не очевидный из анонсов мотив фильма «До свидания там, наверху». Драму экранизировали по французскому бестселлеру, который получил Гонкуровскую премию — сам фильм был номинирован 12 раз в рамках самой престижной французской премии «Сезар». Это французский военный эпик, где личная драма перемешана с коллективной травмой и густой реконструкцией: улиц, костюмов, особняков и тона Моруа и Франса.
Сентиментальный и построенный скорее на актерской игре, чем режиссерской принципиальности, фильм Дюпонтеля показательно разбирается с темой войны, если не сказать, что изобличает коррупционные и финансовые схемы, которые стоят за десятками тысяч жертв каждой государственной трагедии. Безымянные могилы и плачущие вдовы, коммерчески выгодные кладбища и путаница с документами, коллективная память как бизнес и патриотические спекуляции — в центре «До свидания там, наверху», помимо парада впечатляющих масок, согревающего юмора и нескольких отлично сыгранных ролей. Местами похожий на «Долгую помолвку» Жене с еле уловимыми отсылками к французскому кино первой половины XX века, фильм слишком часто уходит в мейнстримовую реконструкцию и не свойственные большому кино упрощения. Несмотря на долгий хронометраж, в финале нам все еще довольно мало ясно про опустошение и привязанность главных положительных героев, которые иллюстрируют, но не выражают ничего многомерного в трудном разговоре о напрасной войне.
Смотреть? Возможно
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