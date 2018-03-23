После гибели героического рейнджера (в первой части его играл Идрис Эльба) его сын Джейк (актер «Детройта» и «Звездных войн» Джон Бойега) в двухминутном вступлении пересказывает, как изменилась жизнь за десять лет. Беззаботные вечеринки с тверкающими попами у бассейна, потребительский рай (здесь герой зачем-то целует упаковки Oreo и бутылку соуса Sriracha), редкие набеги на полигоны разрушенных роботов. Во время одной из таких вылазок Джейк знакомится с подростком Амарой (Кейли Спэни), которая в свои sweet 16 собрала из обломков роботов собственного механического друга высотой в 30 метров.

После разъяснительной беседы со сводной сестрой (именно она была в титрах первого «Тихоокеанского рубежа») Джейк со звучной фамилией отца возвращается на службу тренировать кадетов, чтобы они оперировали роботами-помощниками. На тихоокеанской военной базе он встречает белого конкурента (Скотт Иствуд, сын и бледная копия Клинта Иствуда), красивую латиноамериканку, инженера Джулс (ей дали настолько мало пространства для действия, что имя можно не запоминать), несколько фриковатых ученых и китайских инвесторов (нужно же как-то продать миллиард билетов на фильм в Азии). Во время тренировочного старта в Сиднее из океана внезапно поднимается неприрученный робот с ракетами, размахивая пушками на фоне Сиднейской оперы. В течение часа с лишним из моря повылезают еще тысяча чертей — то кайдзю, то трансформеров, — которые будут рассыпаться в компьютерные крошки, пока главный герой ожидаемо разберется с детскими комплексами и осознанием своего места в мире. Джейк так давно и показательно нахваливает себя и свою внешность, что за этим (по всем правилам сценариев блокбастеров, когда за них берутся пятеро) должны скрываться ожидаемые психологические проблемы.

Первый «Тихоокеанский рубеж» — самый дорогой и самый отчужденный от Гильермо дель Торо проект — заработал так много денег, что идею автоматически продлили: выбрав исполнителем, правда, продюсера «Спартака» и «Сорвиголовы». Первых минут достаточно, чтобы понять, что такое авторское и фабричное голливудское кино: в любви дель Торо к морским чудищам и тщательно проработанным персонажам из фантазийного мира нет равных, что он и доказал в своем последнем фильме.

Вторая часть от ремесленников средней руки не имеет к этой чуткости и внимательности никакого отношения: это плохо и глупо скроенный, халтурно написанный экшен в духе провалившейся с треском десятилетней франшизы про трансформеров, из этих же трансформеров и натужных криков сделанный — с деревянным и необаятельным кастом, где каждый снимается в отдельном фильме. Самое живое существо, как это часто бывает, — 19-летняя девочка с ясными глазами, еще не обкатанная на подобной халтуре. Широко раскрытые глаза перед вымышленным наступающим морским монстром, неловкие паузы, ломаный ритм и темп бодрого зарабатывания денег на металлических хватках и поломках — все симптомы провального фильма налицо. Никто и не ждал волшебства, но слово «сиквел» в 2018 году в девяти случаях из десяти звучит как однозначный приговор.

Смотреть? Нет