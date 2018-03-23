Фильмы недели«Тихоокеанский рубеж — 2», «Тебя никогда здесь не было», «Гонка века» и еще один фильм
Алиса Таёжная препарирует главные новинки кинопроката
«Тихоокеанский рубеж — 2»
Стыдный сиквел в духе поздних «Трансформеров», а не оригинала Гильермо дель Торо
Режиссер: Стивен ДеНайт
В ролях: Джон Бойега, Скотт Иствуд, Кэйли Спэни
После гибели героического рейнджера (в первой части его играл Идрис Эльба) его сын Джейк (актер «Детройта» и «Звездных войн» Джон Бойега) в двухминутном вступлении пересказывает, как изменилась жизнь за десять лет. Беззаботные вечеринки с тверкающими попами у бассейна, потребительский рай (здесь герой зачем-то целует упаковки Oreo и бутылку соуса Sriracha), редкие набеги на полигоны разрушенных роботов. Во время одной из таких вылазок Джейк знакомится с подростком Амарой (Кейли Спэни), которая в свои sweet 16 собрала из обломков роботов собственного механического друга высотой в 30 метров.
После разъяснительной беседы со сводной сестрой (именно она была в титрах первого «Тихоокеанского рубежа») Джейк со звучной фамилией отца возвращается на службу тренировать кадетов, чтобы они оперировали роботами-помощниками. На тихоокеанской военной базе он встречает белого конкурента (Скотт Иствуд, сын и бледная копия Клинта Иствуда), красивую латиноамериканку, инженера Джулс (ей дали настолько мало пространства для действия, что имя можно не запоминать), несколько фриковатых ученых и китайских инвесторов (нужно же как-то продать миллиард билетов на фильм в Азии). Во время тренировочного старта в Сиднее из океана внезапно поднимается неприрученный робот с ракетами, размахивая пушками на фоне Сиднейской оперы. В течение часа с лишним из моря повылезают еще тысяча чертей — то кайдзю, то трансформеров, — которые будут рассыпаться в компьютерные крошки, пока главный герой ожидаемо разберется с детскими комплексами и осознанием своего места в мире. Джейк так давно и показательно нахваливает себя и свою внешность, что за этим (по всем правилам сценариев блокбастеров, когда за них берутся пятеро) должны скрываться ожидаемые психологические проблемы.
Первый «Тихоокеанский рубеж» — самый дорогой и самый отчужденный от Гильермо дель Торо проект — заработал так много денег, что идею автоматически продлили: выбрав исполнителем, правда, продюсера «Спартака» и «Сорвиголовы». Первых минут достаточно, чтобы понять, что такое авторское и фабричное голливудское кино: в любви дель Торо к морским чудищам и тщательно проработанным персонажам из фантазийного мира нет равных, что он и доказал в своем последнем фильме.
Вторая часть от ремесленников средней руки не имеет к этой чуткости и внимательности никакого отношения: это плохо и глупо скроенный, халтурно написанный экшен в духе провалившейся с треском десятилетней франшизы про трансформеров, из этих же трансформеров и натужных криков сделанный — с деревянным и необаятельным кастом, где каждый снимается в отдельном фильме. Самое живое существо, как это часто бывает, — 19-летняя девочка с ясными глазами, еще не обкатанная на подобной халтуре. Широко раскрытые глаза перед вымышленным наступающим морским монстром, неловкие паузы, ломаный ритм и темп бодрого зарабатывания денег на металлических хватках и поломках — все симптомы провального фильма налицо. Никто и не ждал волшебства, но слово «сиквел» в 2018 году в девяти случаях из десяти звучит как однозначный приговор.
Смотреть? Нет
«Гонка века»
Душевная и умная ретродрама об утопическом путешествии через океан
Режиссер: Джеймс Марш
В ролях: Рэйчел Вайс, Колин Фёрт, Дэвид Тьюлис
Вдохновившись историями о дальних странствиях, яхтсмен-любитель Дональд Краухёрст (Колин Фёрт) начинает буквально бредить морем и идеей кругосветного путешествия. Есть реальная причина его решения — семья почти разорена, а призом от местной газеты он планирует расплатиться с долгами. Мистер Краухёрст должен отчалить из Британии, отплыть через Атлантику на юго-запад к Австралии, обогнуть Латинскую Америку и вернуться в рекордные сроки, соревнуясь со своими современниками, профессиональными спортсменами.
У Дональда трое детей и великолепная понимающая жена Клэр (Рэйчел Вайс), но море зовет, деньги тают и он начинает искать спонсоров. Найдя способы снарядить яхту в короткий срок, хоть и не слишком тщательно, Дональд обращается за спонсорской и медийной поддержкой — в компании с супом и пивом и под опекой расторопного агента (Дэвид Тьюлис). Приманка его поездки для журналистов — непрофессионал встречается с китами и девятым валом и терпит тяготы одиночества с риском для жизни. Поездка большинству кажется суицидом — но Дональда с помпой проводят из порта, чтобы с первого дня сочинять о нем тревелог в реальном времени. В океане будут плескаться дельфины, лодка не раз будет ломаться — жена Дона в интервью будет покорно рассказывать, что муж может найти выходит из тысячи ситуаций, и поглядывать, когда же уже зазвонит телефон.
«Гонка века» с первого взгляда не выглядит сколько-нибудь обязательным к просмотру фильмом, учитывая, что в нашем распоряжении уже есть «Изгой» и «Не угаснет надежда». Тем временем это по-настоящему проникновенно снятый, грустный и очень честный фильм о желании героизма и смертоносности утопических планов, где Колин Фёрт и Рэйчел Вайс играют узнаваемую пару — сумасбродного энтузиаста, в тихом омуте которого дремлет желание доказать миру, что он не неудачник, и его напуганную и принимающую жену, которой остается только ждать и верить. При всей шаблонности этих типажей Фёрт и Вайс делают тонкую работу, оживляют посторонних британцев 50-летней давности, дают им современное и человеческое измерение без заламывания рук и пафоса, которые часто губят реконструкцию. Заслуга в этом, безусловно, сценариста Стивена Содерберга по имени Скотт Бёрнс: именно он написал «Информатора!», «Заражение» и «Побочные эффекты» и здесь делает почти невозможное — дает эмоциональную глубину реальной истории, с которой можно ознакомиться за 30 секунд и забыть навсегда. Благодаря «Гонке века» она отчего-то надолго застревает в голове.
Смотреть? Да
«Тебя никогда здесь не было»
Крепкий, но слишком уж расхваленный триллер про Хоакина Феникса с молотком
Режиссер: Линн Рэмси
В ролях: Хоакин Феникс, Данте Перейра-Олсон, Винисиус Дамассено
Время от времени бывшему военному Джо (Хоакин Феникс при бороде и большом животе) заказывают грязную работу: разобраться с кем-то с черного рынка за пачку засаленных наличных. Джо нелюдим, не смотрит в глаза, ходит в мешковатой дешевой одежде и не рефлексирует о чувствах своих жертв — долгое время мы видим, как он примеряется к предметам в строительном магазине и берет что-то посолиднее, покрепче и потяжелее. За помощью к Джо обращается нью-йоркский политик — ему нужно найти сбежавшую дочку, не слив информацию прессе (предвыборную гонку никто не отменял), и расправиться с теми, кто ее использует. Нина, маленькая блондинка в шаге от пубертата, после смерти матери постоянно убегает из дома и, кажется, попала в рабство. Параллельно с расследованием Джо заботится о своей очень старой матери и пару раз за день возвращается в памяти к травмирующим детским воспоминаниям — отец в ярости, мать в испуге прячется где-то под кроватью, Джо тоже где-то десять лет.
То, что фильм Линн Рэмси (она также сняла замечательных и не то чтобы известных «Крысолова» и «Морверн Каллар») наделал столько шума в Каннах, говорит о наступлении вегетарианских времен. Брутальность здесь подана без броских визуализаций, а все напряжение сосредоточено в глазах тех, кто смотрит на Джо, замахнувшегося молотком, или самого Джо в детском возрасте, отец которого не без ликования показывает пример вопиющего насилия. Линн Рэмси, всю фильмографию так или иначе снимающая про деструктивное поведение, немного заходит на территорию «Таксиста» Скорсезе или «Хардкора» Шредера, но делает историю в своем ритме, где самое кровавое выведено за скобки, хотя страх по-прежнему съедает душу. Новый американский психопат, жертва домашнего насилия, а потом и пушечное мясо на заграничных войнах, легко делит мир на тех, кого надо замочить и пожалеть и (как реалистичный борец со злом) сам прогнил почти до основания и разваливается на части.
Рэмси выводит картину абсолютного зла — и в ее случае это хорошо одетые респектабельные люди, злоупотребляющие слабостью тех, кто систематически не может дать им отпор. Композитор Джонни Гринвуд делает все, чтобы удары, щелчки и хрусты костей затянули зрителей в воронку, а Хоакин Феникс в который раз делает что-то невероятное с собой и своим телом, чтобы изобразить глыбу и рухлядь одновременно — поколенческий портрет вынужденной брутальности. При этом Каннский приз за сценарий на последнем фестивале кажется шуткой — это, пожалуй, самое слабое место в эмоциональной и острой драме, исследующей преемственную травму: повороты здесь слишком ожидаемы, а тяжелый саспенс не награждается достойной разрядкой.
Смотреть? Возможно
«Дикие предки»
Очень слабый мультфильм Ника Парка об одном футбольном матче
Режиссер: Ник Парк
В ролях: Том Хиддлстон, Эдди Редмэйн, Мэйси Уильямс
В палеолите неуклюжее древнее племя внезапно для себя изобретает огненный мяч и начинает играть в футбол. Проходят сотни лет — и сведения об этом можно найти только на наскальных росписях, где лохматые люди застревают в воздухе в загадочных позах с чем-то круглым. В племени из дюжины человек (Флинстоуны с неправильными прикусами), вождь которого в 30 выглядит на 65, все вместе охотятся на кролика — кролик часто оказывается проворнее. Юный Даг (пластилиновый подросток, одетый в плюш) постоянно агитирует остальных «убить животину» — например, поохотиться на мамонта, но его соплеменники все как один боятся, стесняются и не уверены в себе. Теперь они обитают на лужайках на краю мира — в Гиблых землях (место, сильно похожее на кукольный Мордор), куда в поисках драгоценных металлов случайно заходит на слоне принц Гнус с большой армией: так они понимают, что живут в бронзовом веке. После нескольких приветов Мелу Бруксу и «Монти Пайтонам», Даг, самый смелый парень Гиблых земель, пробирается в метрополию — столицу бронзового века, где принц Гнус собирает деньги с главного местного соревнования — чемпионата по футболу. Уже через 20 минут количество шуток про футбол сильно превышает количество шуток про первобытных людей: так или иначе, это кино о том, как десять человек и мохнатый кабан решают противостоять титулованной имперской сборной, чтобы отстоять родину и суверенитет.
Ник Парк — создатель «Барашка Шона», «Уоллеса и Громита», «Побега из курятника» и великого мультсериала «В мире животных» — один из самых приятных и обаятельных людей в мире кино с авторским и проникновенным взглядом на анимацию, собственным почерком и умением потрясающе рассказывать наивные и дурацкие истории. Кажется, «Дикие предки» пострадали от фатального дубляжа, потому что все обаяние визуальной части ни на секунду не рифмуется со звуковым рядом — натужным, не смешным и запаздывающим за живостью, которая есть в отстроенном ритме ювелирной анимации. «Дикие предки», скорее всего, понравятся детям, но могут убаюкать даже самого терпеливого родителя, который искренне любит футбол: кажется, в этот раз у Aardman случилось что-то с ритмом, и универсального фаворита для взрослых и маленьких не получилось. Что не отменяет того, что фильм стоит дождаться на языке оригинала и дать ему второй шанс: британские критики хором хвалят остроумную игру слов и реплики с двойным смыслом, что в русской дублированной версии просто не ощущается.
Смотреть? Возможно (если вы с ребенком)
Обложка: «Экспонента»
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