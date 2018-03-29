Фильмы недели«Первому игроку приготовиться», «Не в себе» и еще два фильма
Алиса Таёжная препарирует главные новинки кинопроката
Текст: Алиса Таёжная
«Первому игроку приготовиться»
Режиссер: Стивен Спилберг
В ролях: Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон
Классный и захватывающий экшен Спилберга о виртуальной реальности — возможно, фильм года
Парень Уэйд из бедной семьи, похоронивший родителей (папа — фанат комиксов, мама — наркоманка), живет в трущобах Огайо в 2045 году. После нескольких экологических и энергетических кризисов разрыв между бедными и богатыми достиг астрономических масштабов: большинству не по карману самая простая еда и тем более образование. Единственное укрытие от грязи, нищеты и отнятого будущего — виртуальная вселенная OASIS, копирующая могучую поп-культуру ХХ и ХХI веков. Здесь есть не только дальние галактики и герои любимых комиксов, но и самые высокие волны для серфинга, многотысячные ночные клубы и гонки через Гудзон — стоит только захотеть. Мир OASIS давным-давно придумал гик и интеллектуал Халлидей, повернутый на 80-х: он умер в одиночестве и составил завещание о том, что компанию с ее безграничными возможностями заберет отгадавший три загадки игрок.
«Пасхалка», зашифрованная в игре, — объект для охоты тысячи кланов и могущественной корпорации IOI, которая тренирует армии «пасхантеров», торгует виртуальностью, устанавливает всемирную слежку и зарабатывает на отчаявшихся должниках. Именно в охоте за «пасхалкой» главный герой проверяет на прочность четверых соратников, вместе с которыми попадает не только в мир хитов Depeche Mode и A-ha, но и в невообразимый поп-культурный квест, где есть место и игре Adventure, и Стэнли Кубрику, и Ридли Скотту.
Самый молодежный и веселый фильм последних лет действительно снял 70-летний дедушка — и с этим нужно считаться. Спилберг, заработавший на продаже иллюзий, взял грандиозно высокую планку: шустро написанный и напичканный подростковыми культами всех времен и народов роман Эрнеста Клайна требовал трепетной любви к виртуальным мирам и потрясающего владения спецэффектами. Неподъемный мир, описанный в книге, должен был сокрушить своей мощью и влюбить зрителей с первого взгляда — задача, с которой справиться не смог бы никто, кроме Спилберга; и трейлер не дает и намека на то, каким опытом может стать просмотр этого фильма в полном зале в 3D-очках.
«Первому игроку приготовиться» — два часа динамичной эйфории и поколенческая сенсация, из тех, что выходят раз в несколько лет. «Пятый элемент», «Аватар», «Темный рыцарь», «Властелин колец» — опыт один на миллион, уникальная смелость за огромные деньги с неповторимой авторской иронией и потрясающим чутьем на ритм, юмор и объединяющие всех культурные феномены. Спилберг рвет зал, как делал это с «Инопланетянином» или «Парком Юрского периода», как умеет только он — потому что снимает свой итоговый фильм о ценности сотрудничества, вере в любопытство и силе впечатлений.
Смотреть? Да
«Не в себе»
Режиссер: Стивен Содерберг
В ролях: Джошуа Леонард, Клер Фой, Сара Стайлс
Параноидальный триллер Стивена Содерберга, снятый на айфон
Хрупкая блондинка с растерянным взглядом (Клер Фой из «Короны») спешно звонит маме, завтракает на скамейке салатом и изящно сбегает от домогательств босса. Как мы выясняем в первые минуты фильма, она начала жизнь с нуля на другой работе и в другом городе, потому что сбежала от преследований какого-то мужчины. Теперь у нее новый приступ тревоги и обострение; чтобы снять симптомы давнего расстройства и обезопасить себя, девушка Сойер обращается за помощью в местную больницу, подписывает бумаги о неразглашении — и через несколько минут становится заложницей странного госпиталя будто бы из «Пролетая над гнездом кукушки». Вокруг Сойер — больные в запущенных состояниях, а страх встретить сталкера из прошлого становится все острее. По всем правилам психологического триллера зрителям до последнего не дают разгадки: Сойер действительно не в себе или ее паранойя — на самом деле паника, вызванная реальной опасностью.
Содерберг известен тем, что между крепкими и понятными режиссерскими работами время от времени наведывается на территорию непонятного. То снимет апокалиптическое кино об эпидемии, где голливудские знаменитости мрут как мухи каждую минуту. То переоденет Майкла Дугласа в Либераче, а Мэтта Дэймона — в его любовника. То снимет мюзикл со стриптизерами или засунет Шэрон Стоун в детектив на смартфоне. «Не в себе» — карманный клаустрофобный хоррор, снятый на телефон и позже смонтированный самим же Содербергом: самое частое его режиссерское решение и признак полного контроля и сильной авторской любви к конкретному проекту. С наглостью «Ведьмы из Блэр» и «Паранормального явления» Содерберг смотрит в лицо эмоциональной неустойчивости: такую игру он уже предпринимал в «Побочных эффектах», но здесь избегает визуальной стерильности и красивых планов. Его главная героиня трескается в запредельной близости: мы видим ее кожу и лопнувшие капилляры в глазах, трясемся с ней по ночам в проклятой больнице и сидим на том конце провода, когда она решается позвонить. Саспенс в чистом виде и новое упражнение в еще одном жанре — очередное доказательство авторской пластичности Содерберга и его бесконечной готовности снимать то, что никому не по зубам — ни в такой последовательности, ни в таком рьяном исполнении.
Смотреть? Да
«Я сражаюсь с великанами»
Детская сказка среднего дарования о девочке с буйной фантазией
Режиссер: Андерс Вальтер Хансен
В ролях: Мэдисон Вульф, Зои Салдана, Имоджен Путс
В лесу среди оленей бродит подросток Барбара с плюшевыми заячьими ушами: она охотится на монстров и разбрасывает приманки из странных ингредиентов. Мармеладные мишки, кровь, гель для волос, блестки и древесный гриб превращаются в ее подвальчике в вымышленную отраву для гигантов из камня и огня. В реальности Барбара ходит в обычную школу, где ее никто не считает нормальной, и живет дома со старшей сестрой и братом-геймером. Внезапно в ее интроверсивный мир вторгается новенькая девочка из английского Лидса — шатенка Софи, которую дразнят маленькой Пош Спайс. Софи так одинока, что начинает ходить за Барбарой по пятам и навязываться в подружки — и даже не пугается фраз «Я спасаю эту помойку каждый день» и «Семья — это зона второго страйка». Монстры, в которых верит Барбара, располагаются в определенной иерархии и наказывают людей войнами, стихийными бедствиями и несчастными случаями. «Я знаю, что для всех остальных я псих», — констатирует Барбара новой знакомой: войну с жуткими созданиями они никогда не отдаст за то, чтобы быть королевой выпускного.
Визуально впечатляющий первоисточник — комикс «Я убиваю великанов» — очень мало повлиял на странный и неровный фильм, у которого почти нет шансов зацепить взрослого или достучаться до ребенка. Для насмотренного человека здесь слишком много совсем недопустимых клише из дурных блокбастеров, для подрастающего зрителя — достаточно травмирующих и неуклюже реализованных рекомендаций о том, как строить отношения с миром вокруг. Застрявший на середине между полезным для осознанности фильмом в духе «Моя девушка — монстр» и детской версией «Донни Дарко», этот фильм местами отчаянно красив, но чаще всего беспомощен — в рубленых диалогах, предсказуемом исходе и энциклопедической логичности. За сто минут режиссеру не удается вызвать сочувствие к отталкивающей главной героине, объяснить монстров так, чтобы они не казались с первых кадров бредом сумасшедшего, и обставить обсессивно-компульсивное расстройство трогательными ритуалами и умными метафорами. Проваленные амбиции сплющивает и очень буквальный дубляж без полутонов, сводящий на нет напрасные усилия хороших актрис Имоджен Путс и Зои Салдана выдать драму со слезами на глазах.
Смотреть? Нет
«Две матери, две дочери»
Режиссер: Лора Шредер
В ролях: Лолита Шамма, Темис Повель, Изабель Юппер
Терапевтическая драма о трех поколениях женщин с дочерью Изабель Юппер (и с ней самой)
Много лет назад Катрин (Лолита Шамма, родная дочь Изабель Юппер) страдала от послеродовой депрессии и жалела о том, что оставила ребенка. Она исчезла практически в никуда, бросив дочь у собственной мамы. За почти десять лет Альба (сильнейшая детская роль в европейском кино) превратилась в своеобразного и упрямого ребенка — юную теннисистку, воспитанную в ежовых рукавицах, но привязанную к жесткой и уже привычной бабушке. К тому же девочка уже насочиняла всем вокруг, что ее мама — гастролирующая звезда, и возвращение давно исчезнувшей родительницы — то ли эгоистки, то ли предательницы — нарушает привычный ход событий. Катрин замечает, что ее мама воспитывает Альбу, повторяя старые ошибки, а родной ребенок выглядит чужим, напряженным и совершенно безрадостным, несмотря на счастливый детский возраст. Главная героиня будет выбирать, что ей делать с заново обнаруженным ребенком — отдельной личностью со своими интересами и предпочтениями.
Неторопливый фильм о ревности и преемственности родительских ошибок, о том, как близкие лучше всех знают наши больные места, открыли широкой аудитории Лолиту Шамма — сказочную актрису, чья похожесть и непохожесть на Юппер играет на руку ее ускользающему образу. Дочь, которая не хочет быть похожей на мать, и все равно ее повторяет. Заколдованный мир женского воспитания, когда единственная родительница — источник любви и одновременно с этим всех проблем, разбирается Лорой Шредер через недосказанности и недоигранности. В фильме, который в оригинале называется «Заграждение», весь фокус — на невидимом барьере между родными людьми, которые не общались десятилетие, неартикулированной боли и невыраженном протесте. Получается камерное, интимное и проникновенное кино о дурном воспитании и детской травме, которую мы часто несем с собой через всю жизнь.
Смотреть? Да
Обложка: kinomania
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