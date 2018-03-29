Классный и захватывающий экшен Спилберга о виртуальной реальности — возможно, фильм года

Парень Уэйд из бедной семьи, похоронивший родителей (папа — фанат комиксов, мама — наркоманка), живет в трущобах Огайо в 2045 году. После нескольких экологических и энергетических кризисов разрыв между бедными и богатыми достиг астрономических масштабов: большинству не по карману самая простая еда и тем более образование. Единственное укрытие от грязи, нищеты и отнятого будущего — виртуальная вселенная OASIS, копирующая могучую поп-культуру ХХ и ХХI веков. Здесь есть не только дальние галактики и герои любимых комиксов, но и самые высокие волны для серфинга, многотысячные ночные клубы и гонки через Гудзон — стоит только захотеть. Мир OASIS давным-давно придумал гик и интеллектуал Халлидей, повернутый на 80-х: он умер в одиночестве и составил завещание о том, что компанию с ее безграничными возможностями заберет отгадавший три загадки игрок.

«Пасхалка», зашифрованная в игре, — объект для охоты тысячи кланов и могущественной корпорации IOI, которая тренирует армии «пасхантеров», торгует виртуальностью, устанавливает всемирную слежку и зарабатывает на отчаявшихся должниках. Именно в охоте за «пасхалкой» главный герой проверяет на прочность четверых соратников, вместе с которыми попадает не только в мир хитов Depeche Mode и A-ha, но и в невообразимый поп-культурный квест, где есть место и игре Adventure, и Стэнли Кубрику, и Ридли Скотту.

Самый молодежный и веселый фильм последних лет действительно снял 70-летний дедушка — и с этим нужно считаться. Спилберг, заработавший на продаже иллюзий, взял грандиозно высокую планку: шустро написанный и напичканный подростковыми культами всех времен и народов роман Эрнеста Клайна требовал трепетной любви к виртуальным мирам и потрясающего владения спецэффектами. Неподъемный мир, описанный в книге, должен был сокрушить своей мощью и влюбить зрителей с первого взгляда — задача, с которой справиться не смог бы никто, кроме Спилберга; и трейлер не дает и намека на то, каким опытом может стать просмотр этого фильма в полном зале в 3D-очках.

«Первому игроку приготовиться» — два часа динамичной эйфории и поколенческая сенсация, из тех, что выходят раз в несколько лет. «Пятый элемент», «Аватар», «Темный рыцарь», «Властелин колец» — опыт один на миллион, уникальная смелость за огромные деньги с неповторимой авторской иронией и потрясающим чутьем на ритм, юмор и объединяющие всех культурные феномены. Спилберг рвет зал, как делал это с «Инопланетянином» или «Парком Юрского периода», как умеет только он — потому что снимает свой итоговый фильм о ценности сотрудничества, вере в любопытство и силе впечатлений.

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