Достойный ремейк культового фильма 70-х (и триумфальный камбэк Брюса Уиллиса)

Когда к хирургу Полу Керси (Брюс Уиллис) в дом врывается банда грабителей, убивает его жену, а дочь отправляет в кому, он впадает во вполне естественное состояние шока. Но, увидев, что ведущий его дело детектив (Дин Норрис из «Во все тяжкие») перегружен работой и просто не в состоянии ему помочь, раздавленный горем Пол решает взять правосудие в свои руки. Сначала, правда, нужно будет купить незарегистрированное оружие, а затем научиться стрелять — испортившие ему жизнь подонки сами приплывут в руки.

Ремейк мрачной драмы про месть с Чарльзом Бронсоном, породившей четыре сиквела и несчетное количество подражаний, долго находился в стадии проекта и менял режиссеров, от Сталлоне до Карнахана. Сомнения в счастливом исходе были вполне естественны, тем более когда в режиссерском кресле оказался Элай Рот. Но надо отдать должное создателю «Хостела» и «Зеленого ада» — это, пожалуй, его лучший фильм на сегодняшний день. В картине Майкла Уиннера 1974 года Чарльз Бронсон сыграл одну из своих самых драматичных ролей — его герой, архитектор, служивший во время войны в Корее и отлично умеющий стрелять, долго переживает обрушившееся на семью горе, прежде чем решиться на возмездие. В ремейке Рот идет другим путем — он не делает из героя Уиллиса «машину смерти», но всего лишь намекает на его склонность к агрессии в молодости. И к тому же талантливый хирург знает, как дать пациенту прожить подольше. Или как его побыстрее убить. Эта замена стрелка на врача делает метафору про санитара бетонных джунглей, вышедшего на тропу войны и вырезающего злокачественные опухоли города, еще более действенной. Процесс психологической трансформации героя, его переживания не стоят для Рота выеденного яйца — зато с насилием и, как ни странно, юмором в фильме все в полном порядке.

Новая «Жажда смерти» черпает вдохновение скорее из боевиков 90-х, внучатых племянников оригинального фильма, но ни на секунду не забывает про уважение к почтенному пращуру — вплоть до прямой цитаты в финале. Замечательный Винсент Д’Онофрио в роли брата Уиллиса по сюжету вроде бы не особенно нужен, но без него фильм только бы потерял. И да, после безликих и унылых боевиков, в которых Уиллис стоически нес службу последние годы, этот фильм точно можно назвать его триумфальным камбэком. Давно ли вы видели, как он демонстрирует свою фирменную косоротую ухмылочку, но делает это не натужно?