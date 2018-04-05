Фильмы недели«Мария Магдалина», «Гоголь. Вий», «Жажда смерти» и «Взрослые игры»
Краткие рецензии на главные новинки проката
Текст: Дмитрий Карпюк
«Мария Магдалина»
Режиссер: Гарт Дэвис
В ролях: Руни Мара, Хоакин Феникс, Чиветель Эджиофор
Вгоняющая в сон адаптация библейского сюжета
Мария (Руни Мара) из небольшой деревушки рыбаков так поражена словами Иисуса (Хоакин Феникс с бородой и горящими глазами), вещавшего на местном рынке, что идет против воли отца и присоединяется к ученикам пророка, чтобы скитаться с ними и сеять по земле слово Божье.
Режиссер номинировавшегося на «Оскара» «Льва» Гарт Дэвис взял на себя смелую и непростую задачу — показать последние дни Иисуса с точки зрения единственной женщины среди его учеников, то есть, по сути, снять феминистскую версию библейской истории. Он также хотел показать Марию Магдалину в совершенно ином свете, изобразить ее святой, а не падшей женщиной, какой ее привыкли считать. Однако, как только героиня Руни Мары покидает родную деревню, ей только и остается, что весь хронометраж фильма глазеть на Спасителя из-под платка широко распахнутыми глазами. Что за эмоции она хотела этим передать — одному богу известно. Более того, как только в кадре появляется Иуда (Тахар Рахим из «Пророка» Одиара), про Марию довольно быстро забываешь — настолько его актерская энергия и харизма гасят ее присутствие.
Беда в том, что между исполнителями главных ролей нет и намека на химию или искру, несмотря на то что они составляют вполне реальную пару, а талантливый оператор Грег Фрейзер («Охотник на лис», «Ограбление казино», «Цель номер один») и ныне покойный композитор Йохан Йоханнссон никак не могут сгладить или заглушить банальность сценария и диалогов. Дэвис явно решил оставить скандальность Мэлу Гибсону и Мартину Скорсезе и сделать аккуратный продукт «по ГОСТу», который понравится и феминисткам, и верующим, но, увы, результат вызывает лишь разочарование и скуку.
«Жажда смерти»
Режиссер: Элай Рот
В ролях: Брюс Уиллис, Винсент Д’Онофрио, Элизабет Шу
Достойный ремейк культового фильма 70-х (и триумфальный камбэк Брюса Уиллиса)
Когда к хирургу Полу Керси (Брюс Уиллис) в дом врывается банда грабителей, убивает его жену, а дочь отправляет в кому, он впадает во вполне естественное состояние шока. Но, увидев, что ведущий его дело детектив (Дин Норрис из «Во все тяжкие») перегружен работой и просто не в состоянии ему помочь, раздавленный горем Пол решает взять правосудие в свои руки. Сначала, правда, нужно будет купить незарегистрированное оружие, а затем научиться стрелять — испортившие ему жизнь подонки сами приплывут в руки.
Ремейк мрачной драмы про месть с Чарльзом Бронсоном, породившей четыре сиквела и несчетное количество подражаний, долго находился в стадии проекта и менял режиссеров, от Сталлоне до Карнахана. Сомнения в счастливом исходе были вполне естественны, тем более когда в режиссерском кресле оказался Элай Рот. Но надо отдать должное создателю «Хостела» и «Зеленого ада» — это, пожалуй, его лучший фильм на сегодняшний день. В картине Майкла Уиннера 1974 года Чарльз Бронсон сыграл одну из своих самых драматичных ролей — его герой, архитектор, служивший во время войны в Корее и отлично умеющий стрелять, долго переживает обрушившееся на семью горе, прежде чем решиться на возмездие. В ремейке Рот идет другим путем — он не делает из героя Уиллиса «машину смерти», но всего лишь намекает на его склонность к агрессии в молодости. И к тому же талантливый хирург знает, как дать пациенту прожить подольше. Или как его побыстрее убить. Эта замена стрелка на врача делает метафору про санитара бетонных джунглей, вышедшего на тропу войны и вырезающего злокачественные опухоли города, еще более действенной. Процесс психологической трансформации героя, его переживания не стоят для Рота выеденного яйца — зато с насилием и, как ни странно, юмором в фильме все в полном порядке.
Новая «Жажда смерти» черпает вдохновение скорее из боевиков 90-х, внучатых племянников оригинального фильма, но ни на секунду не забывает про уважение к почтенному пращуру — вплоть до прямой цитаты в финале. Замечательный Винсент Д’Онофрио в роли брата Уиллиса по сюжету вроде бы не особенно нужен, но без него фильм только бы потерял. И да, после безликих и унылых боевиков, в которых Уиллис стоически нес службу последние годы, этот фильм точно можно назвать его триумфальным камбэком. Давно ли вы видели, как он демонстрирует свою фирменную косоротую ухмылочку, но делает это не натужно?
«Гоголь. Вий»
Режиссер: Егор Баранов
В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин
Проигрывающий первому фильму сказочный трэш
В продолжении фильма «Гоголь. Начало» юный писарь Николай Васильевич (Александр Петров) все так же страдает от галлюцинаций, глава полиции Диканьки Александр Христофорович Бинх (Евгений Стычкин) по-прежнему строго на всех покрикивает, врач Бомгарт (Ян Цапник) не прекращает напиваться, и лишь кузнец Вакула (Сергей Бадюк) хранит стоическое терпение. Появится и новый герой — Хома Брут (Алексей Вертков), убийца ведьм и специалист по мертвым языкам.
Сценаристы фильма Алексей Чупов и Наталья Меркулова постарались взглянуть под необычным углом на истории, послужившие основой для «Заколдованного места» и «Вия», но беда тут не в сюжетах. Вроде бы все слагаемые успеха на месте: реками льется кровь, мертвая дева ревнует Гоголя к живой, а нечисть тянет к Диканьке лапы со всех сторон, но именно во втором фильме с глаз словно слетает пелена и становится видна телевизионность этого проекта, причем в самом плохом смысле. То, что раньше казалось уважительным использованием наследия Тима Бёртона и Сэма Рэйми на малоросской почве, сейчас смотрится как восточноевропейский хоррор средней руки. Все швы торчат наружу — от посредственных спецэффектов (впрочем, сам Вий смотрится весьма внушительно) до неловких потуг на юмор и местами просто безобразной актерской игры. Возможно, дело еще и в исполнителе главной роли, который при всех стараниях не может изобразить нервическое состояние, что особенно бросается в глаза на фоне профессионализма Стычкина и Цапника. Но вообще возникает ощущение, что фильм потерял магию с исчезновением Якова Петровича Гуро, жовиального героя Олега Меньшикова. Будем надеяться, что в третьей части барин вернется и хоть немножко нас рассудит.
«Взрослые игры»
Режиссер: Макс Уинклер
В ролях: Зои Дойч, Кэтрин Хан, Адам Скотт
Раздражающая комедия про плохую девчонку в поисках лучшей жизни
У несовершеннолетней калифорнийской оторвы Эрики (Зои Дойч из «Каждому свое» и «Почему он?») довольно необычный способ зарабатывать на жизнь — пока она делает минет незнакомым мужчинам, из ниоткуда появляются ее подруги с айфонами и грозят глупым похотливым самцам тюрьмой. Естественно, дуракам приходится раскошелиться. Но Эрика делает это не просто так — она хочет выкупить из тюрьмы отца, который сидит там за попытку ограбить казино. Тем временем ее мать Лори (Кэтрин Ханн) находит приличного, хоть и жадного, мужчину и убедительно просит Эрику подружиться с ним и с его сыном Люком (Джои Морган). Будущий сводный брат Эрики страдает от панических атак и лишнего веса, но, по сути, хороший парень и даже отказывается, когда девушка предлагает сделать ему минет, чтобы раскрепоститься. Они подружатся и придумают вместе с подругами Эрики план, как наказать бывшего учителя-педофила Уилла (Адам Скотт из «Большой маленькой лжи» и «Парков и зон отдыха»), когда-то испортившего Люку жизнь. Только вот беда — Уилл нравится Эрике.
Макс Уинклер, режиссер этой удивительной инди-комедии нового времени, где раздражение вызывают все персонажи без исключения, на голубом глазу заявляет, что в подростковой проституции нет ничего страшного, если она делается для некоего благого дела, а человек, возможно, не так потрогавший школьницу, достоин смерти без суда и следствия. При этом никого из главных героев режиссер и не думает осуждать — просто так на молодежь влияет социальная среда, неполные семьи, гормоны, да и солнце, наконец, слишком сильно печет головы. А уж когда Эрика и Люк решают сбежать в Мексику, а фильм превращается в роуд-муви, возникает ощущение, что прежде всего голову надо беречь самому Уинклеру.
Обложка: ПРОвзгляд
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