Через три месяца после неназванной катастрофы Америку и, возможно, остальной мир захватили гигантские хищники. Похожие на насекомых (и, конечно, Чужого) с огромными челюстями, они пожирают людей, которых находят по издаваемым звукам. Единственный способ выжить — научиться прятаться и не производить никакого шума: разговаривать голосом можно только около бурной реки, водопада или запустив в воздух отвлекающую ракету. Семья с тремя детьми — муж (Джон Красински), жена (Эмили Блант), старшая глухонемая дочь и двое сыновей учатся выживать на ощупь, освоив язык жестов и превратив дом в военную базу. Трагический случай с одним из детей внушает каждому члену семьи чувство вины, но жизнь продолжается: жена беременна и вот-вот должна родить ребенка. Проблема в том, что если со взрослыми можно договориться соблюдать тишину, то новорожденный обязательно привлечет к себе внимание первым же криком.

«Тихое место» — хоррор просто сделанный и очень талантливый. Придумали и воплотили его люди, которых в привязанности к жанру никак не заподозришь: режиссер Джон Красински больше всего известен по комедийной роли в ситкоме «Офис», а его реальная жена Эмили Блант снимается в драмеди и экшенах. Их неожиданный дуэт приводит к замечательному результату: с маленьким количеством реплик и почти без криков, сопровождающих классические хорроры, они общаются мимикой, дышат в ладони, беззвучно плачут и признаются друг другу в любви на языке жестов, ни на секунду не упуская зрителя.

«Тихое место» — кино с отличным саспенсом, который строится на продуманных сценах: тонущие в баке с кукурузными зернами дети, сцена родов или погони за чудовищами в темноте — пример того, как сценарное воображение и актерское владение мимикой и телом вытаскивают из компактной истории все самое интересное и жизнеспособное. «Тихое место» расхвалили в один голос критики на американском фестивале SXSW — и за дело. После «Не дыши» и «Оно приходит ночью» пора признать, что концептуальные хорроры — однозначно поле для поиска самых храбрых фильмов в нынешнем мейнстриме.

Смотреть? Да