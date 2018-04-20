Современный Тегеран охвачен тревогой: на улице одну за другой находят отрубленные головы классиков иранского кино — на голове у каждого вырезано ножом «свинья». Отлученный от работы в кино режиссер Хасан (такое действительно случается в Иране с оппозиционными режиссерами, актерами и прочими культурными деятелями) слоняется по городу в футболках любимых рок-групп и следит, чтобы его бывшая любовница, актриса прошлого фильма, не убежала на съемки к другому режиссеру. За ним по пятам следуют жена и дочка, а дома пожилая мама охраняет квартиру с ружьем. В Иране настоящего времени невозможно не только снимать, но и жить — и перебиваясь стыдной халтурой и дружескими попойками, главный герой задается вопросом, почему серийный убийца охотится за другими режиссерами, а не за ним. Неужели его прошлый фестивальный хит «Свидания на скотобойне» был недостаточно успешен? Когда он наконец сможет снять следующий фильм? И не предаст ли его до этого времени съемочная группа?

Иранское кино имеет по всему миру совершенно определенную фестивальную репутацию: снятые на грани между документом и вымыслом, не кричащие, скромные и философские фильмы о смысле жизни, свободе и связи каждого человека со сложным и непредсказуемым окружением вокруг. Киаростами, Махмальбаф, Фархади — все большие иранские имена — построили свои карьеры на кино поэтическом и аллегорическом. Мани Хагиги сам вышел из этой шинели и в зрелости решает утратить стыд и страх и снять кино про современный Иран, которое все остальные иранцы никогда в жизни не снимут.

Гротескный, китчевый, бойкий, сатирический, громкий и пародийный — с внезапными музыкальными номерами, звуками электрических гитар, нелепыми костюмами и кровью из брусничного соуса — фильм «Свинья» признается в любви корням, но настойчиво требует перемен. Это до боли узнаваемое в российском контексте кино о том, как важно не быть серьезным, справиться с пафосом внутри и вокруг себя и победить диктатуру не только правящего правительства, но и канона взвешенных, эфемерных и психологически выверенных фильмов. Такие фильмы необходимы современному Ирану, нынешней России и всем прочим странам, где пора в голос и едко шутить о незавидной судьбе, интеллигентском пафосе и творческом тщеславии.

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