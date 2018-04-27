Фильмы недели«Знаешь, мама, где я был?», «Лицо», «Миссис Хайд» и «Каждый день»
Кинопремьеры в обзоре Алисы Таёжной
«Лицо»
Черная трагикомедия о польском рокере без лица
Режиссер: Малгожата Шумовская
В ролях: Матеуш Косьцюкевич, Агнешка Подсядлик, Малгожата Гороль
Длинноволосый и бедовый Яцек живет в деревне, гоняет на мотоцикле через фантастически красивые пейзажи и работает на стройке. У него есть любящая сестра, мечтающая, чтобы брат уехал из Польши в Англию за лучшей жизнью, и девушка без предрассудков, которая классно танцует на дискотеках. По ночам они вдвоем кричат с холма матом и обзывают местных жителей крестьянами — люди здесь правда старомодны, традиционны и больше всего хотят быть окружены самыми обычными семьями: Польша для поляков. На стройке, где работает Яцек, из-за наспех собранных лесов происходит несчастный случай: рабочий падает лицом вниз и попадает в больницу.
По иронии судьбы в этом месте воздвигают гигантскую статую Иисуса Христа — гораздо большую, чем в Рио-де-Жанейро (статуя действительно существует в польском городе Свебодзине и была построена на деньги местной паствы). Яцек выходит из больницы после дорогостоящей операции по трансплантации, но его не может узнать никто из близких: родители и девушка делятся страхами, священник предлагает изгнать бесов, местная община отказывает в деньгах.
Сатирическое кино польского режиссера Малголжаты Шумовской собирает несколько частей реальности в пространство волшебной сказки. Статуя Христа реальна, случай с трансплантацией лица тоже произошел на самом деле и имел гигантский медийный охват в Польше, но главный герой и его антагонисты живут в заповедном, искусственно сконструированном гоголевском пространстве, где юмор и горечь неотделимы друг от друга. «Лицо» — кино о сложности быть не таким как все в до поры до времени неагрессивной чужеродной среде. И о том, как быстро все меняется, если ты начинаешь выделяться сильнее обычного. Остроумное кино, которое не лезет за словом в карман — о жизни между Европой и Азией, капитализмом и феодальностью, христианством и средневековыми бесами, — которое легко можно представить снятым в России.
Смотреть? Да
«Каждый день»
Приторная тинейдж-мелодрама о любви несчастливой девушки к святому духу
Режиссер: Майкл Сакси
В ролях: Энгаури Райс, Джастис Смит, Дженни Росс
Меланхоличная Рианнон (Энгаури Райс из «Славных парней») не может найти понимания дома и терпит красивенького, но не очень чуткого бойфренда — предположительно, хама, на которого в один прекрасный день что-то нашло. Внезапно они замечательно проводят время, он проявляет к герлфренд интерес и заботу, задает правильные вопросы, хорошо шутит и демонстрирует чудеса эрудиции (для 16-летнего из провинции). Рианнон решает, что недооценивала парня, пока случайная девочка в библиотеке не сообщает ей, что полюбила заново она не бойфренда, а привидение.
Призрак имеет свойство овладевать телами своих ровесников каждые сутки и получает в распоряжение краткосрочную память и привычки. Задерживаться в теле и нарушать жесткий кодекс правил поведения он не может, но поделать уже ничего нельзя: бесплотная сущность по уши влюбился (-лась) в Рианнон — и теперь ищет способы встречаться с ней каждый день. Девушку ждут потенциальные партнеры всех рас, размеров и темпераментов, но — спойлер — целовать она будет почти без исключения только конвенционально приятных мальчиков.
Оригинал фильма — янг-эдалт-бестселлер — видимо, пытался объяснить, что у любви нет границ, расы и красоты, но все мелодраматические повороты внутри фильма никак эту идею не подкрепляют. Главная героиня — теплая и душевная, но не очень примечательная — действительно сближается только с потенциальными королями класса: недорослями в стиле Джастина Бибера, чьим главным достоинством остается внимательность. Все квоты по равноправию отыгрываются в фильме символически — спид-дейтинг, которым занимается главная героиня, меняя пассию каждые сутки, создает неоправданное и наивное мельтешение типажей, а не живых героев. Самые харизматичные остаются за бортом, герои журнала Seventeen получают девушку. Не очень понятно, кто отправится на это кино в весенний день, кроме старшеклассников и первокурсников с весенним обострением, но даже они отлично понимают, что картина личного счастья устроена сильно сложнее и интереснее, чем довольная блондинка в объятиях голубоглазика.
Смотреть? Нет
«Миссис Хайд»
История Джекила и Хайда в исполнении Изабель Юппер
Режиссер: Серж Бозон
В ролях: Изабель Юппер, Ромен Дюрис, Хосе Гарсия
Учительница в провинциальной старшей школе мадам Жакиль (именно так читается «Джекил» на французском) вызывает зевоту у всех, кто ее знает. Пара амбициозных старшеклассниц распекают ее на ученом совете за полное равнодушие к ученикам. Борзые и хамоватые старшеклассники (большинство — из непривилегированных семей иммигрантов) шутят над мадам Жакиль и ее физическими опытами, а на самом деле интересуются только выяснением отношений. Взяв на себя заботу об одном из подростков, мадам Жакиль дает ему доступ в свою физическую лабораторию. Именно там во время молнии с ней и происходит демоническое превращение — отныне серая мышка по ночам становится огненной леди, которая может постоять за себя и других и испепеляет всех, кто встает на ее пути. Муж мадам Жакиль, коллеги и ученики не узнают ее и в обычной дневной жизни — из неприметной и вечно недовольной тихони она на глазах превращается в харизматичную наставницу.
Черная комедия-перевертыш Сержа Бозона не состоялась бы без Изабель Юппер, играющей главную роль. Она делает здесь то, что ей всегда больше всего удается — из бледной тени превращаться в световой столб, в случае «Миссис Хайд» буквально. Шутливое и просто сделанное кино получилось не только об обретении и принятии дьявольской темной сущности, но еще и о совершенной беспомощности современной школы, разрыве зрелых и привилегированных учителей и детей, которые не понимают, какое отношение к ним имеет формула электрического заряда. Самое лучшее, как во всех маленьких фильмах, здесь припрятано в мелочах: в кретинических нарядах Ромена Дюриса, в контрасте красного и голубого в школьной комнате, в ухмылках подростков, которые и не догадываются, что их преподавательница силой мысли может сжечь человека дотла. Легкое и умное кино о пограничном расстройстве и магическом реализме в отдельно взятой французской глубинке.
Смотреть? Да
«Знаешь, мама, где я был?»
Полуанимационная автобиография Резо Габриадзе
Режиссер: Леван Габриадзе
Автор «Мимино» и «Кин-дза-дзы», художник и создатель легендарного марионеточного театра рассказывает о своей жизни в мягкой и самоироничной интонации, как это делает его коллега и земляк Георгий Данелия. Маменькин сынок в маленьком южном городе, увлеченный чтением, путешествует по сказочному миру вокруг себя — узнает прохожих, незнакомцев, разговаривает с политиками и героями и так и не вырастает в нарисованном мире из детских снов. Половина фильма — портрет Габриадзе в сепии, половина — бережная анимация карманного детско-подросткового воображения, где до всего рукой подать.
«Знаешь, мама, где я был?» создан с вкрадчивой интонацией, которую трудно встретить в любом кино, а особенно документальном. Сказка сказок, где крючком одна история цепляется за другую, где нет маленького и большого, значительного и пустякового. Габриадзе не просто уникальный рассказчик, но еще и внимательный наблюдатель, в речи и образах которого не встречаются современные языковые и мировоззренческие клише. Не испорченный медийностью, сосредоточенный на своих небольших и уникальных проектах, он сохранил бережный к окружающим язык и мягкую манеру описывать события, давая волю зрительскому воображению. Всего часовой по хронометражу, «Знаешь, мама, где я был?» остается в финале открытой книгой, по страницам которой можно бродить еще долго по окончании титров. Харизма и горячее сердце — без всяких сомнений.
Смотреть? Да
Обложка: «Русский Репортаж»
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