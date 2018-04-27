Длинноволосый и бедовый Яцек живет в деревне, гоняет на мотоцикле через фантастически красивые пейзажи и работает на стройке. У него есть любящая сестра, мечтающая, чтобы брат уехал из Польши в Англию за лучшей жизнью, и девушка без предрассудков, которая классно танцует на дискотеках. По ночам они вдвоем кричат с холма матом и обзывают местных жителей крестьянами — люди здесь правда старомодны, традиционны и больше всего хотят быть окружены самыми обычными семьями: Польша для поляков. На стройке, где работает Яцек, из-за наспех собранных лесов происходит несчастный случай: рабочий падает лицом вниз и попадает в больницу.

По иронии судьбы в этом месте воздвигают гигантскую статую Иисуса Христа — гораздо большую, чем в Рио-де-Жанейро (статуя действительно существует в польском городе Свебодзине и была построена на деньги местной паствы). Яцек выходит из больницы после дорогостоящей операции по трансплантации, но его не может узнать никто из близких: родители и девушка делятся страхами, священник предлагает изгнать бесов, местная община отказывает в деньгах.

Сатирическое кино польского режиссера Малголжаты Шумовской собирает несколько частей реальности в пространство волшебной сказки. Статуя Христа реальна, случай с трансплантацией лица тоже произошел на самом деле и имел гигантский медийный охват в Польше, но главный герой и его антагонисты живут в заповедном, искусственно сконструированном гоголевском пространстве, где юмор и горечь неотделимы друг от друга. «Лицо» — кино о сложности быть не таким как все в до поры до времени неагрессивной чужеродной среде. И о том, как быстро все меняется, если ты начинаешь выделяться сильнее обычного. Остроумное кино, которое не лезет за словом в карман — о жизни между Европой и Азией, капитализмом и феодальностью, христианством и средневековыми бесами, — которое легко можно представить снятым в России.

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